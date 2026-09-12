O sistema defensivo do Arsenal foi a base do sucesso da equipe na última temporada, sofrendo apenas sete gols ao longo de uma intensa campanha europeia, e Gabriel não tem dúvidas sobre quem os manteve em pé. Ele acrescentou: "Só tenho a agradecer aos torcedores. Desde a final, recebi muito apoio deles. Foram incríveis, mandando mensagens muito positivas. Mas, como eu disse, isso faz parte do futebol. Estou aqui, e não é a primeira vez que algo assim acontece."

A sintonia entre o elenco de Arteta e a torcida do norte de Londres atingiu o auge, impulsionada por uma campanha doméstica histórica. Embora o troféu da Champions League tenha escapado, o Arsenal enfim encerrou um jejum de 22 anos para reconquistar o título da Premier League e, nesta temporada, parece novamente um forte candidato. Para Gabriel, seu status de herói cult segue intacto; a ligação entre o defensor e os torcedores está mais forte do que nunca, independentemente do drama de alta tensão vivido na Europa.