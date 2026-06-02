Scott McTominay está pronto para a Copa do Mundo após passar férias ensolaradas antes do torneio com sua namorada Cam Reading, conhecida como a “Rainha da Itália”

Desde que trocou Manchester pelo sul da Itália no verão de 2024, McTominay passou por uma evolução notável. Não mais uma opção de rodízio em Old Trafford, o meio-campista tornou-se o coração do gigante da Série A, levando-o a um título histórico do campeonato. Seu impacto foi tão grande que os torcedores locais o acolheram de braços abertos, enquanto sua namorada, Cam Reading, foi apelidada de “Rainha da Itália” pela apaixonada torcida do Napoli.

Agora se preparando para representar a Escócia na Copa do Mundo de 2026, McTominay decidiu aproveitar o sol em uma escapada relaxante com sua namorada, Cam Reading, antes do torneio. Sua parceira compartilhou alguns momentos das férias deles juntos, postando fotos do casal no Instagram.



