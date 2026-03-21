"Se Diego Maradona é Deus, Scott McTominay é Jesus!" — Filho da lenda argentina elogia o herói escocês como o segundo melhor jogador da história do Napoli

Conte afirmou que McTominay se tornou um jogador mais completo na Itália após deixar o Manchester United. O italiano disse: “Ele se sente mais completo e experiente, e está chegando a uma fase crucial da carreira em que precisa definir seu rumo. Ele nunca teve um papel de destaque no Man United, enquanto aqui nós lhe demos um. Ele trabalhou duro e agora é um jogador completo. Sua evolução foi compartilhada por toda a equipe.”

McTominay também revelou como evoluiu jogando na Série A. Ele explicou: “No Napoli, cresci tanto do ponto de vista tático quanto físico. Taticamente, a Itália é diferente da Premier League. Tive que me adaptar e aprender muito rapidamente como jogar, quais movimentos fazer, como me desmarcar, como me tornar um problema na área adversária e também como defender. Foi uma curva de aprendizado muito boa e aproveitei cada minuto.”