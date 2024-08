Se cuidem, Real Madrid e Barcelona! Atlético de Madrid quer protagonismo e está contratando para isso

Após um julho pouco positivo, o Atleti deslanchou, fechou com uma série de reforços de peso e é o grande vencedor da janela de transferências até aqui

Há apenas algumas semanas, o Atlético de Madrid viu sua proposta pelo atacante Artem Dovbyk ser recusada pelo Girona. No fim das contas, o ucraniano acabou indo para a Roma. "O Atlético é um grande clube," disse o empresário do jogador, Oleksiy Lundovsky, ao Ukrfootball no dia 26 de julho, "mas não vimos um projeto sério para Artem lá".

Os torcedores também não viram. Após uma campanha frustrante em 2023/24 - que prometia muito, mas entregou pouco -, a torcida do Atleti ansiava por uma revolução no Metropolitano. Uma verdadeira reformulação no elenco de Diego Simeone, que pudesse transformar a equipe em candidata de verdade ao título espanhol.

No entanto, já era reta final de julho e o Atleti ainda não havia contratado um único jogador. Duas semanas depois, entretanto, os Rojiblancos agora parecem ser os grandes vencedores da janela de transferências, após uma série de contratações de peso.

Robin Le Normand, ex-Real Sociedad, e Alexander Sorloth, ex-Villarreal, já chegaram e em breve serão acompanhados pelo inglês Conor Gallagher, até então no Chelsea, e por Julián Álvarez, campeão do mundo com a Argentina em 2022 e a nova maior venda da história do Manchester City.

Mas como o Atlético conseguiu tudo isso em tão pouco tempo? É justo dizer que Simeone agora é um candidato legítimo ao título espanhol?

