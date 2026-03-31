“Se eles sabem rezar, é melhor que o façam!” – Lamine Yamal deixa Ronald Araújo e o Uruguai buscando a ajuda divina antes do confronto contra a Espanha na Copa do Mundo

Yamal continua a brilhar no nível de clubes pelo Barça, gigante da La Liga. Ele ultrapassou a marca de 20 gols nesta temporada pela primeira vez em sua carreira em ascensão. Há a expectativa de que muito mais está por vir deste atacante de apenas 18 anos.

Ele superou todos os obstáculos colocados em seu caminho até agora, após estrear na equipe principal aos 15 anos, e já é campeão nacional na Espanha e campeão europeu com sua seleção. Um título mundial está prestes a ser conquistado, enquanto ele se impõe cada vez mais na disputa pela Bola de Ouro.

Yamal terá um papel de liderança a desempenhar pela La Roja, que busca reconquistar a coroa conquistada anteriormente em 2010. A Espanha é apontada por muitos como favorita para chegar até o fim na América do Norte, e a presença de Yamal faz com que muitos torçam pela equipe de Luis de la Fuente.

O Uruguai está entre os que esperam atrapalhar os planos da Espanha, enquanto se prepara para enfrentar uma equipe repleta de estrelas na última partida do Grupo H, em Zapopan, no México, no dia 26 de junho.