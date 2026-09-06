O Napoli espera contar com o retorno de McTominay no próximo mês, justamente quando a tabela de jogos ficar mais apertada para a equipe de Massimiliano Allegri. O escocês atuou nas duas primeiras partidas do Napoli na liga, uma vitória por 2 a 0 sobre o Genoa e uma derrota por 2 a 1 para o Como, antes de desfalcar a derrota por 3 a 2 para a Inter no sábado. O clube espera que tratar a questão ainda no início da temporada permita que ele atinja sua melhor condição física antes do exigente período de inverno.

Ao detalhar as etapas regulatórias e físicas para seu retorno, o diretor esportivo Giovanni Manna confirmou que McTominay precisa esperar 28 dias antes de receber liberação médica total para jogar. Essa pausa obrigatória é um protocolo padrão para esse tipo de procedimento, garantindo a estabilidade do ritmo cardíaco sob alta exigência física.