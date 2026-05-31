Scott McTominay está “absolutamente arrasado” ao saber que Billy Gilmour está fora da Copa do Mundo após sofrer uma lesão “cruel” na vitória em um amistoso

A Federação Escocesa de Futebol confirmou a notícia devastadora na noite de sábado, após a vitória da seleção nacional sobre Curaçao. O que deveria ter sido uma despedida festiva para o time de Steve Clarke foi ofuscado pela perda de um de seus jogadores mais influentes, poucos dias antes do início do torneio.

Gilmour, que se tornou uma peça-chave do meio-campo escocês ao lado de McTominay, sofreu a lesão durante o segundo tempo do amistoso. Após exames médicos, foi determinado que o craque do Napoli não conseguiria se recuperar a tempo para a fase de grupos, forçando-o a se retirar completamente da seleção.