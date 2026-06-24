Getty Images
Traduzido por
“Se estiver em apuros, aposte alto” - é revelado o plano contratual do Bayern de Munique para Michael Olise, em meio ao interesse indesejado do Real Madrid pelo ponta francês
O Real Madrid tem Olise na mira
Olise teve uma excelente participação na Copa do Mundo pela França, dando duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Iraque e criando outro gol contra o Senegal. Seu desempenho impressionante na seleção vem na sequência de uma temporada 2025-26 brilhante, na qual registrou 26 assistências pelo Bayern de Munique.
No entanto, seu futuro é atualmente alvo de intensas especulações. De acordo com várias reportagens, o Real Madrid manifestou forte interesse em contratar o ponta. Florentino Pérez recentemente deu a entender que haveria uma oferta de € 150 milhões por um jogador fora da Premier League, amplamente considerado como sendo Olise, apesar da negação do espanhol. O Paris Saint-Germain também está interessado, mas o Bayern deixou claro que ele não será vendido a qualquer preço, segundo o jornal *Bild*.
- Getty Images Sport
O Bayern de Munique prepara um contrato milionário
Para afastar o interesse indesejado do Real Madrid, o Bayern planeja oferecer a Olise uma lucrativa renovação de contrato. O jornalista Christian Falk revelou que o clube quer garantir a permanência de Olise até 2031. Ele afirma que o clube está disposto a quase dobrar o salário de Olise para mantê-lo no clube até 2031.
“Você já ouviu o ditado: se estiver em apuros, aposte alto”, disse Falk. “O problema vem do Real Madrid – eles realmente o querem e estão plenamente cientes do quão bom ele foi na Bundesliga nesta temporada. Ele foi eleito o jogador do ano na Alemanha e passou por uma transformação notável desde sua transferência de 50 milhões de euros do Crystal Palace.”
Ajustar a estrutura salarial para cima
O novo contrato proposto faria com que Olise subisse de posição entre os jogadores mais bem pagos do Bayern de Munique. Falk explicou por que Olise ocupa atualmente uma posição inferior na tabela salarial em comparação com outras estrelas do ataque.
Falk acrescentou que, como sua contratação não foi tão cara quanto o negócio de € 100 milhões que trouxe Harry Kane para a Baviera, seu contrato não é tão lucrativo quanto o de Kane ou o de Jamal Musiala. “Ele está bem no meio da tabela salarial do elenco, ou seja, cerca de € 15 milhões”, disse Falk. “Agora, é claro, ele é um dos jogadores mais importantes do time titular, então merece ganhar mais.” É por isso que o FC Bayern está disposto a oferecer mais dinheiro a Michael Olise, e o argumento deles é que, se estiverem dispostos a oferecer mais dinheiro, talvez o jogador da seleção francesa possa prolongar seu contrato por mais alguns anos. Na Alemanha, é possível firmar contratos de até cinco anos, então a ideia seria um contrato até 2031. Com isso em mente, ele pode se aproximar dos jogadores mais bem pagos do Bayern de Munique, com cerca de 25 milhões de euros por ano.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Olise?
Enquanto o Bayern trabalha diligentemente nos bastidores para finalizar uma renovação de contrato milionária, Olise permanecerá totalmente focado nas obrigações com a seleção. A França se prepara para enfrentar a Noruega em sua última partida da fase de grupos. Ambas as equipes têm seis pontos, o que significa que o vencedor assumirá a liderança do grupo, enquanto um empate garante o primeiro lugar para a seleção francesa. Após o término da Copa do Mundo, o clube provavelmente intensificará os esforços para garantir oficialmente a permanência de Olise até 2031.