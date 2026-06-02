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Scott McTominay está pronto para a Copa do Mundo após passar férias ensolaradas antes do torneio com sua namorada Cam Reading, conhecida como a “Rainha da Itália”
A vida como rei de Nápoles
Desde que trocou Manchester pelo sul da Itália no verão de 2024, McTominay passou por uma evolução notável. Não mais uma opção de rodízio em Old Trafford, o meio-campista tornou-se o coração do gigante da Série A, levando-o a um título histórico do campeonato. Seu impacto foi tão grande que os torcedores locais o acolheram de braços abertos, enquanto sua namorada, Cam Reading, foi apelidada de “Rainha da Itália” pela apaixonada torcida do Napoli.
Agora se preparando para representar a Escócia na Copa do Mundo de 2026, McTominay decidiu aproveitar o sol em uma escapada relaxante com sua namorada, Cam Reading, antes do torneio. Sua parceira compartilhou alguns momentos das férias deles juntos, postando fotos do casal no Instagram.
O resultado de um "especialista em recuperação"
A temporada 2024-25 viu McTominay atingir níveis que poucos esperavam quando ele deixou a Premier League. Ele foi eleito o Jogador da Temporada da Série A e conquistou uma indicação surpreendente ao Ballon d’Or, ficando à frente de superestrelas mundiais como Erling Haaland e Jude Bellingham. Essa melhora repentina no desempenho não é por acaso; é resultado de uma mentalidade de “fanático por recuperação”, que o levou a adotar a terapia de luz vermelha e óculos que bloqueiam a luz azul para garantir o máximo desempenho.
Apesar dos elogios individuais, McTominay mantém os pés no chão graças à ética de trabalho que lhe foi incutida durante a juventude. Ele é um jogador de futebol raro, um dos últimos a ser forjado pelo sistema de formação do Manchester United durante a era de Sir Alex Ferguson. Essa obsessão assumida por padrões elevados é exatamente o que ele planeja levar para o cenário internacional neste verão.
A obsessão pelo alto desempenho
A preparação de McTominay para a Copa do Mundo é tão meticulosa quanto seus treinos táticos sob o comando de Conte. “Sempre me orgulhei de estar em excelente forma física e de querer jogar o máximo de tempo possível”, afirma ele. “Acho que isso é fundamental.” Mesmo durante seu tempo de folga, o meio-campista mantém o foco nos pequenos avanços que o transformaram em um dos jogadores mais eficazes do futebol mundial na função de meio-campista de área a área.
Durante uma entrevista recente, ele chegou 30 minutos mais cedo — uma prova da disciplina que o tornou o favorito de todos os treinadores para quem já jogou. “Terminamos o treino de hoje, então estou apenas descansando antes do nosso próximo jogo”, explicou ele durante a sessão. Para McTominay, cada momento de descanso é um passo calculado para garantir que ele possa dominar o meio-campo durante 90 minutos.
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Adaptar-se a uma nova cultura
Não é apenas em campo que McTominay tem se destacado; ele também se integrou totalmente ao estilo de vida italiano. Embora Antonio Conte tenha sido um treinador exigente nos treinos, ele também desempenhou um papel importante na formação cultural do meio-campista. McTominay admitiu que aprender o idioma é um desafio, mas que está enfrentando com a mesma intensidade que dedica aos treinos na academia.
Falando sobre a barreira do idioma, McTominay observou: “O italiano não é fácil, porque eu falo rápido. Mas sempre que ouço as pessoas falando em italiano, elas falam muito rápido! Aprendi um pouco nos treinos, no hotel, na cidade.” Com a Copa do Mundo se aproximando, o jogador frequentemente comparado a um “novo líder” em Nápoles está pronto para provar que pode exercer essa mesma autoridade no maior palco de todos.