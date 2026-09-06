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Scott McTominay fará cirurgia cardíaca em Londres enquanto o Napoli estima prazo de retorno da estrela da Escócia
Cirurgia em Londres para estrela da Escócia
McTominay está marcado para passar por cirurgia em Londres na segunda-feira, enquanto o Napoli toma medidas para resolver a condição cardíaca que o afastou temporariamente. O ex-meio-campista do Manchester United, uma figura influente desde sua chegada no verão de 2024, com 27 gols em 82 partidas, foi diagnosticado com um episódio leve e benigno de fibrilação cardíaca.
Relatos do TuttoMercatoWeb revelam que a operação acontecerá em Londres na segunda-feira. O Napoli segue confiante de que McTominay poderá voltar a jogar em outubro, desde que a recuperação transcorra como planejado.
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Alvo do Napoli prevê retorno em outubro
O Napoli espera contar com o retorno de McTominay no próximo mês, justamente quando a tabela de jogos ficar mais apertada para a equipe de Massimiliano Allegri. O escocês atuou nas duas primeiras partidas do Napoli na liga, uma vitória por 2 a 0 sobre o Genoa e uma derrota por 2 a 1 para o Como, antes de desfalcar a derrota por 3 a 2 para a Inter no sábado. O clube espera que tratar a questão ainda no início da temporada permita que ele atinja sua melhor condição física antes do exigente período de inverno.
Ao detalhar as etapas regulatórias e físicas para seu retorno, o diretor esportivo Giovanni Manna confirmou que McTominay precisa esperar 28 dias antes de receber liberação médica total para jogar. Essa pausa obrigatória é um protocolo padrão para esse tipo de procedimento, garantindo a estabilidade do ritmo cardíaco sob alta exigência física.
Monitoramento cuidadoso em Castel Volturno
O Napoli monitorará de perto a recuperação dele nas próximas semanas, plenamente ciente de sua importância para o elenco. O escocês teve um papel fundamental no triunfo do time pelo título da Serie A de 2024-25, o que lhe rendeu o prêmio de Jogador do Ano da Serie A, antes de liderar a equipe na Supercopa da Itália de 2025-26.
Seu retorno dependerá, em última análise, de como ele responder ao procedimento e à reabilitação posterior. A equipe médica na base do clube em Castel Volturno supervisionará seu progresso diário assim que ele retornar da Inglaterra.
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Napoli busca se recuperar contra Arsenal e Bologna
Depois de derrotas consecutivas na liga, o Napoli estará ansioso para se recuperar quando iniciar sua campanha na fase de liga da Liga dos Campeões da UEFA recebendo o Arsenal na quarta-feira. A equipe de Allegri voltará então suas atenções para a Serie A, quando receber o Bologna no Stadio Diego Armando Maradona no domingo.
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