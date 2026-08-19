Enquanto Nwaneri ficou fora da vitória na Community Shield, Lewis-Skelly teve uma atuação magistral no coração do meio-campo do Arsenal. O internacional das categorias de base da Inglaterra passou a ser ligado desde então a uma transferência de £45 milhões para dois dos maiores rivais do clube, Manchester United e Chelsea. Em entrevista à BBC, Garlick deixou bem aberta a porta para a saída de ambos os adolescentes.

"Acho que Myles teve um fim de temporada passada fantástico e começou esta temporada muito, muito bem, e estamos muito, muito felizes com ele", revelou Garlick. "Ethan também fez uma grande pré-temporada, e trata-se apenas de analisar quais oportunidades existem que ajudem esses dois jogadores em relação às suas carreiras daqui para frente, mas não estamos procurando ativamente vender esses jogadores formados em casa.

"Se a oportunidade certa surgisse, e fosse certa para eles e fosse certa para o clube, então obviamente consideraríamos isso."