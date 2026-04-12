"Já o critiquei algumas vezes. E talvez ele seja também um símbolo daquilo que se questionava nos últimos anos: será que os jogadores do Dortmund estão se empenhando o suficiente para alcançar o sucesso?", disse Hamann, e ressaltou: "Talvez, em algumas ocasiões, o tenham destacado demais do grupo, quando se poderia ter contado com todos. Mas dizia-se: ‘Olha só, o Brandt, de novo o Brandt’."

No entanto, a separação no verão é a melhor solução para ambas as partes, explicou Hamann. O jogador de 29 anos costumava ser o bode expiatório quando sua equipe não atendia às expectativas. O tom geral era: “Quando as coisas não dão certo, a culpa é do Brandt.”

O técnico de longa data do Freiburg, Christian Streich, seguiu a mesma linha. “Ele foi criticado com frequência. Quando ele era mais jovem, eu também pensava muitas vezes, por dentro, que ele poderia dar mais alguns passos. Depois ele foi para o Dortmund. Lá, vi uma evolução muito boa. Mas isso ficou meio que colado nele, porque às vezes ele passa essa impressão com seus movimentos”, disse ele.

Além disso, Streich descreveu Brandt como “um ótimo jogador que se esforçava muito pela equipe”. Isso teria sido “um pouco esquecido” na avaliação, como ele mesmo lhe disse há dois anos, em sua última visita como técnico do SCF ao BVB. “Embora eu não o conheça muito bem, eu queria dizer isso a ele”.