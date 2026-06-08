Nos bastidores do Real Madrid, o ritmo está acelerado nestes dias. Aparentemente, isso também se aplica a Rüdiger. Em uma história no Instagram, ele publicou uma foto reveladora que o mostra ao lado de Florentino Pérez. O poderoso presidente do Real Madrid foi oficialmente confirmado no cargo no último domingo. A foto foi tirada, aparentemente, por ocasião da assinatura de um contrato.
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"Se ele fosse um idiota...": Antonio Rüdiger recebe apoio - e provavelmente vai ficar no Real Madrid
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O contrato atual do jogador de 33 anos expira no final do mês, mas, segundo informações, o berlinense já assinou uma prorrogação por mais um ano. Após a reeleição bem-sucedida de Pérez, o anúncio oficial do acordo deve ser apenas uma formalidade.
No entanto, a situação de Rüdiger é apenas uma peça do quebra-cabeça em uma reestruturação muito maior na Concha Espina. O Real está trabalhando nos bastidores para renovar o elenco para a próxima temporada.
Além da permanência do zagueiro-chefe alemão, esperam-se em breve outros anúncios de transferências. Assim, Ibrahima Konaté, do Liverpool, e Denzel Dumfries, da Inter de Milão, estariam prestes a se transferir para o Real. Além disso, um velho conhecido retorna ao banco de reservas: José Mourinho deixa o Benfica para voltar ao Real e deve levar o clube a novos títulos.
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Rüdiger recebe apoio de Jones
Além dos rumores sobre transferências, Rüdiger tem sido motivo de muita discussão, principalmente na Alemanha. O ex-jogador da seleção Jermaine Jones rebateu as críticas, por vezes severas, ao seu estilo de jogo e à sua postura com palavras claras no Sport1 e saiu em defesa do jogador do Real Madrid.
“Tenho muito respeito pelo Lothar. Ele entende muito de futebol. E em muitas coisas que ele diz, ele está certo”, disse Jones sobre as críticas de Matthäus a Rüdiger. “Mas, no caso do Rüdiger, eu penso de outra forma. Você precisa de jogadores como o Antonio Rüdiger. Às vezes, ele é retratado de forma errada. Ele é um jogador importante para o Real Madrid e para a seleção nacional. Não se deve olhar apenas para situações isoladas.”
"Se ele fosse um idiota, não seria tão querido"
O jogador de 44 anos vê semelhanças entre a percepção pública de Rüdiger e os preconceitos com os quais ele próprio se deparou no passado, quando era profissional. Para Jones, a acusação de que o zagueiro costuma agir no campo no limite do permitido ou de que se destaca por manchetes negativas é claramente insuficiente.
“Se ele fosse um idiota, não seria tão bem recebido pelo público. Tenta-se — como acontecia comigo na época — sempre apontar o dedo para Rüdiger. Isso é injusto com ele. Deveríamos tratá-lo com justiça. Ele certamente cometeu erros, mas depois assumiu claramente a responsabilidade e disse que estava errado”, conclui Jones.