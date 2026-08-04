Não houve promoção nem ressaca de Las Vegas para superar, e o ex-astro do Wrexham Trundle, que está entre aqueles de olho em grandes odds de apostas em futebol antes da nova temporada, disse à GOAL, ao ser perguntado se o elenco de Phil Parkinson se beneficiou de um verão mais tranquilo: “Não acho que os rapazes veriam dessa forma, acho que eles prefeririam estar lá de novo!

“A ascensão que eles viveram é inacreditável. Dá para ver que provavelmente o clube de futebol se moveu rápido demais em campo para eles conseguirem acompanhar fora dele. Eles estão construindo a nova Kop agora, que vai ficar ótima, e o clube está avançando. Tudo o que eles fizeram até agora é brilhante e, se você olhar para isso, eles estão no caminho para chegar à Premier League. Para um clube como o Wrexham, isso seria inacreditável.”

Ao ser perguntado sobre a confiança que pode ser tirada de vencer Uniteds de Manchester e Leeds, Trundle acrescentou: “É bom para a confiança, mas acho que, como jogador, você nunca daria tanta importância assim aos resultados na pré-temporada.

“Sempre se trataria das atuações e, se você trabalhou em certas coisas, como isso está indo? Porque, como você sabe, nos jogos de pré-temporada pode haver muitas mudanças. Mas, por outro lado, quando você está jogando contra jogadores desse nível, ainda é bom sair com as vitórias. Então, acho que eles vão entrar na temporada empolgados e ansiosos por isso.”