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'Se eles o contratarem, eu os vejo como candidatos ao título' - Emile Heskey pede que o Manchester United mire estrela do Chelsea avaliada em £ 120 milhões
Busca do meio-campo em Old Trafford
O United segue ativo na busca por um novo meio-campista, depois de já ter garantido Youri Tielemans, do Aston Villa, e Andrey Santos, do Chelsea, por um total de £ 85 milhões. Carrick entende que reforços adicionais são necessários após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte. Essa situação colocou Fernandez como um alvo em potencial, especialmente depois de o meio-campista do Chelsea, avaliado em £ 120 milhões, expressar seu desejo de sair neste verão.
- Pro Sports Images
Heskey apoia transferência de Fernandez
O ex-atacante da Inglaterra Heskey acredita que a contratação de Fernandez daria um impulso crucial ao Manchester United para competir no topo.
Falando à BoyleSports, Heskey afirmou: "O meio-campo é uma área em que o Manchester United definitivamente pode melhorar, e Enzo Fernandez ajudaria. Com Casemiro saindo mais cedo no verão, eles precisam substituir essa presença. Ele teve um fim de temporada muito bom e fará falta.
"Acho que Enzo Fernandez pode ser o nome para chegar e substituí-lo. E, se o contratarem, vejo o time como candidato ao título."
Capacidade de desafiar pelo título em destaque
O United não vence a Premier League desde 2013, mas Carrick ter conduzido a equipe ao terceiro lugar na última temporada renovou o otimismo em Old Trafford.
Ao lado de Fernandez, alvos como Alex Scott, Adam Wharton, Carlos Baleba e Manu Kone seguem no radar do clube. Além do meio-campo, o Manchester United também busca um novo lateral-esquerdo, como Lewis Hall ou Myles Lewis-Skelly, para fazer concorrência a Luke Shaw.
Heskey acrescentou sobre o potencial tático do United: "O Manchester United sempre teve os jogadores, mas os sistemas adotados pelos técnicos anteriores nem sempre se encaixaram neles. Se acertarem o sistema, não há motivo para que não estejam brigando com Manchester City, Arsenal e Liverpool pelo título."
- Getty
Preparativos para a estreia na temporada se aproximam
O Manchester United dará início à sua campanha na Premier League de 2026-27 recebendo o recém-promovido Hull City em Old Trafford no dia 22 de agosto. O confronto servirá como um teste imediato para a eficácia da reformulação do elenco de Carrick após uma intensa programação de pré-temporada.
Garantir a contratação de um novo meio-campista, além da chegada de um lateral-esquerdo, deve seguir como o principal foco da diretoria antes do fechamento da janela de transferências de verão.
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