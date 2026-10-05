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'Se ele quiser marcar, vai ter que trabalhar para isso!' - Marcel Dandjinou se recusa a dar gols fáceis a Lionel Messi em sua última partida internacional
Benin se recusa a fazer o papel de espectador
Enquanto o mundo do futebol se prepara para se despedir de Messi em sua última partida em casa pela Argentina - após a decisão da lenda de se aposentar do futebol internacional com 125 gols em 207 partidas pela seleção - Benin goalkeeper Marcel Dandjinou deixou claro que sua equipe não dará nada de presente.
Falando de Buenos Aires antes do confronto, Dandjinou reconheceu o caráter histórico do evento, mas manteve o foco profissional, com Messi tentando se recuperar depois de sua última aparição competitiva terminar em uma dolorosa derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo. "Para mim, esta partida não é como qualquer outra. Acho que é uma oportunidade única na vida, porque é o último jogo do Messi. É um jogo especial", declarou o goleiro. "Estamos aqui pela Argentina e por Messi, mas não podemos esquecer que também representamos o nosso país. Estamos aqui para defender Benin. Isso é futebol: onze contra onze. Podemos vencer, empatar, ou eles podem vencer... Não estamos aqui para fazer turismo na Argentina; estamos aqui para jogar e competir."
- AFP
Nada de presentes fáceis para o capitão da Argentina
O principal tema de debate antes do amistoso tem sido se os visitantes poderiam permitir a Messi um caminho livre até o gol para garantir uma despedida perfeita. Ao ser perguntado se consideraria deixar o vencedor de oito Bolas de Ouro marcar um pênalti no fim para selar a narrativa, Dandjinou deu uma resposta desafiadora. "Não, não. Sou goleiro, e meu papel é defender chutes. Mesmo que seja no último minuto e haja um pênalti, se Messi bater, vou tentar defender. É simples assim: é futebol", disse ele à Marca.
O goleiro continuou explicando que a grandeza de Messi, na verdade, torna presentes desnecessários. "Sim, estamos aqui para celebrar Messi, mas ninguém nos disse que tínhamos de lhe dar um gol. E, conhecendo Messi, você não precisa dar presente nenhum a ele. Se ele quiser marcar, terá de fazer tudo o que for possível para conseguir isso", acrescentou. O internacional beninense claramente sente que a forma mais respeitosa de homenagear o ícone argentino é tratá-lo como um adversário formidável até o apito final.
Admirando uma lenda em campo
Embora o espírito competitivo esteja em alta, Dandjinou não escondeu sua admiração por um jogador que acompanha ao longo de toda a sua carreira. Ele descreveu a chance de dividir o campo com o ex-jogador do Barcelona, que liderou sua seleção ao título da Copa do Mundo de 2022, além de conquistas consecutivas da Copa América, como uma oportunidade única na vida.
Dandjinou também falou sobre a provável disputa pela lendária camisa 10 quando a partida terminar. Ele brincou que todos os integrantes da seleção de Benin gostariam, idealmente, de ter uma camisa: 'Se você perguntar a qualquer um do meu time, todos querem a camisa dele. Então seria ótimo se fizessem muitas camisas e dessem uma para cada jogador. Porque, se só um de nós puder ir pedir a camisa, não acho que vai ser fácil: todos nós queremos uma!'
- Getty Images Sport
Dandjinou opina sobre o debate do GOAT
Questionado sobre se considera o craque argentino o maior jogador de todos os tempos, Dandjinou foi rápido em colocá-lo ao lado da realeza do futebol, ao mesmo tempo em que demonstrou enorme apreço pela rivalidade que marcou uma era. "Crescemos assistindo Messi e Cristiano. Os dois nos ensinaram muito sobre futebol. Eles competem há muito tempo", afirmou o goleiro de 28 anos. "Para mim, Leo é um dos melhores jogadores do esporte. Um dos reis."
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