McTominay voltou aos treinos com o grupo após passar por uma cirurgia corretiva de ablação bem-sucedida no mês passado, conforme confirmado pela ESPN. O jogador de 29 anos foi diagnosticado com uma arritmia benigna leve depois de ser substituído aos 56 minutos do confronto do Napoli contra o Como no início desta temporada.

O Napoli monitorou os sinais vitais do jogador usando tecnologia vestível avançada antes de enviá-lo ao Spire Manchester Hospital. Em comunicado oficial, o clube anunciou: "Na quarta-feira, Scott McTominay passou por novos exames diagnósticos, que mostraram que ele está apto para jogar. [Ele] portanto retomou os treinos com o restante da equipe após o período em que treinou separadamente."