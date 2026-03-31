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“Se eles sabem rezar, é melhor que o façam!” – Lamine Yamal deixa Ronald Araújo e o Uruguai buscando a ajuda divina antes do confronto contra a Espanha na Copa do Mundo
Yamal em busca do título da Copa do Mundo e do prêmio Ballon d'Or
Yamal continua a brilhar no nível de clubes pelo Barça, gigante da La Liga. Ele ultrapassou a marca de 20 gols nesta temporada pela primeira vez em sua carreira em ascensão. Há a expectativa de que muito mais está por vir deste atacante de apenas 18 anos.
Ele superou todos os obstáculos colocados em seu caminho até agora, após estrear na equipe principal aos 15 anos, e já é campeão nacional na Espanha e campeão europeu com sua seleção. Um título mundial está prestes a ser conquistado, enquanto ele se impõe cada vez mais na disputa pela Bola de Ouro.
Yamal terá um papel de liderança a desempenhar pela La Roja, que busca reconquistar a coroa conquistada anteriormente em 2010. A Espanha é apontada por muitos como favorita para chegar até o fim na América do Norte, e a presença de Yamal faz com que muitos torçam pela equipe de Luis de la Fuente.
O Uruguai está entre os que esperam atrapalhar os planos da Espanha, enquanto se prepara para enfrentar uma equipe repleta de estrelas na última partida do Grupo H, em Zapopan, no México, no dia 26 de junho.
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O conselho de Araújo para lidar com seu companheiro de equipe no Barcelona, Yamal
O zagueiro do Barça, Araujo, enfrentará alguns rostos conhecidos nessa partida. O zagueiro central de 27 anos respondeu à AUF TV quando questionado se Yamal será difícil de conter e quais conselhos ele daria aos colegas encarregados dessa tarefa: “Sim, ele fará o mesmo que faz em campo; ele mostra isso nos treinos todos os dias.
“[Eu diria a eles] que, se sabem rezar, é melhor que o façam! Nós também temos ótimos jogadores que talvez possamos espalhar em campo e não jogar 1 contra 1, porque ele é muito decisivo. Temos as ferramentas para tentar neutralizá-lo.”
Araujo acrescentou: “Contra a Espanha, brinquei com meus companheiros do Barça, dizendo para não relaxarem, ou vamos acabar com vocês. Mas, brincadeiras à parte, eles são um grande rival. Têm ótimos jogadores e são uma equipe muito difícil [de vencer]. Mas nós também temos uma ótima equipe, então vai ser uma bela partida.”
Yamal, com um estilo à la Messi, mostra seu valor sob pressão
Yamal pode esperar um confronto acirrado contra Araujo, com a amizade deixada de lado, mas há muito respeito entre os dois. Araujo está impressionado com a forma como seu jovem companheiro de clube tem conseguido lidar com a pressão que continua recaindo sobre seus ombros.
Araujo já havia comentado anteriormente que Yamal se destaca sob os holofotes mais intensos, à medida que continua sendo comparado ao ex-número 10 do Barcelona, Lionel Messi: “Lamine é muito profissional, treina bem e o que faz nas partidas, ele faz nos treinos. Ele corre e marca gols. Há muitas discussões lá fora, mas o mais importante é o que ele faz em campo, o que faz quando treina ou joga.
“E não o vejo mal; pelo contrário, vejo-o em excelente forma, vejo-o como muito profissional. Ele é jovem e enfrenta muita pressão porque é um dos melhores jogadores do mundo, então é natural que isso aconteça.”
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Yamal continua sendo um ícone para o clube e para o país
Yamal tem enfrentado algumas críticas sobre seu comportamento, já que é alertado para não se deixar levar pelo próprio entusiasmo, mas continua a apresentar atuações decisivas. Ele espera manter essa boa fase na Copa do Mundo deste verão, enquanto Araujo e companhia se preparam para o mais difícil dos desafios.