Scaroni sobre o novo estádio San Siro: “O Milan pode ganhar mais 100 milhões; o projeto está localizado em um bairro verde e moderno”

Sobre o novo estádio, ele acrescentou: “Nesse sentido, o projeto do novo estádio é muito importante, liderado e apoiado pela RedBird e pela visão estratégica de Gerry Cardinale. Para a cidade e para a região, estamos falando de um investimento privado de cerca de 1,5 bilhão de euros: uma infraestrutura inserida em um novo bairro moderno e verde, com mais de 50% da área destinada a parques e espaços públicos, concebida para ser aproveitada 365 dias por ano. O projeto pode gerar mais de 4,5 bilhões de euros de impacto econômico na fase de construção e mais de 3 bilhões de euros por ano quando estiver em pleno funcionamento. Para o Milan, isso significa 100 milhões de euros de receitas adicionais provenientes do estádio, um passo fundamental para reforçar a competitividade do clube e oferecer aos torcedores uma experiência moderna. Um projeto apoiado pela nossa propriedade RedBird, que traz competências internacionais no desenvolvimento de estádios, em linha com o modelo virtuoso do Milan baseado na competitividade esportiva e na disciplina financeira.