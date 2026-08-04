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Se beber, não case IV! Wrexham se beneficia de pausa em Las Vegas, mas ex-jogador do Wrexham estabelece meta para Ryan Reynolds, Rob Mac e Phil Parkinson alcançarem em 2026-27
Ascensão meteórica: drama para o documentário Welcome to Wrexham
Uma ascensão recorde da National League até a Championship fez com que o Wrexham reescrevesse os livros de história ao protagonizar uma campanha histórica pelas divisões da EFL. As Leagues One e Two foram superadas sem maiores dificuldades.
Mais drama foi proporcionado para a premiada série documental ‘Welcome to Wrexham’, com até mesmo a campanha de 2025-26 sendo decidida nos detalhes, já que uma vaga nos play-offs escapou de forma agonizante no fim de semana final. O plano é ir pelo menos um passo além disso em 2026-27.
As atuações e os resultados da pré-temporada têm sido promissores, com vitórias importantes sendo conquistadas diante de Manchester United e Leeds, além de também enfrentar o gigante da Premier League Liverpool no icônico Yankee Stadium, em Nova York.
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Vítimas da pré-temporada: o Wrexham venceu Manchester United e Leeds
Não houve promoção nem ressaca de Las Vegas para superar, e o ex-astro do Wrexham Trundle, que está entre aqueles de olho em grandes odds de apostas em futebol antes da nova temporada, disse à GOAL, ao ser perguntado se o elenco de Phil Parkinson se beneficiou de um verão mais tranquilo: “Não acho que os rapazes veriam dessa forma, acho que eles prefeririam estar lá de novo!
“A ascensão que eles viveram é inacreditável. Dá para ver que provavelmente o clube de futebol se moveu rápido demais em campo para eles conseguirem acompanhar fora dele. Eles estão construindo a nova Kop agora, que vai ficar ótima, e o clube está avançando. Tudo o que eles fizeram até agora é brilhante e, se você olhar para isso, eles estão no caminho para chegar à Premier League. Para um clube como o Wrexham, isso seria inacreditável.”
Ao ser perguntado sobre a confiança que pode ser tirada de vencer Uniteds de Manchester e Leeds, Trundle acrescentou: “É bom para a confiança, mas acho que, como jogador, você nunca daria tanta importância assim aos resultados na pré-temporada.
“Sempre se trataria das atuações e, se você trabalhou em certas coisas, como isso está indo? Porque, como você sabe, nos jogos de pré-temporada pode haver muitas mudanças. Mas, por outro lado, quando você está jogando contra jogadores desse nível, ainda é bom sair com as vitórias. Então, acho que eles vão entrar na temporada empolgados e ansiosos por isso.”
Meta do Wrexham: seis vagas nos play-offs em 2026-27
A temporada do Wrexham está marcada para começar na sexta-feira, diante do Middlesbrough, pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. Depois disso, em 17 de agosto, a campanha na Championship de 2026-27 vai começar com um clássico antecipado contra o Cardiff.
O Birmingham de Tom Brady será enfrentado antes do fim do primeiro mês de jogos, enquanto outra viagem ao sul do País de Gales fará o time de Parkinson visitar o Swansea em 5 de setembro. Um início forte é imprescindível quando se trata de montar uma briga pelo acesso.
Questionado sobre como seria o sucesso para o Wrexham, com seis vagas de play-off em disputa nesta temporada, Trundle disse: “Definitivamente, acho que eles ainda vão mirar as vagas de play-off. Acho que, olhando para a divisão e para os times que também caíram, continua sendo uma divisão forte e acho que, pelo momento do Wrexham, definitivamente eles ainda estariam mirando as vagas de play-off.
“Mas, com essa abertura e com as duas vagas extras também, acho que vai ser decidido nos detalhes nesta temporada. Você não vai saber até o último jogo da temporada, eu acho, para ver essa questão das vagas de play-off.”
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Mercado de transferências de verão: quando é o dia do fechamento?
Tendo investido pesado nas últimas janelas de transferências, na tentativa de garantir que continuasse competitivo ao longo de uma ascensão meteórica, o gasto foi contido um pouco neste verão.
São necessários pequenos ajustes, e não uma reformulação do elenco, sendo provável que haja mais movimentações de entrada e saída no Racecourse Ground antes que outro prazo de inscrições se encerre em 1º de setembro.
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