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Scott McTominay volta aos treinos do Napoli apenas semanas depois de passar por cirurgia no coração
Meio-campista retoma sessões de treino com o time principal
O internacional escocês voltou a campo ao lado dos companheiros que não estavam servindo suas seleções. Sua presença em Castel Volturno acontece depois de ele cumprir um período obrigatório de duas semanas de repouso após um procedimento de ablação por cateter em 8 de setembro no Spire Manchester Hospital. A operação minimamente invasiva foi realizada para corrigir uma leve arritmia cardíaca benigna.
- sportphoto24
Tecnologia vestível detecta problema cardíaco
O Napoli confirmou a notícia ao publicar fotografias em seus canais nas redes sociais mostrando o meio-campista participando de atividades de treino. A arritmia cardíaca havia sido identificada por uma tecnologia vestível usada durante partidas e treinamentos, sendo detectada especificamente após o confronto com o Como, em 30 de agosto. Como a condição é leve e comum entre atletas, ele foi liberado para iniciar um retorno gradual às atividades após o pequeno procedimento.
Protocolos médicos rigorosos regem o retorno
Antes de ser liberado para atuar em partidas oficiais, o meio-campista precisa passar por novos exames junto às autoridades italianas, que impõem regulamentações rígidas sobre problemas cardíacos. A obtenção da aprovação formal continua sendo obrigatória antes que ele possa retornar plenamente às competições.
Sua participação nesta temporada se limitou a duas aparições na Serie A: jogou os 90 minutos na vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Genoa, seguida por uma atuação de 56 minutos na derrota por 2 a 1 contra o Como.
- Getty Images Sport
Partenopei se preparam para uma exigente sequência de jogos no outono
O Napoli retoma a ação no cenário doméstico no sábado, 10 de outubro, quando recebe o Frosinone pela sexta rodada da Serie A. Apenas três dias depois, o time de Allegri viaja para enfrentar o Villarreal em seu segundo compromisso da fase de liga da Champions League. O retorno do meio-campista aos treinamentos representa um impulso importante no momento em que o elenco se prepara para uma sequência exigente de jogos.
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