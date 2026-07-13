Se a contratação de Khalaili não der certo, Guela Doué, do Strasbourg, é a alternativa mais bem vista pelo Inter. Ele já foi alvo do Milan; o que se sabe sobre seu valor de mercado?

De acordo com o que informa o jornal *La Gazzetta dello Sport*, embora uma resposta precisa e definitiva sobre o resultado dos novos exames de Khalaili possa chegar ainda amanhã, na diretoria do Inter não haveria grande otimismo em relação ao caso, com o jogador israelense sendo obrigado a retornar à Bélgica, voltar a se colocar à disposição do Union St. Gilloise – que veria assim escapar uma receita de 25 milhões de euros mais bônus – e avaliar suas perspectivas futuras, talvez com uma transferência para outro campeonato, no qual possa receber autorização para jogar.





APTIDÃO ESPORTIVA: COMO FUNCIONA NA ITÁLIA E POR QUE KHALAILI PODE PERDER A OPORTUNIDADE NA INTER