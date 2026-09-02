Scott McTominay vai passar por cirurgia cardíaca após o Napoli divulgar comunicado oficial sobre o ex-astro do Man Utd

McTominay deve se afastar temporariamente de suas funções no clube na Itália para passar por um procedimento médico. O Napoli anunciou que o meio-campista de 29 anos precisa de cirurgia para corrigir uma "arritmia benigna leve" nos próximos dias.

O ex-jogador do United se firmou como uma peça crucial desde sua transferência de £ 25 milhões em 2024, conquistando um título da Serie A durante sua passagem de grande sucesso pela Itália. Profissionais médicos reduziram as preocupações sobre a gravidade do problema a longo prazo, indicando que a condição é relativamente comum entre atletas e não ameaçará sua carreira profissional.

Sua aparição mais recente no cenário doméstico aconteceu na surpreendente derrota em casa para o Como no fim de semana. O internacional escocês já soma 82 partidas e 27 gols pelo gigante italiano, além de 73 jogos e 15 gols por sua seleção.



