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'Se acontecer de novo, eu vou bater!' - zagueiro do Arsenal Gabriel quer outra chance de pênalti em uma final da Champions League após a decepção contra o PSG
Redenção em mente para Gabriel
Gabriel insistiu que está pronto para assumir a responsabilidade novamente, apesar do pesadelo na final da Champions League contra o Paris Saint-Germain. O defensor brasileiro viu seu pênalti decisivo passar por cima do travessão na disputa da temporada passada, dando aos parisienses o segundo título europeu consecutivo depois de Eberechi Eze também desperdiçar pelo Arsenal.
Gabriel disse à ESPN Brasil: "Eu não poderia deixar que um único pênalti perdido apagasse tudo o que conquistei durante a temporada", disse Gabriel. "Só agradeço a Deus pela oportunidade de ter estado ali naquele momento; isso faz parte do futebol. Estou definitivamente ansioso por outra chance. Se acontecer de novo, estarei lá e, se eu tiver que bater o pênalti, vou bater. É isso."
- AFP
Gratidão à torcida fiel do Arsenal
O sistema defensivo do Arsenal foi a base do sucesso da equipe na última temporada, sofrendo apenas sete gols ao longo de uma intensa campanha europeia, e Gabriel não tem dúvidas sobre quem os manteve em pé. Ele acrescentou: "Só tenho a agradecer aos torcedores. Desde a final, recebi muito apoio deles. Foram incríveis, mandando mensagens muito positivas. Mas, como eu disse, isso faz parte do futebol. Estou aqui, e não é a primeira vez que algo assim acontece."
A sintonia entre o elenco de Arteta e a torcida do norte de Londres atingiu o auge, impulsionada por uma campanha doméstica histórica. Embora o troféu da Champions League tenha escapado, o Arsenal enfim encerrou um jejum de 22 anos para reconquistar o título da Premier League e, nesta temporada, parece novamente um forte candidato. Para Gabriel, seu status de herói cult segue intacto; a ligação entre o defensor e os torcedores está mais forte do que nunca, independentemente do drama de alta tensão vivido na Europa.
Fugindo da polêmica no dérbi de Londres
Embora sua trajetória europeia tenha terminado em lágrimas, a temporada doméstica de Gabriel não ficou sem o seu próprio drama. O defensor esteve recentemente no centro de um debate acalorado após uma vitória sobre o Chelsea em que escapou por pouco de uma expulsão. Comentaristas ficaram perplexos quando ele permaneceu em campo após uma entrada alta no goleiro do Chelsea, Emiliano Martinez. Wayne Rooney foi particularmente enfático sobre o lance e sugeriu que o brasileiro teve sorte de escapar da punição nos primeiros momentos do clássico de Londres.
"Você realmente não vê isso à primeira vista, mas depois, quando vê o replay e eles passam em câmera lenta", explicou Rooney ao Match of the Day, da BBC. "Martinez está com a bola nas mãos e Gabriel o chuta na cabeça, ele levanta a perna e vai muito por cima. Ele teve uma sorte enorme de continuar em campo."
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Aproveitando o sucesso na Premier League
A máquina do Arsenal de Arteta chega ao Stadium of Light neste sábado, colocando em jogo seu início perfeito na temporada da Premier League contra um Sunderland resiliente. O espanhol vem sendo elogiado por sua revolução cultural no norte de Londres, uma transformação impulsionada por sua característica forma de pensar “fora da caixa”.
Arteta admitiu recentemente ter orquestrado um “caos controlado” durante a pré-temporada, sabotando intencionalmente as rotinas da equipe para testar a força mental de seu elenco sob pressão. Até agora, a aposta está dando resultado, com o Arsenal atravessando as primeiras semanas com um novo senso de frieza e compostura.
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