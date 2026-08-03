O ex-atacante da Inglaterra Heskey acredita que a contratação de Fernandez daria um impulso crucial ao Manchester United para competir no topo.

Falando à BoyleSports, Heskey afirmou: "O meio-campo é uma área em que o Manchester United definitivamente pode melhorar, e Enzo Fernandez ajudaria. Com Casemiro saindo mais cedo no verão, eles precisam substituir essa presença. Ele teve um fim de temporada muito bom e fará falta.

"Acho que Enzo Fernandez pode ser o nome para chegar e substituí-lo. E, se o contratarem, vejo o time como candidato ao título."