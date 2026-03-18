Kasper Schmeichel, ex-goleiro de 39 anos do Leicester City, campeão da Inglaterra em 2016, e atualmente goleiro do Celtic, na Escócia, pode ter disputado seu “último jogo de futebol” em 22 de fevereiro, conforme ele mesmo declarou, devido a duas cirurgias no ombro às quais terá de se submeter, ficando de fora das eliminatórias para a Copa do Mundo, nas quais a Dinamarca, sua seleção, enfrenta a Macedônia do Norte nas semifinais.
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Schmeichel: “Talvez tenha jogado minha última partida de futebol”. A lesão do goleiro dinamarquês é muito grave
CARREIRA NO FIM?
"Sou jogador de futebol desde que nasci. É devastador. No momento, estou tendo muita dificuldade em aceitar o que aconteceu", disse ele ao programa Golazo, da CBS Sports, na presença de seu pai, Peter, também ex-goleiro e comentarista do programa.
"Na terça-feira recebi a notícia de que isso pode ser o fim da minha carreira. Quando eu conseguir voltar à forma, posso já ter mais de 40 anos." O tempo de recuperação está estimado em 11/12 meses. “Farei tudo o que for possível para ver se consigo voltar. Provavelmente seria uma das maiores conquistas da minha carreira se eu conseguisse me recuperar de uma lesão como essa. Vou lutar, vou tentar tudo o que puder. Vou fazer a reabilitação.” Mas de que lesão se trata?
QUATRO PROBLEMAS JUNTOS
"Rompi o bíceps, a coifa dos rotadores, desloquei o ombro e lesionei o lábio glenoidal. Perdi tudo. Para explicar de forma mais compreensível, é como se um jogador de beisebol rompesse, ao mesmo tempo, o ligamento cruzado anterior e o tendão de Aquiles".