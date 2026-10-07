Getty Images Sport
Traduzido por
Scott McTominay retorna aos treinos completos do Napoli após receber liberação médica oficial depois de uma cirurgia cardíaca
Liberação médica oficial confirmada
McTominay voltou aos treinos com o grupo após passar por uma cirurgia corretiva de ablação bem-sucedida no mês passado, conforme confirmado pela ESPN. O jogador de 29 anos foi diagnosticado com uma arritmia benigna leve depois de ser substituído aos 56 minutos do confronto do Napoli contra o Como no início desta temporada.
O Napoli monitorou os sinais vitais do jogador usando tecnologia vestível avançada antes de enviá-lo ao Spire Manchester Hospital. Em comunicado oficial, o clube anunciou: "Na quarta-feira, Scott McTominay passou por novos exames diagnósticos, que mostraram que ele está apto para jogar. [Ele] portanto retomou os treinos com o restante da equipe após o período em que treinou separadamente."
- AFP
Caminho para a recuperação e tranquilização dos torcedores
O procedimento exigiu duas semanas de repouso completo antes que McTominay pudesse retomar os treinos de condicionamento sem contato. Antes de voltar ao gramado, ele havia recorrido às redes sociais para tranquilizar os torcedores, escrevendo: "Vejo vocês em breve, Napoli. Não vou demorar."
Sua noiva, Cam Reading, também compartilhou uma tocante mensagem pública, afirmando: "Ao seu lado, sempre tão orgulhosa de você." Depois de cumprir os rígidos protocolos de aptidão física e segurança que regem o esporte italiano, McTominay tratou de minimizar qualquer preocupação duradoura, dizendo aos repórteres: "Estou bem. O procedimento era algo que eu planejava fazer com o clube havia bastante tempo."
Impacto crucial no meio-campo na Serie A
Desde que chegou do Manchester United por £ 25,7 milhões em 2024, McTominay se firmou como um meio-campista de chegada à área indispensável na Itália. Ele teve papel decisivo ao conduzir o Napoli ao título da Serie A de 2024-25, conquistando o prêmio de MVP da competição após marcar 12 gols na liga, antes de levantar a Supercopa da Itália de 2025-26.
Em 82 partidas por todas as competições, o astro escocês somou 27 gols e 10 assistências, garantindo a 18ª colocação no ranking da Bola de Ouro de 2025. Sua disponibilidade representa um enorme reforço técnico para o elenco em meio a uma desafiadora campanha doméstica.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Napoli?
Depois de perder os últimos três compromissos do Napoli e a recente pausa internacional com a Escócia, McTominay agora está na linha para fazer seu retorno às competições neste fim de semana. O time de Max Allegri, que atualmente ocupa a nona colocação na Serie A com sete pontos, enfrenta o Frosinone no sábado, quando o meio-campista deve começar no banco.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.