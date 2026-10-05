Enquanto o mundo do futebol se prepara para se despedir de Messi em sua última partida em casa pela Argentina - após a decisão da lenda de se aposentar do futebol internacional com 125 gols em 207 partidas pela seleção - Benin goalkeeper Marcel Dandjinou deixou claro que sua equipe não dará nada de presente.

Falando de Buenos Aires antes do confronto, Dandjinou reconheceu o caráter histórico do evento, mas manteve o foco profissional, com Messi tentando se recuperar depois de sua última aparição competitiva terminar em uma dolorosa derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo. "Para mim, esta partida não é como qualquer outra. Acho que é uma oportunidade única na vida, porque é o último jogo do Messi. É um jogo especial", declarou o goleiro. "Estamos aqui pela Argentina e por Messi, mas não podemos esquecer que também representamos o nosso país. Estamos aqui para defender Benin. Isso é futebol: onze contra onze. Podemos vencer, empatar, ou eles podem vencer... Não estamos aqui para fazer turismo na Argentina; estamos aqui para jogar e competir."