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'Se a oportunidade certa aparecesse' - dirigente do Arsenal dá ENORME pista sobre venda de joia por £ 45 milhões
Garlick aborda os futuros no Hale End
O CEO do Arsenal, Garlick, se recusou a descartar a possibilidade de os jogadores formados na base Lewis-Skelly e Nwaneri deixarem o clube neste verão. O Arsenal pode precisar vender antes de comprar nas semanas finais da janela de transferências. A equipe de Arteta gastou de forma relativamente modesta até agora, trazendo Christos Tzolis e Bruno Guimaraes para reforçar seu elenco campeão do título. No entanto, novas contratações ainda são desejadas.
Com o treinador interessado em contratar outro defensor para cobrir a lesão de William Saliba, além de um novo atacante, negociar talentos formados em casa pode gerar fundos significativos. No momento, Nwaneri parece ser o mais provável a sair depois de ter sido deixado fora da lista relacionada para a vitória de domingo na Community Shield sobre o Manchester City.
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Mantendo a porta aberta para saídas
Enquanto Nwaneri ficou fora da vitória na Community Shield, Lewis-Skelly teve uma atuação magistral no coração do meio-campo do Arsenal. O internacional das categorias de base da Inglaterra passou a ser ligado desde então a uma transferência de £45 milhões para dois dos maiores rivais do clube, Manchester United e Chelsea. Em entrevista à BBC, Garlick deixou bem aberta a porta para a saída de ambos os adolescentes.
"Acho que Myles teve um fim de temporada passada fantástico e começou esta temporada muito, muito bem, e estamos muito, muito felizes com ele", revelou Garlick. "Ethan também fez uma grande pré-temporada, e trata-se apenas de analisar quais oportunidades existem que ajudem esses dois jogadores em relação às suas carreiras daqui para frente, mas não estamos procurando ativamente vender esses jogadores formados em casa.
"Se a oportunidade certa surgisse, e fosse certa para eles e fosse certa para o clube, então obviamente consideraríamos isso."
Elogios em meio à especulação sobre transferência
Apesar da clara disposição para sancionar uma venda pelo preço certo, o Arsenal continua extremamente orgulhoso de seu sistema de base. Ambos os adolescentes impressionaram de forma consistente a comissão técnica do time principal durante a preparação de pré-temporada.
"Obviamente acreditamos em nossa academia e temos sido muito bem-sucedidos com os jogadores que saíram dessa academia, sendo Myles e Ethan dois deles", acrescentou ele. "Todo mundo adora ver esses jogadores formados em casa surgindo, vestindo a camisa e contribuindo para o sucesso da equipe.
"Não é algo que buscamos fazer, simplesmente vender apenas jogadores formados em casa. Como eu disse, negociar jogadores é algo que surge o tempo todo. Houve muita especulação em torno de jogadores. Não posso impedir que outros clubes se interessem por nossos jogadores."
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Enxugando o elenco campeão de Arteta
Além de seus talentosos prospectos da base, o Arsenal busca ativamente enxugar as opções periféricas de seu elenco principal. Gabriel Jesus, Fabio Vieira e Reiss Nelson são todos fortemente cotados para sair nas próximas duas semanas. Além disso, o futuro de longo prazo de Gabriel Martinelli continua sendo alvo de intensa especulação. Se esses jogadores mais experientes saírem, isso pode reduzir a pressão financeira imediata para negociar Nwaneri ou Lewis-Skelly.
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