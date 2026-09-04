AFP
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'Se ele brigar por 36 gols, eu não vou me surpreender!' - Gasperini faz afirmação ousada sobre Donyell Malen
Gasperini estabelece padrão alto para Malen
De acordo com a La Gazzetta dello Sport, o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, fez uma previsão sensacional sobre a contratação de verão Donyell Malen após o início explosivo do atacante na capital. O internacional holandês impressionou seu novo treinador com sua técnica letal e sua movimentação diante do gol.
Gasperini elogiou a execução de Malen em três toques dentro da área, pedindo ao atacante que mantenha sua fome enquanto a Roma ganha embalo.
"Se ele desafiar o recorde de 36 gols de Higuain, isso não vai me surpreender", declarou Gasperini, apostando que o holandês alcançará patamares extraordinários.
- Getty Images
Dybala continua sendo peça central do ataque
Ao lado da chegada de Malen, Gasperini elogiou a condição física e o comprometimento do meia Paulo Dybala, principal articulador da equipe. O treinador rejeitou com firmeza a ideia de poupar ou fazer rodízio com o argentino quando ele estiver em plenas condições, colocando-o ao lado de Josip Ilicic e Papu Gomez como talentos únicos do futebol.
Dybala completou toda a preparação de pré-temporada e segue ansioso para atuar em todas as partidas, em sintonia com a filosofia ofensiva e agressiva de Gasperini.
"Eu pergunto ao Paulo se ele quer jogar e, se ele disser que sim, eu o mantenho em campo até com 4 a 0 no placar", explicou Gasperini. "Você nunca tira um jogador que está se divertindo."
Abraçando os sonhos de scudetto da Roma
O início impressionante já gerou conversa sobre título em toda Roma, com jogadores experientes como Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini falando abertamente sobre ambições de conquistar o Scudetto. Em vez de conter o entusiasmo, Gasperini recebeu com satisfação a paixão madura demonstrada pelos torcedores, mantendo o elenco focado na realidade.
O treinador enfatizou que o vínculo do elenco se fortaleceu ao longo do verão, com vários jogadores aceitando cortes salariais para permanecer no clube.
"Os sonhos nunca são sufocados", declarou Gasperini. "O importante é saber que, quando o despertador toca, a realidade é diferente. Se você vive a realidade da maneira certa, pode fazê-la combinar com os seus sonhos."
- Getty Images Sport
Reencontro com um ex e grandes testes pela frente
A Roma agora precisa transformar seu embalo no início da temporada em resultados contra adversários de primeira linha, começando com um duelo de alto risco contra a Atalanta, ex-clube de Gasperini. O treinador descreveu enfrentar seu antigo time como encontrar uma ex-parceira, reconhecendo a Atalanta como uma referência na briga por vaga europeia.
Com compromissos da Champions League também se aproximando, Gasperini destacou os próximos jogos contra a Inter e outros rivais de ponta como indicadores cruciais de progresso.
Apoiando-se na fase artilheira de Malen e Dybala, a Roma se prepara para testar suas credenciais contra a elite da Itália e da Europa.
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