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Scott McTominay vai passar por cirurgia cardíaca após o Napoli divulgar comunicado oficial sobre o ex-astro do Man Utd
Estrela escocesa afastada por problema cardíaco
McTominay deve se afastar temporariamente de suas funções no clube na Itália para passar por um procedimento médico. O Napoli anunciou que o meio-campista de 29 anos precisa de cirurgia para corrigir uma "arritmia benigna leve" nos próximos dias.
O ex-jogador do United se firmou como uma peça crucial desde sua transferência de £ 25 milhões em 2024, conquistando um título da Serie A durante sua passagem de grande sucesso pela Itália. Profissionais médicos reduziram as preocupações sobre a gravidade do problema a longo prazo, indicando que a condição é relativamente comum entre atletas e não ameaçará sua carreira profissional.
Sua aparição mais recente no cenário doméstico aconteceu na surpreendente derrota em casa para o Como no fim de semana. O internacional escocês já soma 82 partidas e 27 gols pelo gigante italiano, além de 73 jogos e 15 gols por sua seleção.
- Getty Images Sport
Napoli divulga comunicado sobre a saúde de McTominay
O clube italiano agiu rapidamente para esclarecer a natureza da ausência do meio-campista, confirmando que ele será tratado em breve e deve desfalcar os próximos jogos.
Em um comunicado oficial do clube divulgado na terça-feira, o Napoli disse: "Após o início de uma arritmia benigna leve, Scott McTominay passará por uma cirurgia corretiva com ablação de arritmia cardíaca (PFA) nos próximos dias. Ele voltará a ficar à disposição após a pausa internacional."
Antes de o problema cardíaco vir a público, o técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, havia comentado a condição física do jogador após a derrota para o Como. O treinador italiano revelou que seu homem de confiança no meio-campo já lidava com um pequeno problema físico.
Allegri disse: "McTominay teve alguns problemas com bolhas nos pés, então vem treinando de forma limitada. Esperamos colocá-lo na melhor condição possível o quanto antes."
Um período de transição em Nápoles
Perder McTominay é um golpe significativo para Allegri, que enfrenta um início turbulento em seu trabalho no comando. O Napoli não conseguiu defender seu título ao terminar como vice-campeão na última temporada antes de demitir Antonio Conte, o que provocou um verão dramático de mudanças tanto na área técnica quanto no elenco.
Vários nomes de peso deixaram o clube, incluindo Romelu Lukaku, Giovanni Simeone e Miguel Gutierrez. Em resposta, a equipe da Serie A concluiu a contratação em definitivo de Rasmus Hojlund, do United, e garantiu o zagueiro do Chelsea Benoit Badiashile por empréstimo até o fim da temporada.
Apesar da intensa movimentação no mercado, a equipe de Allegri tem enfrentado dificuldades para encontrar consistência neste início. Atualmente, ocupa a décima posição na elite do futebol italiano, com uma vitória e uma derrota nas duas primeiras partidas da liga.
- Getty Images Sport
Jogos cruciais aguardam antes da pausa
O Napoli tem pela frente uma sequência assustadora de quatro partidas antes da próxima pausa internacional, que agora precisará enfrentar sem sua referência no meio-campo. Um confronto doméstico de peso contra a campeã da Serie A, a Inter, o espera neste sábado, seguido de perto por um duelo de alta importância pela Liga dos Campeões contra o Arsenal.
Após os compromissos domésticos seguintes contra Bologna e Fiorentina, Allegri espera ter sua estrela do meio-campo de volta ao grupo. Se a recuperação correr conforme o planejado, McTominay poderá fazer seu aguardado retorno aos gramados contra o Frosinone em 10 de outubro.
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