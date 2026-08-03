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Adhe Makayasa

Traduzido por

'Se eles o contratarem, eu os vejo como candidatos ao título' - Emile Heskey pede que o Manchester United mire estrela do Chelsea avaliada em £ 120 milhões

Mercado da bola
Manchester United
E. Heskey
E. Fernandez
Chelsea
Premier League

Emile Heskey acredita que o Manchester United pode se transformar em candidato imediato ao título da Premier League se garantir a contratação do meio-campista do Chelsea Enzo Fernandez. O ex-atacante da Inglaterra insiste que a estrela argentina seria a substituição ideal para Casemiro e levaria o time de Michael Carrick ao topo do futebol inglês.

  • Busca do meio-campo em Old Trafford

    O United segue ativo na busca por um novo meio-campista, depois de já ter garantido Youri Tielemans, do Aston Villa, e Andrey Santos, do Chelsea, por um total de £ 85 milhões. Carrick entende que reforços adicionais são necessários após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte. Essa situação colocou Fernandez como um alvo em potencial, especialmente depois de o meio-campista do Chelsea, avaliado em £ 120 milhões, expressar seu desejo de sair neste verão.


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  • imago-sport-1066711995.jpgPro Sports Images

    Heskey apoia transferência de Fernandez

    O ex-atacante da Inglaterra Heskey acredita que a contratação de Fernandez daria um impulso crucial ao Manchester United para competir no topo.

    Falando à BoyleSports, Heskey afirmou: "O meio-campo é uma área em que o Manchester United definitivamente pode melhorar, e Enzo Fernandez ajudaria. Com Casemiro saindo mais cedo no verão, eles precisam substituir essa presença. Ele teve um fim de temporada muito bom e fará falta.

    "Acho que Enzo Fernandez pode ser o nome para chegar e substituí-lo. E, se o contratarem, vejo o time como candidato ao título."

  • Capacidade de desafiar pelo título em destaque

    O United não vence a Premier League desde 2013, mas Carrick ter conduzido a equipe ao terceiro lugar na última temporada renovou o otimismo em Old Trafford.

    Ao lado de Fernandez, alvos como Alex Scott, Adam Wharton, Carlos Baleba e Manu Kone seguem no radar do clube. Além do meio-campo, o Manchester United também busca um novo lateral-esquerdo, como Lewis Hall ou Myles Lewis-Skelly, para fazer concorrência a Luke Shaw.

    Heskey acrescentou sobre o potencial tático do United: "O Manchester United sempre teve os jogadores, mas os sistemas adotados pelos técnicos anteriores nem sempre se encaixaram neles. Se acertarem o sistema, não há motivo para que não estejam brigando com Manchester City, Arsenal e Liverpool pelo título."

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  • Manchester United goal 2025-26Getty

    Preparativos para a estreia na temporada se aproximam

    O Manchester United dará início à sua campanha na Premier League de 2026-27 recebendo o recém-promovido Hull City em Old Trafford no dia 22 de agosto. O confronto servirá como um teste imediato para a eficácia da reformulação do elenco de Carrick após uma intensa programação de pré-temporada.

    Garantir a contratação de um novo meio-campista, além da chegada de um lateral-esquerdo, deve seguir como o principal foco da diretoria antes do fechamento da janela de transferências de verão.

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