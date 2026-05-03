Scott McTominay é duramente criticado como “jogador mediano” por um ícone da Série A, enquanto o ex-jogador do Manchester United ouve que não tem nada de especial após receber o prêmio de Jogador do Ano e ser indicado ao Ballon d’Or

Desde sua transferência de 26 milhões de libras (35 milhões de dólares) do Old Trafford em 2024, McTominay tem sido uma revelação para o Napoli, conquistando o prêmio de melhor jogador da Série A e levando o clube ao seu quarto título do Scudetto com um gol acrobático espetacular contra o Cagliari. Mas o ex-meio-campista da Roma e da Inter de Milão, Radja Nainggolan, gerou polêmica ao criticar McTominay durante uma avaliação contundente do jogo do escocês.

Apesar dos 26 gols em 76 partidas e da indicação ao Ballon d'Or, Nainggolan acredita que o jogador de 29 anos carece do refinamento necessário para o mais alto nível. “Não gosto dele”, disse Nainggolan ao Sky Calcio Unplugged. “Ele marca muitos gols, mas no jogo em geral… ele sempre vai marcar 12, 13, 14 gols, mas se tiver que construir jogadas, não tem a técnica para atuar entre as linhas. É um jogador mediano.”