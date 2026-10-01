Antes de ser liberado para atuar em partidas oficiais, o meio-campista precisa passar por novos exames junto às autoridades italianas, que impõem regulamentações rígidas sobre problemas cardíacos. A obtenção da aprovação formal continua sendo obrigatória antes que ele possa retornar plenamente às competições.

Sua participação nesta temporada se limitou a duas aparições na Serie A: jogou os 90 minutos na vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Genoa, seguida por uma atuação de 56 minutos na derrota por 2 a 1 contra o Como.