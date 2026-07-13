Ao mesmo tempo em que o Inter, campeão italiano comandado por Cristian Chivu, retomará o controle do centro esportivo de Appiano Gentile para dar início à temporada 2026/2027, o clube nerazzurro provavelmente receberá o resultado definitivo dos exames médicos complementares aos quais o recém-contratado Anan Khalaili deverá se submeter. Caso o Instituto de Medicina Esportiva do CONI não conceda o aval quanto à aptidão esportiva, o diretor esportivo Piero Ausilio seria obrigado a mudar de estratégia imediatamente e colocar em prática um plano B para encontrar um substituto para a lateral direita de Denzel Dumfries, que se transferiu para o Real Madrid.
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Se a contratação de Khalaili não der certo, Guela Doué, do Strasbourg, é a alternativa mais bem vista pelo Inter. Ele já foi alvo do Milan; o que se sabe sobre seu valor de mercado?
AS SENSações
De acordo com o que informa o jornal *La Gazzetta dello Sport*, embora uma resposta precisa e definitiva sobre o resultado dos novos exames de Khalaili possa chegar ainda amanhã, na diretoria do Inter não haveria grande otimismo em relação ao caso, com o jogador israelense sendo obrigado a retornar à Bélgica, voltar a se colocar à disposição do Union St. Gilloise – que veria assim escapar uma receita de 25 milhões de euros mais bônus – e avaliar suas perspectivas futuras, talvez com uma transferência para outro campeonato, no qual possa receber autorização para jogar.
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O PLANO B
Entre as várias opções alternativas avaliadas pelo Inter para dar a Chivu um novo jogador na lateral direita — uma prioridade tão importante quanto a contratação de dois zagueiros centrais que preencham a lacuna deixada pelas saídas de Acerbi, Darmian e de Vrij —, a que mais desperta interesse e encontra maior aceitação é a que leva a Guela Doué. O lateral nascido em 2002, do Strasbourg, recém-saído da experiência na Copa do Mundo com a Costa do Marfim, é considerado adequado ao projeto tático dos campeões da Itália por sua capacidade de cobrir a lateral com grande dinamismo e garantir, embora com características diferentes, a mesma confiabilidade que um jogador do perfil de Khalaili proporcionaria. Talvez com menos qualidade técnica e na fase ofensiva, mas com maior propensão para o jogo sem posse de bola. Criado, assim como seu irmão Desiré, nas categorias de base do Rennes, ele se transferiu para a Alsácia no verão de 2024 e, desde então, acumulou 68 partidas, com 3 gols marcados.
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ESTRASBURGO BOTTEGA CARA
Se o Inter estiver extremamente convencido de se concentrar fortemente em Guela Doué caso a porta para Khalaili se feche definitivamente nas próximas horas, o grande obstáculo seria o Estrasburgo. O clube francês é controlado pela mesma propriedade do Chelsea, a BlueCo, pouco disposta a conceder descontos em seus jogadores, especialmente nos de maior talento. O Milan sabe bem disso, já que havia negociado com Doué no verão de 2025 e acabou preferindo optar por um alvo mais econômico como Athekame, assim como a Roma, que nos últimos dias voltou sua atenção para o lateral português Diego Moreira. Para Guela Doué, o Estrasburgo parte de uma avaliação próxima a 50 milhões de euros; a Inter deveria chegar pelo menos até 40 milhões para tentar iniciar uma negociação.
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