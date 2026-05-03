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Scott McTominay é duramente criticado como “jogador mediano” por um ícone da Série A, enquanto o ex-jogador do Manchester United ouve que não tem nada de especial após receber o prêmio de Jogador do Ano e ser indicado ao Ballon d’Or
Nainggolan faz uma crítica contundente a McTominay
Desde sua transferência de 26 milhões de libras (35 milhões de dólares) do Old Trafford em 2024, McTominay tem sido uma revelação para o Napoli, conquistando o prêmio de melhor jogador da Série A e levando o clube ao seu quarto título do Scudetto com um gol acrobático espetacular contra o Cagliari. Mas o ex-meio-campista da Roma e da Inter de Milão, Radja Nainggolan, gerou polêmica ao criticar McTominay durante uma avaliação contundente do jogo do escocês.
Apesar dos 26 gols em 76 partidas e da indicação ao Ballon d'Or, Nainggolan acredita que o jogador de 29 anos carece do refinamento necessário para o mais alto nível. “Não gosto dele”, disse Nainggolan ao Sky Calcio Unplugged. “Ele marca muitos gols, mas no jogo em geral… ele sempre vai marcar 12, 13, 14 gols, mas se tiver que construir jogadas, não tem a técnica para atuar entre as linhas. É um jogador mediano.”
- AFP
Comparando os grandes nomes do meio-campo da Série A
Nainggolan, conhecido por sua franqueza e estilo intransigente durante seu auge na Itália, não parou por aí com relação a McTominay. O belga passou a comparar suas próprias habilidades com as de estrelas atuais, afirmando ser superior tanto a McTominay quanto a Hakan Calhanoglu, do Inter, embora tenha admitido que o jogador da seleção italiana Nicolo Barella está no topo da lista.
“No meu auge, eu era melhor do que ele (McTominay) e Hakan Calhanoglu, mas coloco Nicolo Barella acima de mim”, continuou Nainggolan. “Ele nem sempre marca muitos gols, mas quando marca, são gols importantes, e você sempre sente a diferença quando ele joga. Gosto muito do Kevin De Bruyne, ele vê coisas que os outros não veem. Eu o colocaria acima de mim. E se você mencionar o Luka Modric… ele sempre foi um dos melhores do mundo.”
“McFratm”, do Napoli, continua sendo um ícone
A avaliação de Nainggolan contrasta fortemente com o clima em Nápoles, onde McTominay alcançou o status de ícone cultural. Em menos de dois anos desde sua chegada, o meio-campista viu sua imagem estampada em murais por toda a cidade e foi carinhosamente apelidado de “McFratm” (McBrother) pela torcida partenopeia. Seu impacto ajudou o Napoli a conquistar a Supercoppa Italiana em dezembro de 2025, consolidando ainda mais seu lugar na história do clube. Embora o Inter pareça pronto para recuperar o título da Série A do Napoli nesta temporada, a cotação individual de McTominay continua alta aos olhos da maioria dos observadores. Seu histórico de gols marcados pelo meio-campo tem sido fundamental para a equipe de Antonio Conte.
- AFP
Explicando o fracasso da “Geração de Ouro” da Bélgica
O ex-jogador da seleção belga também voltou sua atenção para a seleção de seu país, apresentando uma teoria sobre por que um elenco que contava com Romelu Lukaku, Eden Hazard e Kevin De Bruyne não conseguiu conquistar nenhum título importante. Nainggolan disputou 30 partidas pela seleção antes de se aposentar, após ter sido preterido na Copa do Mundo de 2018, e acredita que o excesso de ego foi o principal fator que levou ao fracasso daquele grupo repleto de estrelas.
“Tínhamos Lukaku, Hazard, De Bruyne, Courtois. Quando você junta todos esses jogadores, há protagonistas demais, divas demais”, explicou Nainggolan. “Todos queriam ser protagonistas, ser o jogador mais importante, e isso não dá certo.” Seus comentários oferecem uma visão das tensões no vestiário que, segundo muitos suspeitavam, impediram o avanço de um dos elencos mais talentosos da história do futebol europeu.