Após a derrota do BVB por 0 a 1 para o Bayer Leverkusen, o ex-jogador da seleção nacional, em sua função de comentarista da Sky, saiu em defesa do atacante, que deixará o time amarelo e preto no final da temporada sem custo de transferência.
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"Se as coisas não estão indo bem, a culpa é do Brandt": Hamann recua em relação à estrela do BVB - será que ele vai para o exterior depois de deixar o Borussia Dortmund?
"Já o critiquei algumas vezes. E talvez ele seja também um símbolo daquilo que se questionava nos últimos anos: será que os jogadores do Dortmund estão se empenhando o suficiente para alcançar o sucesso?", disse Hamann, e ressaltou: "Talvez, em algumas ocasiões, o tenham destacado demais do grupo, quando se poderia ter contado com todos. Mas dizia-se: ‘Olha só, o Brandt, de novo o Brandt’."
No entanto, a separação no verão é a melhor solução para ambas as partes, explicou Hamann. O jogador de 29 anos costumava ser o bode expiatório quando sua equipe não atendia às expectativas. O tom geral era: “Quando as coisas não dão certo, a culpa é do Brandt.”
O técnico de longa data do Freiburg, Christian Streich, seguiu a mesma linha. “Ele foi criticado com frequência. Quando ele era mais jovem, eu também pensava muitas vezes, por dentro, que ele poderia dar mais alguns passos. Depois ele foi para o Dortmund. Lá, vi uma evolução muito boa. Mas isso ficou meio que colado nele, porque às vezes ele passa essa impressão com seus movimentos”, disse ele.
Além disso, Streich descreveu Brandt como “um ótimo jogador que se esforçava muito pela equipe”. Isso teria sido “um pouco esquecido” na avaliação, como ele mesmo lhe disse há dois anos, em sua última visita como técnico do SCF ao BVB. “Embora eu não o conheça muito bem, eu queria dizer isso a ele”.
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Futuro em aberto: Brandt cogita jogar no exterior
O futuro de Brandt, que ainda foi um dos melhores jogadores do Dortmund contra seu ex-clube, o Leverkusen, permanece incerto. “Há muitas ideias. Nem toda ideia é boa. Não se deve precipitar”, explicou ele, dando a entender que está considerando uma transferência para o exterior. “Com o jogo de hoje, faltam ainda seis rodadas. Não seria justo com o clube viajar pela Europa agora e, de repente, conversar com todos os clubes.”
No entanto, permanecer na Bundesliga não está de forma alguma fora de questão. “Em princípio, eu não descartaria nada”, disse Brandt: “Mas há coisas que eu prefiro. E há coisas que, neste momento, eu prefiro menos. Há uma ou duas ideias. Mas tudo na hora certa.” No passado, já havia rumores de interesse do SV Werder Bremen.
Um retorno ao Werkself também foi tema de discussão por um tempo, depois que o diretor executivo do Leverkusen, Fernando Carro, flertou com Brandt ao anunciar sua saída do BVB. O diretor esportivo Simon Rolfes, porém, descartou categoricamente um retorno logo em seguida. “Sou cético em relação a tentativas de trazer jogadores de volta. Temos na posição, com Ibo Maza, um jogador excelente, que vai se desenvolver de forma notável nos próximos anos. Por isso, Julian não será uma opção para nós”, disse ele.
Brandt já disputou mais de 300 partidas pelo BVB
Se Brandt entrar em campo em cada uma das cinco partidas restantes até o final da temporada, ele terá um total de 307 partidas disputadas e 57 gols marcados.
No entanto, ele não está sentimental, disse Brandt: “Em algum momento, com certeza, a gente sente um pouco de saudade, mas não estou me sentindo agora em nenhuma turnê de despedida.” Em seguida, ele acrescentou, já com um certo tom de saudade: “No fim das contas, tudo na vida chega ao fim em algum momento. São todos rapazes com quem gosto de dividir o campo. Cheguei aqui há sete anos. Dos jogadores que estavam aqui naquela época, nenhum está mais aqui. Acho que ainda vou sentir um pouco de arrepios quando for a última vez.”