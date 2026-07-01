O fato de Olise ser um excelente criador de jogadas está sendo comprovado também neste Mundial. Em quatro partidas da Seleção Francesa, ele já deu cinco assistências. Ele é o primeiro jogador da história a atingir esse número de assistências durante uma fase final.

Para Sagnol, não há dúvidas: “Olise é simplesmente um jogador de equipe, não um individualista. Nossas crianças finalmente têm um ótimo exemplo a seguir. Na França, todos os torcedores, tenham eles cinco ou 100 anos, apoiam Olise de todo o coração. Nós, ex-jogadores profissionais, também nos identificamos com ele a 100%. Ele é, sem dúvida, o nosso número um.”

Na vitória soberba dos franceses por 3 a 0 nas oitavas de final contra a Suécia na noite de terça-feira, Olise, que atua na ala direita do Bayern de Munique, voltou a jogar no meio-campo ofensivo e foi um dos jogadores mais destacados da grande favorita. Entre outras jogadas, aos 24 minutos, após um rebote, ele por pouco não marcou um gol para a história com uma bicicleta.

“O Louvre já estava aberto, o espaço já estava livre, a pintura já estava quase seca”, comentou, admirado, o comentarista da MagentaTV, Christian Straßburger: “Que jogada! Estamos aqui ao lado da TV sueca e, quando eles viram a finalização de Olise, pensaram que fosse a TV francesa. Lá também comemoraram!”

Ações como essa fazem com que, apesar de todas as negativas, o Real Madrid supostamente planeje a contratação de Olise neste verão. Sagnol, porém, espera que o jogador de 24 anos continue jogando na capital da Baviera por enquanto: “Olise ainda é jovem e pode ir para o Real daqui a alguns anos. Ele sabe o que tem em Munique: um ambiente incrível, companheiros de equipe excelentes, um técnico excepcional.”

O ex-jogador do Crystal Palace também parece “muito feliz” no FCB. Lá, seu contrato vai até 2029.