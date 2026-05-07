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“Se alguém pode, é ele” – O Aston Villa tem um trunfo “incrível” na Liga Europa na manga, na tentativa de dar a volta no confronto das semifinais contra o Nottingham Forest
Quantas vezes Emery venceu a Liga Europa?
Emery já poderia ter vários títulos da Liga Europa em seu currículo, tendo levado o Arsenal à final daquela competição em 2019. Ele sofreu uma derrota para o Chelsea naquela ocasião, mas já ergueu troféus com o Sevilla (três vezes consecutivas entre 2014 e 2016) e com o Villarreal.
Ele parece ter o toque de Midas, e o Villa espera que isso se confirme em 2026. O clube conquistou seu último título importante em 1996, quando venceu a Copa da Liga, e está ansioso para ver se o impressionante progresso das últimas temporadas trará recompensas à altura.
O Forest mantém uma vantagem mínima de 1 a 0 antes do que promete ser um confronto acirrado no Villa Park, com a torcida da casa pronta para fazer barulho, e Emery sabe que basta um momento de magia — ou sorte — para virar o jogo neste confronto entre times da Premier League.
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Como o Villa deve abordar o confronto das semifinais contra o Forest?
Questionado sobre como o Villa deveria abordar uma partida com tanto em jogo, seja partindo com tudo desde o início ou mantendo a paciência, Dorigo — falando em exclusivo em parceria com os melhores cassinos online do Reino Unido — disse ao GOAL: “Acho que é preciso jogar com paciência. Ainda é uma partida de 90 minutos e é apenas um gol.
“Claro, você pode começar a lançar jogadores para frente, ser pego no contra-ataque, ficar perdendo por 2 a 0 e, de repente, o jogo muda. E Emery sabe disso tudo. Ele tem muita experiência.
“Olho para trás e vejo o que ele fez na Liga Europa e é simplesmente incrível. Não faz sentido como alguém pode ser tão bom, tão experiente, com tanta noção tática. Então, se alguém pode conseguir isso, essa será a preocupação do Forest, pois se trata de Emery.
“Ele é esse cara. Ele faz as coisas acontecerem, muda as formações e tudo mais. Ele tem um grande desafio pela frente, admito isso, mas se alguém pode, é ele.”
Cansaço ou nervosismo: o que está por trás da instabilidade do Villa?
Embora o Villa tenha mais uma final à vista e ocupe a quinta posição na tabela da primeira divisão inglesa, o time sofreu três derrotas consecutivas em todas as competições — marcando apenas um gol, que foi um gol de consolação nos acréscimos contra o Tottenham.
Os torcedores começaram a expressar sua frustração, sendo vital que Emery não deixe a temporada, que prometia tanto, ir por água abaixo — com duas vagas para a Liga dos Campeões de 2026-27 ainda em aberto.
Questionado sobre se o cansaço ou o nervosismo são os culpados por essa oscilação inoportuna, o ex-zagueiro do Villa, Dorigo, acrescentou: “Acho interessante. Estive em Villa várias vezes nesta temporada. Lembro-me do início da temporada, eles não pareciam nada bem — realmente com dificuldades sem a posse de bola.
“Havia pedidos para que [Morgan] Rogers fosse tirado de campo, todo esse tipo de coisa. E então eles recuperaram a forma e voltaram a parecer fantásticos, parecendo um time de verdade. E agora, quando se aproxima a reta final, a fase decisiva da temporada, é quando não importa tanto como você joga, mas sim superar esses momentos e cumprir a tarefa de uma forma ou de outra. E isso os abandonou — infelizmente, realmente abandonou.
“Acho que as lesões têm sido difíceis no meio-campo. Você realmente precisa desses grandes jogadores, e um ou dois deles simplesmente não estão lá — [Amadou] Onana, obviamente, é um deles. Mas eles ainda têm grandes títulos para disputar. E a pressão está grande, mas eles não estão em boa forma.”
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Emery, o maior de todos os tempos da Liga Europa, pode levar o time à Liga dos Campeões
O brilho do Villa pode ter diminuído nas últimas semanas, mas não se apagou por completo. Emery sabe disso e está em melhor posição do que ninguém para começar a criar impulso e otimismo por meio de uma competição que guarda tantas lembranças especiais para ele.
Ele tem o consolo de poder contar com um resultado entre os cinco primeiros no campeonato nacional, o que trará de volta a ação continental de elite ao Villa Park, mas prefere apostar alto na fase de qualificação e consolidar sua posição como o maior de todos os tempos da Liga Europa.