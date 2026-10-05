Roberto Mancini optou por fazer experiências em Bolonha, promovendo nove mudanças na equipe que empatou com a França. A forte rotação inicialmente levou a uma atuação desorganizada, com a Turquia parecendo o lado mais perigoso nos primeiros momentos.

Apesar do início instável, os anfitriões encontraram seu poder de definição aos 26 minutos. Uma jogada bem trabalhada pela direita, envolvendo Vergara e Giovanni Di Lorenzo, viu o capitão do Napoli cruzar com perigo para o coração da área. Gianluca Scamacca, que antes havia tido um gol anulado por impedimento, não cometeu erro desta vez. O atacante da Atalanta dominou a bola após um desvio e acertou um voleio feroz no lado de baixo do travessão para colocar a Itália em vantagem.

O restante do primeiro tempo viu a Itália tentar impor controle no meio-campo, embora tenha seguido vulnerável nos contra-ataques. A movimentação da Turquia sem a bola causou problemas constantes à linha defensiva italiana, com Aral Simsir particularmente ativo. No entanto, a Itália se manteve firme até o intervalo, com Scamacca chegando perto novamente em um chute de longe, enquanto os anfitriões buscavam ampliar a vantagem.



