"Se ele me pedir isso de novo": Kai Havertz consegue se imaginar, mais uma vez, em uma posição totalmente incomum na seleção alemã durante a Copa do Mundo

Havertz se considera, ao mesmo tempo, “o primeiro zagueiro do meu time. Quando vou pressionar e encaro o zagueiro adversário, isso é um comando para meus companheiros. Todos me seguem. E com a bola, sou o que está mais perto do gol. Essa é a minha responsabilidade: dar uma direção ao jogo.”

E isso corresponde totalmente à sua natureza. “Não consigo ficar esperando na área. Preciso estar envolvido”, enfatizou ele: “Também faço as corridas que sei que, às vezes, parecem não levar a lugar nenhum. Mas abro espaços para aqueles que vêm por trás.”

Ele está ciente de que seu estilo de jogo às vezes parece frio demais. “Conheço as discussões de que sou despojado demais, que tenho a linguagem corporal errada. Quando não jogo bem, isso sempre surge”, disse ele, e ressaltou: “Não sou do tipo que se preocupa muito com isso. Não sou do tipo que fica remoendo as coisas.” Em vez disso, ele tenta “ser eu mesmo em campo. No aqui e agora. Essa é a chave da minha personalidade. Não penso em mais nada além disso.”