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Scott McTominay fala sobre seu novo senso de moda e sua paixão pelo cabelo comprido desde que trocou o Manchester United pela sensacional aventura no Napoli
Abraçando o estilo de vida e a moda italianos
Viver em Nápoles claramente influenciou McTominay fora do campo, com o meio-campista adotando um visual mais refinado e deixando o cabelo crescer. “Adoro as roupas daqui, cara. As roupas, a maneira como as pessoas se vestem e os tecidos que usam. Tenho gostado de me acostumar com esse tipo de vida em que a gente se apresenta muito, muito bem”, explicou ele em entrevista à revista GQ.
O astro escocês chegou a contratar um alfaiate para ajudá-lo a navegar pelo mundo do estilo italiano de alta costura, optando por uma estética clean com menos logotipos.
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Um novo visual no Mediterrâneo
O visual de McTominay também passou por uma mudança, já que ele continua exibindo um penteado mais comprido que chamou a atenção dos fãs em todo o mundo. “Na verdade, não sei o que aconteceu. Nunca pensei: ‘Vou deixar crescer até um certo comprimento’.”
Ele acrescentou: “Quando eu estava em Manchester, mudava meu penteado com bastante frequência, mas agora encontrei algo com que me sinto confortável e, na verdade, gosto de ter o cabelo mais comprido. É muito mais fácil, para ser sincero”, admitiu, sugerindo que o ambiente mediterrâneo permitiu que ele se sentisse mais à vontade consigo mesmo.
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Em busca da história com a Escócia
À medida que McTominay se aproxima dos 30 anos, ele está determinado a aproveitar ao máximo a próxima Copa do Mundo na América do Norte, em vez de deixar que a pressão o domine. “O que eu quero, mesmo durante a preparação, é aproveitar cada minuto”, disse ele. “Não quero olhar para trás quando tiver 40 ou 50 anos e pensar: ‘Eu estava ansioso demais, estava muito nervoso’. À medida que fui envelhecendo, percebi que a carreira é curta. É preciso aproveitá-la.”
Para a Escócia, o objetivo é simples, mas ambicioso: passar da fase de grupos pela primeira vez na história do país.
Provocando Hojlund e o legado do chute de bicicleta
McTominay está atualmente se preparando para liderar a Escócia em sua primeira Copa do Mundo em 28 anos, um feito que só foi possível graças ao seu icônico chute de bicicleta contra a Dinamarca durante as eliminatórias. O gol foi tão lendário que ele e Billy Gilmour colaram todas as fotos daquela partida no armário de Rasmus Hojlund para lembrar ao companheiro de equipe do Napoli que a Dinamarca não conseguiu se classificar. McTominay brincou dizendo que o atacante “não consegue mais assistir àquele chute de bicicleta” depois das piadas incessantes nos treinos.
O gol se tornou um fenômeno cultural tão grande na Escócia que foi até mesmo comemorado em uma nota de dinheiro. Um mural do gol também se destaca do lado de fora do Hampden Park, embora McTominay continue modesto em relação ao reconhecimento. “Sou extremamente grato por isso, mas quase sinto um pouco... não um sentimento de vergonha, mas quando está lá no alto, onde todos os jogadores podem vê-lo durante os treinos... minha cara grande na lateral de um prédio é algo um pouco surreal para mim”, disse ele.