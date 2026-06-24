“Se estiver em apuros, aposte alto” - é revelado o plano contratual do Bayern de Munique para Michael Olise, em meio ao interesse indesejado do Real Madrid pelo ponta francês

O novo contrato proposto faria com que Olise subisse de posição entre os jogadores mais bem pagos do Bayern de Munique. Falk explicou por que Olise ocupa atualmente uma posição inferior na tabela salarial em comparação com outras estrelas do ataque.

Falk acrescentou que, como sua contratação não foi tão cara quanto o negócio de € 100 milhões que trouxe Harry Kane para a Baviera, seu contrato não é tão lucrativo quanto o de Kane ou o de Jamal Musiala. “Ele está bem no meio da tabela salarial do elenco, ou seja, cerca de € 15 milhões”, disse Falk. “Agora, é claro, ele é um dos jogadores mais importantes do time titular, então merece ganhar mais.” É por isso que o FC Bayern está disposto a oferecer mais dinheiro a Michael Olise, e o argumento deles é que, se estiverem dispostos a oferecer mais dinheiro, talvez o jogador da seleção francesa possa prolongar seu contrato por mais alguns anos. Na Alemanha, é possível firmar contratos de até cinco anos, então a ideia seria um contrato até 2031. Com isso em mente, ele pode se aproximar dos jogadores mais bem pagos do Bayern de Munique, com cerca de 25 milhões de euros por ano.”