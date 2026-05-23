Scott McTominay vai ficar! O Napoli recusa ofertas da Premier League e da Arábia Saudita enquanto as negociações sobre o novo contrato continuam

Para afastar novas tentativas de contratação, o Napoli está agindo rapidamente para garantir a permanência de McTominay com um novo contrato de grande valor. As negociações estão avançando a todo vapor para prolongar sua permanência até 2030, com uma opção de renovação para 2031. Isso significaria, na prática, que o jogador de 29 anos dedicaria o restante de seus anos de auge aos Azzurri, acompanhado de um aumento salarial significativo para refletir seu status como um dos melhores jogadores do campeonato.

McTominay já havia falado anteriormente sobre sua felicidade na Itália, afirmando: “Meu agente não conversou com ninguém sobre o meu futuro. Ele só fala comigo e com o clube. Ele não disse nada aos jornais. Estou extremamente feliz aqui e, no que me diz respeito, sou jogador do Napoli; é nisso que penso o tempo todo. O futuro é muito importante e consigo me imaginar no Napoli por muito tempo.”



