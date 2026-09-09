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'Se está difícil, chame José!' - Mourinho manda recado desafiador depois de o Real Madrid vencer a Inter em um thriller da Liga dos Campeões
Madri pune erros custosos
O gigante espanhol garantiu uma dramática vitória por 2 a 1 sobre a Inter em sua estreia na Champions League, apesar de estar seriamente desfalcado por lesões e suspensões de jogadores-chave. O Real Madrid foi implacável ao punir duas falhas defensivas catastróficas dos visitantes nos primeiros 25 minutos, graças a um gol de Kylian Mbappe e a uma finalização de Federico Valverde. Essa vitória crucial veio sem pilares habituais do time titular, como Bernardo Silva, Eduardo Camavinga e Rodrygo.
- AFP
Chefe descreve confronto maluco
Mourinho refletiu sobre um espetáculo de lá e cá, repleto de chances perigosas trocadas entre duas das equipes de elite da Europa. Falando à Sky Sport Italia, o técnico disse: "Gostei do resultado, três pontos no jogo de estreia contra um time muito forte, mas a partida foi espetacular para quem estava em casa, só não para mim ou para Cristian Chivu.
"Esse jogo foi louco. Poderia ter sido 5 a 0 para nós, 5 a 5, 7 a 6, 5 a 6, um jogo com tantas chances. A Inter é forte, foi difícil para o nosso meio-campo neutralizá-los jogando recuado, mas poderíamos ter matado o jogo no 3 a 0 antes do intervalo. Tivemos outra chance com Bellingham, a Inter também poderia ter marcado várias vezes. Ficou aberto até o fim, foi simplesmente um jogo de futebol louco."
Ao defender Mbappe depois de o atacante receber vaias esparsas de setores da torcida da casa, Mourinho acrescentou: "Mbappe trabalhou muito, marcou um gol importante, teve duas ou três chances que normalmente converte, mas eu não estou preocupado, porque ele sempre vai marcar gols. Com certeza será novamente o artilheiro da Champions League nesta temporada, e trabalha muito pela equipe, então eu não poderia estar mais satisfeito."
Técnico gosta de desafios difíceis
A partida também serviu como um reencontro emocionante com o ex-zagueiro Chivu, figura-chave no triunfo da Tríplice Coroa da Inter em 2010, antes de Mourinho reiterar por que aceitou o retorno a Madri sob alta pressão.
Ao falar sobre o encontro à beira do campo com Chivu, ele comentou: "Nos abraçamos antes, nos abraçamos depois, ele sabe o que sinto por ele, eu sei o que ele sente por mim. Durante os 90 minutos, você esquece tudo, mas agora, se tivermos a oportunidade de nos encontrar, vamos conversar."
Questionado sobre por que o presidente do clube, Florentino Perez, agiu rapidamente para trazê-lo de volta ao Santiago Bernabéu, Mourinho afirmou: "Porque a situação era difícil. Se é fácil, não é para mim. Se é difícil, chame José."
- ZUMA Press Wire
Emocionante reencontro com a Roma se aproxima
Antes de enfrentar uma emocionante viagem a Roma em 14 de outubro, seu primeiro retorno ao Stadio Olimpico desde que foi demitido, o Madrid precisa passar por uma exigente sequência doméstica contra Rayo Vallecano, Elche e o rival da cidade Atlético de Madrid antes da pausa internacional. No retorno, o Real Madrid recebe o Villarreal em 11 de outubro, poucos dias antes de viajar para a capital italiana. O técnico português precisa administrar cuidadosamente a condição física do elenco em meio à carga sentimental da preparação para manter o embalo nas frentes doméstica e continental.
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