Aparentemente, o FC Schalke 04 poderá receber um prêmio de consolação caso a tão esperada promoção não se concretize nesta temporada. De acordo com uma reportagem da Sport Bild, os dirigentes do Königsblauen acreditam que Edin Dzeko poderia prolongar sua carreira por mais um ano caso o clube permaneça na 2. Bundesliga.
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Schalke 04: A promoção para a Bundesliga teria um efeito colateral negativo envolvendo Dzeko?
De acordo com a notícia, o bósnio planeja encerrar sua carreira com um sucesso – como o acesso à primeira divisão. Por outro lado, isso significa que, se o Schalke disputar a segunda divisão na temporada 2026/27, aumentam as chances de mais uma temporada com Dzeko, mesmo que o atacante tenha atualmente um contrato válido apenas até o final da temporada.
O jogador de 40 anos foi contratado pelo time de Gelsenkirchen durante a pausa de inverno e, com seis gols e três assistências em oito partidas, rapidamente se estabeleceu como peça fundamental no ataque da equipe do técnico Miron Muslic.
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Disputa acirrada pela promoção
Entretanto, a promoção do Schalke está longe de estar garantida. Embora o Schalke lidere a tabela com 52 pontos em 27 jogos, a vantagem sobre o SV Elversberg, segundo colocado, é de apenas um ponto. Logo atrás, na terceira posição, está o SC Paderborn, com o mesmo número de pontos. Além disso, pelo menos o SV Darmstadt 98 (4º/50 pontos) e o Hannover 96 (5º/49 pontos) ainda têm uma palavra a dizer.
Enquanto isso, mesmo sem a promoção com o Schalke, Dzeko pode olhar para trás e ver uma carreira agitada e, acima de tudo, bem-sucedida. Após sua ascensão no VfL Wolfsburg, ele se transferiu para o Manchester City em 2011 por 37 milhões de euros. Deixou o clube inglês em 2015, inicialmente por empréstimo e depois em transferência definitiva para a AS Roma, onde marcou gols até 2021. Depois da Roma, foi para o Inter de Milão, antes de aceitar a proposta do Fenerbahçe na Turquia em 2023. No verão passado, assinou novamente na Itália, com a AC Florença.
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Ao longo de sua carreira, ele disputou um total de 864 partidas oficiais, marcando 377 gols e dando 156 assistências. A maior parte de seus pontos (173) foi conquistada nas 260 partidas que disputou pela AS Roma.
Além de um campeonato alemão e dois ingleses, ele também conquistou uma FA Cup, uma League Cup e duas Coppa Italia.
Os números de Edin Dzeko no Schalke
Jogos
8
Gols
6
Assistências
3
Cartões amarelos
0
Cartões vermelhos
1