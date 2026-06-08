O contrato atual do jogador de 33 anos expira no final do mês, mas, segundo informações, o berlinense já assinou uma prorrogação por mais um ano. Após a reeleição bem-sucedida de Pérez, o anúncio oficial do acordo deve ser apenas uma formalidade.

No entanto, a situação de Rüdiger é apenas uma peça do quebra-cabeça em uma reestruturação muito maior na Concha Espina. O Real está trabalhando nos bastidores para renovar o elenco para a próxima temporada.

Além da permanência do zagueiro-chefe alemão, esperam-se em breve outros anúncios de transferências. Assim, Ibrahima Konaté, do Liverpool, e Denzel Dumfries, da Inter de Milão, estariam prestes a se transferir para o Real. Além disso, um velho conhecido retorna ao banco de reservas: José Mourinho deixa o Benfica para voltar ao Real e deve levar o clube a novos títulos.