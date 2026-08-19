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'Se a oportunidade certa surgisse' - dirigente do Arsenal dá ENORME pista sobre venda de joia de £ 45 milhões
Garlick aborda os futuros do Hale End
O CEO do Arsenal, Garlick, se recusou a descartar a possibilidade de os jogadores formados na base Lewis-Skelly e Nwaneri deixarem o clube neste verão. O Arsenal talvez precise vender antes de poder comprar nas semanas finais da janela de transferências. O time de Arteta gastou de forma relativamente modesta até agora, trazendo Christos Tzolis e Bruno Guimaraes para reforçar seu elenco campeão do título. No entanto, novas contratações ainda são desejadas.
Com o treinador interessado em contratar mais um defensor para cobrir a lesão de William Saliba, além de um novo atacante, negociar talentos formados em casa poderia gerar recursos significativos. No momento, Nwaneri parece ser o mais provável a sair depois de ter sido deixado fora da lista para a vitória de domingo na Community Shield sobre o Manchester City.
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Mantendo a porta aberta para saídas
Enquanto Nwaneri perdeu a vitória na Community Shield, Lewis-Skelly teve uma atuação magistral no coração do meio-campo do Arsenal. O jogador das categorias de base da Inglaterra tem sido ligado desde então a uma transferência de £ 45 milhões para dois dos maiores rivais do clube, Manchester United e Chelsea. Em entrevista à BBC, Garlick deixou a porta bem aberta para a saída dos dois adolescentes.
"Acho que Myles teve um fim de temporada passada fantástico e começou muito, muito bem esta temporada, e estamos muito, muito felizes com ele", revelou Garlick. "Ethan também teve uma grande pré-temporada e é só uma questão de analisar quais oportunidades existem que possam ajudar esses dois jogadores em termos de suas carreiras daqui para frente, mas não estamos procurando ativamente vender esses jogadores formados em casa.
"Se a oportunidade certa surgisse, e fosse certa para eles e certa para o clube, então obviamente consideraríamos isso."
Elogios em meio a especulações sobre transferência
Apesar da clara disposição para autorizar uma venda pelo preço certo, o Arsenal continua extremamente orgulhoso de sua base. Ambos os adolescentes têm impressionado de forma consistente a comissão técnica do time principal durante a preparação de pré-temporada.
"Obviamente acreditamos em nossa academia e tivemos muito sucesso com os jogadores que passaram por ela, sendo Myles e Ethan dois deles", acrescentou ele. "Todo mundo adora ver esses jogadores formados em casa surgindo, vestindo a camisa e contribuindo para o sucesso da equipe.
"Não é algo que tenhamos como objetivo simplesmente vender apenas jogadores formados em casa. Como eu disse, negociar jogadores é algo que surge o tempo todo. Houve muita especulação em torno de jogadores. Não posso impedir que outros clubes se interessem pelos nossos jogadores."
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Enxugando o elenco campeão de Arteta
Além de seus talentosos prospectos da base, o Arsenal busca ativamente enxugar as opções periféricas de seu elenco principal. Gabriel Jesus, Fabio Vieira e Reiss Nelson são apontados com força para sair nas próximas duas semanas. Além disso, o futuro de longo prazo de Gabriel Martinelli segue sendo alvo de intensa especulação. Se esses jogadores mais experientes saírem, isso pode reduzir a pressão financeira imediata para negociar Nwaneri ou Lewis-Skelly.
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