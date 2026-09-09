Mourinho refletiu sobre um espetáculo de lá e cá, repleto de chances perigosas trocadas entre duas das equipes de elite da Europa. Falando à Sky Sport Italia, o técnico disse: "Gostei do resultado, três pontos no jogo de estreia contra um time muito forte, mas a partida foi espetacular para quem estava em casa, só não para mim ou para Cristian Chivu.

"Esse jogo foi louco. Poderia ter sido 5 a 0 para nós, 5 a 5, 7 a 6, 5 a 6, um jogo com tantas chances. A Inter é forte, foi difícil para o nosso meio-campo neutralizá-los jogando recuado, mas poderíamos ter matado o jogo no 3 a 0 antes do intervalo. Tivemos outra chance com Bellingham, a Inter também poderia ter marcado várias vezes. Ficou aberto até o fim, foi simplesmente um jogo de futebol louco."

Ao defender Mbappe depois de o atacante receber vaias esparsas de setores da torcida da casa, Mourinho acrescentou: "Mbappe trabalhou muito, marcou um gol importante, teve duas ou três chances que normalmente converte, mas eu não estou preocupado, porque ele sempre vai marcar gols. Com certeza será novamente o artilheiro da Champions League nesta temporada, e trabalha muito pela equipe, então eu não poderia estar mais satisfeito."