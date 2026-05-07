“Se alguém pode, é ele” – O Aston Villa tem um trunfo “incrível” na Liga Europa na manga, na tentativa de dar a volta no confronto das semifinais contra o Nottingham Forest

Embora o Villa tenha mais uma final à vista e ocupe a quinta posição na tabela da primeira divisão inglesa, o time sofreu três derrotas consecutivas em todas as competições — marcando apenas um gol, que foi um gol de consolação nos acréscimos contra o Tottenham.

Os torcedores começaram a expressar sua frustração, sendo vital que Emery não deixe a temporada, que prometia tanto, ir por água abaixo — com duas vagas para a Liga dos Campeões de 2026-27 ainda em aberto.

Questionado sobre se o cansaço ou o nervosismo são os culpados por essa oscilação inoportuna, o ex-zagueiro do Villa, Dorigo, acrescentou: “Acho interessante. Estive em Villa várias vezes nesta temporada. Lembro-me do início da temporada, eles não pareciam nada bem — realmente com dificuldades sem a posse de bola.

“Havia pedidos para que [Morgan] Rogers fosse tirado de campo, todo esse tipo de coisa. E então eles recuperaram a forma e voltaram a parecer fantásticos, parecendo um time de verdade. E agora, quando se aproxima a reta final, a fase decisiva da temporada, é quando não importa tanto como você joga, mas sim superar esses momentos e cumprir a tarefa de uma forma ou de outra. E isso os abandonou — infelizmente, realmente abandonou.

“Acho que as lesões têm sido difíceis no meio-campo. Você realmente precisa desses grandes jogadores, e um ou dois deles simplesmente não estão lá — [Amadou] Onana, obviamente, é um deles. Mas eles ainda têm grandes títulos para disputar. E a pressão está grande, mas eles não estão em boa forma.”