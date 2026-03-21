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"Se Diego Maradona é Deus, Scott McTominay é Jesus!" — Filho da lenda argentina elogia o herói escocês como o segundo melhor jogador da história do Napoli
McTominay continua sendo o herói do Napoli
McTominay continua a brilhar no Napoli após sua incrível temporada de estreia, que levou o clube a conquistar mais uma vez o título de campeão da Itália. O jogador da seleção da Escócia já marcou 11 gols nesta temporada em todas as competições e foi o autor do gol da vitória na vitória por 1 a 0 sobre o Cagliari na sexta-feira. A vitória fez com que o técnico Antonio Conte voltasse a acreditar que sua equipe pode terminar na liderança mais uma vez, já que reduziu a diferença para o líder Inter para seis pontos. O Nerazzurri tem um jogo a menos que seus rivais pelo título e pode ampliar sua vantagem mais uma vez no domingo contra a Fiorentina.
- AFP
Maradona Jr. diz que "McTominay é Jesus"
As impressionantes atuações de McTominay na Itália já renderam muitos elogios. Os torcedores já demonstraram seu carinho pelo ex-jogador do United dedicando-lhe um santuário no centro histórico da cidade. A lenda do clube, Diego Maradona, também aparece em murais por toda a cidade de Nápoles, e o filho do ícone argentino agora se extasiou ao falar sobre o meio-campista escocês. Ele disse ao Televomero: “Depois do meu pai, McTominay é o jogador mais influente da história do Napoli. Em Nápoles, tivemos Deus; para mim, McTominay é Jesus. Ele é um jogador fundamental.”
McTominay está “mais completo” no Napoli
Conte afirmou que McTominay se tornou um jogador mais completo na Itália após deixar o Manchester United. O italiano disse: “Ele se sente mais completo e experiente, e está chegando a uma fase crucial da carreira em que precisa definir seu rumo. Ele nunca teve um papel de destaque no Man United, enquanto aqui nós lhe demos um. Ele trabalhou duro e agora é um jogador completo. Sua evolução foi compartilhada por toda a equipe.”
McTominay também revelou como evoluiu jogando na Série A. Ele explicou: “No Napoli, cresci tanto do ponto de vista tático quanto físico. Taticamente, a Itália é diferente da Premier League. Tive que me adaptar e aprender muito rapidamente como jogar, quais movimentos fazer, como me desmarcar, como me tornar um problema na área adversária e também como defender. Foi uma curva de aprendizado muito boa e aproveitei cada minuto.”
- Getty Images Sport
McTominay vai ficar no Napoli?
O bom desempenho de McTominay gerou especulações sobre um possível retorno à Premier League. No entanto, o diretor esportivo do Napoli, Giovanni Manna, espera manter o craque do meio-campo no clube. Ele disse à DAZN antes da vitória sobre o Cagliari: “Scott ainda tem dois anos de contrato; temos uma relação extremamente saudável e transparente com ele e seus representantes. Ele manifestou o desejo de permanecer no Napoli; estamos discutindo isso, mas não temos pressa – este não é o momento de transformar isso em um circo midiático. Ele é muito importante para nós; sabemos disso e reconhecemos o seu valor.”
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