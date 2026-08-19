'Se a oportunidade certa surgisse' - dirigente do Arsenal dá ENORME pista sobre venda de joia de £ 45 milhões

Enquanto Nwaneri perdeu a vitória na Community Shield, Lewis-Skelly teve uma atuação magistral no coração do meio-campo do Arsenal. O jogador das categorias de base da Inglaterra tem sido ligado desde então a uma transferência de £ 45 milhões para dois dos maiores rivais do clube, Manchester United e Chelsea. Em entrevista à BBC, Garlick deixou a porta bem aberta para a saída dos dois adolescentes.

"Acho que Myles teve um fim de temporada passada fantástico e começou muito, muito bem esta temporada, e estamos muito, muito felizes com ele", revelou Garlick. "Ethan também teve uma grande pré-temporada e é só uma questão de analisar quais oportunidades existem que possam ajudar esses dois jogadores em termos de suas carreiras daqui para frente, mas não estamos procurando ativamente vender esses jogadores formados em casa.

"Se a oportunidade certa surgisse, e fosse certa para eles e certa para o clube, então obviamente consideraríamos isso."