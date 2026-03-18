Schmeichel: “Talvez tenha jogado minha última partida de futebol”. A lesão do goleiro dinamarquês é muito grave

"Sou jogador de futebol desde que nasci. É devastador. No momento, estou tendo muita dificuldade em aceitar o que aconteceu", disse ele ao programa Golazo, da CBS Sports, na presença de seu pai, Peter, também ex-goleiro e comentarista do programa.





"Na terça-feira recebi a notícia de que isso pode ser o fim da minha carreira. Quando eu conseguir voltar à forma, posso já ter mais de 40 anos." O tempo de recuperação está estimado em 11/12 meses. “Farei tudo o que for possível para ver se consigo voltar. Provavelmente seria uma das maiores conquistas da minha carreira se eu conseguisse me recuperar de uma lesão como essa. Vou lutar, vou tentar tudo o que puder. Vou fazer a reabilitação.” Mas de que lesão se trata?