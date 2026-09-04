De acordo com a La Gazzetta dello Sport, o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, fez uma previsão sensacional sobre a contratação de verão Donyell Malen após o início explosivo do atacante na capital. O internacional holandês impressionou seu novo treinador com sua técnica letal e sua movimentação diante do gol.

Gasperini elogiou a execução de Malen em três toques dentro da área, pedindo ao atacante que mantenha sua fome enquanto a Roma ganha embalo.

"Se ele desafiar o recorde de 36 gols de Higuain, isso não vai me surpreender", declarou Gasperini, apostando que o holandês alcançará patamares extraordinários.