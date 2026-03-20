Novo capítulo sobre o estádio do Milan. Quem se pronunciou foi o presidente do clube rossonero, Paolo Scaroni, durante o evento “Motore Italia – Edição Milão Olímpica Internacional 2026”: “É um projeto fundamental para o crescimento do clube. Nos últimos anos, Milão demonstrou grande capacidade de atração; hoje é cada vez mais uma capital do esporte; as Olimpíadas de Milão-Cortina 2026 representam um passo importante. Em uma recente reunião da Assolombarda, foi lembrado que os Jogos podem gerar na região de Milão cerca de 2,5 bilhões de euros em produção e mais de um bilhão de euros em valor agregado”.
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Scaroni sobre o novo estádio San Siro: “O Milan pode ganhar mais 100 milhões; o projeto está localizado em um bairro verde e moderno”
A IMPORTÂNCIA DO ESPORTE PARA A CIDADE DE MILÃO
Durante sua intervenção, Scaroni também analisou a importância do esporte e do futebol para a cidade de Milão: “O esporte contribui de forma concreta para a economia da cidade, também graças ao futebol e ao Milan e ao Inter, seus dois times reconhecidos em todo o mundo. O Milan atrai mais de 72 mil pessoas por partida ao estádio, a maior média da Itália e uma das mais altas da Europa. Um movimento que gera valor para toda a economia da cidade. O novo San Siro pode gerar um efeito impulsionador para o futebol, para o país e para todo o sistema esportivo italiano, como demonstram os novos projetos que estão tomando forma em diversas cidades, de Roma a Palermo. Uma perspectiva importante para Milão e para o nosso país”.
QUANTO O MILAN PODE RECEBER
Sobre o novo estádio, ele acrescentou: “Nesse sentido, o projeto do novo estádio é muito importante, liderado e apoiado pela RedBird e pela visão estratégica de Gerry Cardinale. Para a cidade e para a região, estamos falando de um investimento privado de cerca de 1,5 bilhão de euros: uma infraestrutura inserida em um novo bairro moderno e verde, com mais de 50% da área destinada a parques e espaços públicos, concebida para ser aproveitada 365 dias por ano. O projeto pode gerar mais de 4,5 bilhões de euros de impacto econômico na fase de construção e mais de 3 bilhões de euros por ano quando estiver em pleno funcionamento. Para o Milan, isso significa 100 milhões de euros de receitas adicionais provenientes do estádio, um passo fundamental para reforçar a competitividade do clube e oferecer aos torcedores uma experiência moderna. Um projeto apoiado pela nossa propriedade RedBird, que traz competências internacionais no desenvolvimento de estádios, em linha com o modelo virtuoso do Milan baseado na competitividade esportiva e na disciplina financeira.