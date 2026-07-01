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“Se ele não ganhar a Bola de Ouro, tem algo muito errado!” - Michael Olise está “muito à frente” como o melhor jogador do mundo, afirma ex-jogador da seleção francesa e do Bayern de Munique
A opinião de Sagnol sobre a Bola de Ouro
À medida que a Copa do Mundo de 2026 ganha força, Olise se destaca como o jogador de maior destaque dos Bleus, e Sagnol está convencido de que os prêmios individuais não devem demorar a chegar. Ao comentar sobre a atual fase do craque do Bayern de Munique, Sagnol afirmou em entrevista ao BILD: “Olise é o melhor do mundo, muito à frente de todos os outros jogadores. Se ele não ganhar a Bola de Ouro no final do ano, há algo de muito errado no futebol.”
O técnico da seleção da Geórgia, que conquistou inúmeros títulos na Allianz Arena, observou que os torcedores franceses de todas as idades estão agora unidos em torno do ponta. Sagnol chegou a sugerir que ele e outros ex-jogadores profissionais se identificam mais com o estilo de Olise do que com o de qualquer outra estrela da atualidade, colocando-o como o claro número um na hierarquia global atual.
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Melhor do que Messi e Ronaldo?
Em uma comparação polêmica, Sagnol sugeriu que Olise representa um jogador mais “puro” em termos de espírito coletivo do que as lendas que dominaram as duas últimas décadas. “Olise é simplesmente um jogador com espírito coletivo puro, não um individualista. Para nossas crianças, finalmente há um grande exemplo a seguir... Para ser franco, Olise não se importa nem um pouco se marca um gol, dá uma assistência ou não. Dá para ver que ele não pensa em fazer algo por si mesmo, mas sempre pensa no que ajuda a equipe”, explicou ele. “Zinedine Zidane era exatamente assim. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que dominaram o futebol mundial nos últimos 15 anos, jogam um pouco mais por si mesmos e por suas estatísticas. Não tenho nada contra Ronaldo e Messi, eles são ótimos. Olise é simplesmente um verdadeiro jogador de equipe.”
O fator Mbappé e o Real Madrid
Os elogios a Olise surgem em um momento em que seu nome é fortemente associado a uma transferência para o Bernabéu. Notícias sugerem que o Real Madrid estaria preparando uma oferta recorde mundial para colocá-lo ao lado de Kylian Mbappé. Embora Mbappé continue sendo o garoto-propaganda do futebol francês, Sagnol acredita que os dois jogadores têm prioridades muito diferentes dentro e fora de campo.
“Mbappé está mais focado em si mesmo, em sua carreira, em seus objetivos. É por isso que muitas vezes há um pouco de crítica a ele”, observou Sagnol, embora tenha apostado que o atacante do Real Madrid terminará como artilheiro da Copa do Mundo. Por sua vez, Mbappé já elogiou Olise, reconhecendo a incrível “elegância e visão” que o ex-jogador do Crystal Palace traz para a seleção nacional.
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A ascensão de Dayot Upamecano, “ao estilo de Lucio”
Olise não é a única estrela do Bayern de Munique que chamou a atenção de Sagnol durante este torneio. O zagueiro Dayot Upamecano também recebeu muitos elogios por seu domínio físico e pela maior segurança técnica. Sagnol comparou o zagueiro central a um de seus antigos companheiros de equipe lendários na Allianz Arena, ilustrando o quanto a atual geração de talentos franceses é valorizada.
“Pelo seu estilo, ele se parece com um antigo companheiro de equipe do Bayern, o Lúcio. O brasileiro também era uma máquina em campo, incrivelmente forte fisicamente”, disse Sagnol. “Upamecano comete menos erros técnicos em comparação com o ano passado e, recentemente, deu alguns passos à frente no Bayern e na seleção nacional.” Com Upamecano liderando a defesa e Olise comandando o ataque, os Bleus parecem perfeitamente preparados para vingar a decepção de 2022 e reconquistar o título mundial.