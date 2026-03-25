Schalke 04: A promoção para a Bundesliga teria um efeito colateral negativo envolvendo Dzeko?

Entretanto, a promoção do Schalke está longe de estar garantida. Embora o Schalke lidere a tabela com 52 pontos em 27 jogos, a vantagem sobre o SV Elversberg, segundo colocado, é de apenas um ponto. Logo atrás, na terceira posição, está o SC Paderborn, com o mesmo número de pontos. Além disso, pelo menos o SV Darmstadt 98 (4º/50 pontos) e o Hannover 96 (5º/49 pontos) ainda têm uma palavra a dizer.

Enquanto isso, mesmo sem a promoção com o Schalke, Dzeko pode olhar para trás e ver uma carreira agitada e, acima de tudo, bem-sucedida. Após sua ascensão no VfL Wolfsburg, ele se transferiu para o Manchester City em 2011 por 37 milhões de euros. Deixou o clube inglês em 2015, inicialmente por empréstimo e depois em transferência definitiva para a AS Roma, onde marcou gols até 2021. Depois da Roma, foi para o Inter de Milão, antes de aceitar a proposta do Fenerbahçe na Turquia em 2023. No verão passado, assinou novamente na Itália, com a AC Florença.