Scott McTominay fala sobre seu novo senso de moda e sua paixão pelo cabelo comprido desde que trocou o Manchester United pela sensacional aventura no Napoli

McTominay está atualmente se preparando para liderar a Escócia em sua primeira Copa do Mundo em 28 anos, um feito que só foi possível graças ao seu icônico chute de bicicleta contra a Dinamarca durante as eliminatórias. O gol foi tão lendário que ele e Billy Gilmour colaram todas as fotos daquela partida no armário de Rasmus Hojlund para lembrar ao companheiro de equipe do Napoli que a Dinamarca não conseguiu se classificar. McTominay brincou dizendo que o atacante “não consegue mais assistir àquele chute de bicicleta” depois das piadas incessantes nos treinos.

O gol se tornou um fenômeno cultural tão grande na Escócia que foi até mesmo comemorado em uma nota de dinheiro. Um mural do gol também se destaca do lado de fora do Hampden Park, embora McTominay continue modesto em relação ao reconhecimento. “Sou extremamente grato por isso, mas quase sinto um pouco... não um sentimento de vergonha, mas quando está lá no alto, onde todos os jogadores podem vê-lo durante os treinos... minha cara grande na lateral de um prédio é algo um pouco surreal para mim”, disse ele.



