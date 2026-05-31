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Scott McTominay está “absolutamente arrasado” ao saber que Billy Gilmour está fora da Copa do Mundo após sofrer uma lesão “cruel” na vitória em um amistoso
Um duro golpe para a Escócia
A Federação Escocesa de Futebol confirmou a notícia devastadora na noite de sábado, após a vitória da seleção nacional sobre Curaçao. O que deveria ter sido uma despedida festiva para o time de Steve Clarke foi ofuscado pela perda de um de seus jogadores mais influentes, poucos dias antes do início do torneio.
Gilmour, que se tornou uma peça-chave do meio-campo escocês ao lado de McTominay, sofreu a lesão durante o segundo tempo do amistoso. Após exames médicos, foi determinado que o craque do Napoli não conseguiria se recuperar a tempo para a fase de grupos, forçando-o a se retirar completamente da seleção.
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McTominay e seus companheiros de equipe estão “absolutamente arrasados”
Segundo relatos, o clima no vestiário passou da euforia para uma reflexão sombria, à medida que a realidade da ausência de Gilmour se impõe. McTominay, seu companheiro de equipe no Napoli, estaria “absolutamente arrasado” pelo seu parceiro no meio-campo, já que os dois desenvolveram uma entrosação formidável durante a ascensão da Escócia sob o comando de Clarke.
McTominay escreveu no Instagram: “Absolutamente arrasado por você, irmão. O futebol é um jogo cruel e você não merece isso. Mantenha a cabeça erguida. Os jogadores, a comissão técnica e o país te amam.”
Steve Clarke reage ao momento “cruel”
Clarke não escondeu sua decepção ao falar sobre a perda do ex-jogador do Chelsea e do Brighton. O técnico destacou a importância de Gilmour durante a campanha de qualificação, o que torna o momento em que ocorreu essa lesão particularmente difícil de aceitar para toda a equipe.
Clarke declarou: “Estou arrasado pelo Billy, porque ele tem sido parte integrante da nossa campanha de qualificação para a Copa do Mundo. O momento em que essa lesão ocorreu é tão, tão cruel, e todos nós sentimos muito por ele. Ele sabe o que todos nós pensamos dele como jogador e como pessoa e, embora nenhuma palavra possa lhe dar conforto esta noite, tenho certeza de que o Billy terá muitos torneios importantes pela frente no futuro.”
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O foco passa a ser a reabilitação na Itália
Gilmour não permanecerá com a seleção durante todo o torneio, retornando à Itália para iniciar seu processo de recuperação. O Napoli assumirá sua reabilitação, com o objetivo de ter o meia de volta aos gramados para o início da próxima temporada nacional. Um comunicado da Federação Escocesa de Futebol acrescentou: “Todos os envolvidos com a Seleção Masculina da Escócia desejam a Billy uma rápida recuperação. Ele retornará agora ao seu clube, o SSC Napoli, para iniciar a reabilitação.”
A Escócia ainda tem mais um amistoso antes de sua campanha na Copa do Mundo. A equipe está programada para enfrentar a Bolívia em Nova Jersey no próximo sábado, em sua última partida de preparação. A Escócia está no Grupo C do torneio e enfrentará o Haiti e o Marrocos em Boston antes de seguir para Miami para jogar contra o Brasil.