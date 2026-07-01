“Se ele não ganhar a Bola de Ouro, tem algo muito errado!” - Michael Olise está “muito à frente” como o melhor jogador do mundo, afirma ex-jogador da seleção francesa e do Bayern de Munique

À medida que a Copa do Mundo de 2026 ganha força, Olise se destaca como o jogador de maior destaque dos Bleus, e Sagnol está convencido de que os prêmios individuais não devem demorar a chegar. Ao comentar sobre a atual fase do craque do Bayern de Munique, Sagnol afirmou em entrevista ao BILD: “Olise é o melhor do mundo, muito à frente de todos os outros jogadores. Se ele não ganhar a Bola de Ouro no final do ano, há algo de muito errado no futebol.”

O técnico da seleção da Geórgia, que conquistou inúmeros títulos na Allianz Arena, observou que os torcedores franceses de todas as idades estão agora unidos em torno do ponta. Sagnol chegou a sugerir que ele e outros ex-jogadores profissionais se identificam mais com o estilo de Olise do que com o de qualquer outra estrela da atualidade, colocando-o como o claro número um na hierarquia global atual.



