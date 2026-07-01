Willy Sagnol, que também já foi jogador da seleção francesa e atuou pelo FCB, há muito tempo considera Olise o melhor jogador do mundo. E, para o ex-lateral-direito, essa não é uma opinião em dúvida.
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"Se ele não ganhar a Bola de Ouro, é porque algo está errado no futebol": Michael Olise é elogiado por uma lenda do FC Bayern
Na revista *Sport Bild*, Sagnol se extasiou com o craque do ataque: “Não há necessidade de falar muito sobre ele; basta simplesmente apreciar cada uma de suas jogadas em campo. Olise é o melhor do mundo, muito à frente de todos os outros jogadores. Se ele não ganhar a Bola de Ouro no final do ano, algo está errado no futebol.”
Sagnol, que agora segue carreira como técnico, revelou, nesse contexto, o que ele “gosta especialmente” em Olise. Para ele, “em boa e velha linguagem, ele não dá a mínima se marca um gol, dá uma assistência ou não. Dá para ver que ele não pensa em fazer algo para si mesmo, mas está sempre de olho no que ajuda a equipe. Meu ex-companheiro de seleção, Zinedine Zidane, era exatamente assim. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que dominaram o futebol mundial nos últimos 15 anos, jogam um pouco mais para si mesmos e para suas estatísticas.”
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Michael Olise tem contrato com o FC Bayern até 2029
O fato de Olise ser um excelente criador de jogadas está sendo comprovado também neste Mundial. Em quatro partidas da Seleção Francesa, ele já deu cinco assistências. Ele é o primeiro jogador da história a atingir esse número de assistências durante uma fase final.
Para Sagnol, não há dúvidas: “Olise é simplesmente um jogador de equipe, não um individualista. Nossas crianças finalmente têm um ótimo exemplo a seguir. Na França, todos os torcedores, tenham eles cinco ou 100 anos, apoiam Olise de todo o coração. Nós, ex-jogadores profissionais, também nos identificamos com ele a 100%. Ele é, sem dúvida, o nosso número um.”
Na vitória soberba dos franceses por 3 a 0 nas oitavas de final contra a Suécia na noite de terça-feira, Olise, que atua na ala direita do Bayern de Munique, voltou a jogar no meio-campo ofensivo e foi um dos jogadores mais destacados da grande favorita. Entre outras jogadas, aos 24 minutos, após um rebote, ele por pouco não marcou um gol para a história com uma bicicleta.
“O Louvre já estava aberto, o espaço já estava livre, a pintura já estava quase seca”, comentou, admirado, o comentarista da MagentaTV, Christian Straßburger: “Que jogada! Estamos aqui ao lado da TV sueca e, quando eles viram a finalização de Olise, pensaram que fosse a TV francesa. Lá também comemoraram!”
Ações como essa fazem com que, apesar de todas as negativas, o Real Madrid supostamente planeje a contratação de Olise neste verão. Sagnol, porém, espera que o jogador de 24 anos continue jogando na capital da Baviera por enquanto: “Olise ainda é jovem e pode ir para o Real daqui a alguns anos. Ele sabe o que tem em Munique: um ambiente incrível, companheiros de equipe excelentes, um técnico excepcional.”
O ex-jogador do Crystal Palace também parece “muito feliz” no FCB. Lá, seu contrato vai até 2029.
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As etapas da carreira de Michael Olis:
Clube Período FC Reading 2017 - 2021 Crystal Palace 2021 - 2024 FC Bayern 2024 – até hoje