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Scott McTominay vai ficar! O Napoli recusa ofertas da Premier League e da Arábia Saudita enquanto as negociações sobre o novo contrato continuam
McTominay é considerado intocável em Nápoles
Apesar do grande interesse da Inglaterra e das generosas ofertas da Liga Profissional Saudita, o Napoli fechou as portas para qualquer possível saída de McTominay neste verão. De fato, os Partenopei rejeitaram propostas de dois times da Premier League e de um clube saudita que estavam ansiosos para testar sua determinação, segundo o Tuttosport.
O ex-jogador do Manchester United provou ser uma revelação na Série A, e a diretoria do clube o vê como um pilar para seus projetos futuros. Embora tenham surgido relatos de um possível retorno à Premier League, o gigante italiano não tem intenção de deixar McTominay partir apenas dois anos após sua chegada.
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Nova proposta de contrato de longo prazo em discussão
Para afastar novas tentativas de contratação, o Napoli está agindo rapidamente para garantir a permanência de McTominay com um novo contrato de grande valor. As negociações estão avançando a todo vapor para prolongar sua permanência até 2030, com uma opção de renovação para 2031. Isso significaria, na prática, que o jogador de 29 anos dedicaria o restante de seus anos de auge aos Azzurri, acompanhado de um aumento salarial significativo para refletir seu status como um dos melhores jogadores do campeonato.
McTominay já havia falado anteriormente sobre sua felicidade na Itália, afirmando: “Meu agente não conversou com ninguém sobre o meu futuro. Ele só fala comigo e com o clube. Ele não disse nada aos jornais. Estou extremamente feliz aqui e, no que me diz respeito, sou jogador do Napoli; é nisso que penso o tempo todo. O futuro é muito importante e consigo me imaginar no Napoli por muito tempo.”
Italiano conquista a pole position para o banco de reservas
Embora o elenco permaneça estável, a comissão técnica está prestes a passar por uma grande reformulação. A reportagem acrescenta que Vincenzo Italiano surgiu como o principal candidato à sucessão de Antonio Conte, que deve se despedir após a última partida do campeonato contra o Udinese. O presidente Aurelio De Laurentiis é admirador de longa data do atual técnico do Bologna, tendo perdido a chance de contratá-lo duas vezes anteriormente, em 2021 e 2024.
A regra de que “à terceira é de vez” parece estar valendo, já que o Napoli prepara um contrato de dois anos com opção de renovação por uma terceira temporada para Italiano. A mudança tática será significativa, mas o clube continua comprometido com sua equipe principal, com o diretor esportivo Giovanni Manna prestes a permanecer no cargo, apesar do interesse da Roma. O Tuttosport sugere ainda que o ex-técnico do Napoli, Maurizio Sarri, está indo para a Atalanta, em vez de retornar a Nápoles.
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Gigantes da Premier League de olho em Vergara
Enquanto McTominay permanece no clube, outro talento do Napoli está atraindo grande interesse da Inglaterra. Antonio Vergara teria sido alvo de uma proposta formal no valor entre € 25 milhões e € 30 milhões por parte de um clube de ponta da Premier League. O meio-campista de 23 anos também chamou a atenção de dois grandes times da Série A, criando uma potencial disputa de ofertas à medida que a janela de transferências de verão se aproxima.
O Napoli enfrenta uma decisão difícil em relação ao jovem jogador, já que um ganho significativo de capital poderia ajudar a financiar a primeira janela de transferências de Italiano. No entanto, por enquanto, a prioridade do clube continua sendo manter o núcleo do time titular unido, garantindo que o próximo técnico tenha as ferramentas necessárias para disputar o Scudetto mais uma vez.