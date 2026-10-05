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Scamacca marca, Esposito fecha a conta! Itália bate a Turquia por 3 a 1 e aumenta as esperanças na Liga das Nações
Scamacca abre o placar em Bolonha
Roberto Mancini optou por fazer experiências em Bolonha, promovendo nove mudanças na equipe que empatou com a França. A forte rotação inicialmente levou a uma atuação desorganizada, com a Turquia parecendo o lado mais perigoso nos primeiros momentos.
Apesar do início instável, os anfitriões encontraram seu poder de definição aos 26 minutos. Uma jogada bem trabalhada pela direita, envolvendo Vergara e Giovanni Di Lorenzo, viu o capitão do Napoli cruzar com perigo para o coração da área. Gianluca Scamacca, que antes havia tido um gol anulado por impedimento, não cometeu erro desta vez. O atacante da Atalanta dominou a bola após um desvio e acertou um voleio feroz no lado de baixo do travessão para colocar a Itália em vantagem.
O restante do primeiro tempo viu a Itália tentar impor controle no meio-campo, embora tenha seguido vulnerável nos contra-ataques. A movimentação da Turquia sem a bola causou problemas constantes à linha defensiva italiana, com Aral Simsir particularmente ativo. No entanto, a Itália se manteve firme até o intervalo, com Scamacca chegando perto novamente em um chute de longe, enquanto os anfitriões buscavam ampliar a vantagem.
- AFP
A Turquia reage antes da resposta de Calafiori
A Turquia voltou para o segundo tempo com intensidade renovada e quase empatou quando Simsir aproveitou uma falha de comunicação entre Donnarumma e Di Lorenzo. O atacante driblou o goleiro, mas foi forçado a abrir demais, e Bastoni se recuperou a tempo de bloquear a finalização. A Itália respondeu com as entradas de Riccardo Calafiori e Francesco Pio Esposito, mas logo sofreu o empate. Aos 61 minutos, Yunus Akgun encontrou Zeki Celik, cujo cruzamento foi desviado por Eren Elmali para Simsir completar de carrinho no segundo poste e marcar um merecido gol de empate.
A igualdade durou apenas quatro minutos, já que a Itália mostrou enorme personalidade para retomar a liderança quase imediatamente. Nicolo Barella sofreu uma falta em uma área perigosa e assumiu a responsabilidade pela cobrança. O meio-campista da Inter de Milão levantou um cruzamento preciso para a segunda trave, onde Calafiori subiu mais alto para encobrir Ugurcan Cakir de cabeça. Embora os jogadores da Turquia tenham pedido falta na jogada, o gol foi validado, marcando o primeiro tento do defensor do Arsenal por seu país e devolvendo o ímpeto ao time da casa.
Esposito liquida o resultado
Com o jogo entrando em sua reta final, a Turquia avançou em busca de outro empate, forçando Donnarumma a fazer uma defesa espetacular em finalização de Salih Ozcan. O capitão italiano precisou estar em seu melhor nível para espalmar uma potente tentativa de pé direito, à medida que a pressão aumentava. A Itália também sobreviveu a um grande susto quando Baris Alper Yilmaz venceu a linha de impedimento e tentou encobrir Donnarumma, que saía do gol, mas a bola felizmente saiu ao lado da meta. Esses escapes por pouco serviram como um alerta para o time de Mancini matar o jogo.
A Azzurra enfim garantiu os pontos aos 42 minutos do segundo tempo em um contra-ataque clínico. Issa Doumbia mostrou grande força para vencer um duelo perto da linha lateral antes de invadir a área e ver seu chute ser bloqueado. Alessandro Romano aproveitou a sobra e bateu cruzado e rasteiro diante do gol, onde o reserva Francesco Pio Esposito estava esperando para empurrar a bola para as redes de perto.
O gol provocou comemorações nas arquibancadas, confirmando o domínio da Itália neste confronto e ampliando sua invencibilidade contra a Turquia para 16 partidas.
- Getty Images Sport
Classificação da Liga das Nações e perspectivas futuras
Esta vitória deixa a Itália em uma posição forte no Grupo A1, levando a equipe aos sete pontos em quatro jogos. Depois de um início difícil na campanha, que incluiu uma derrota para a Bélgica, o time de Mancini se recuperou bem e agora está logo atrás da líder do grupo, a França. O resultado em Bolonha significa que a Itália segue firme na briga por uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações, com jogos cruciais contra Bélgica e França marcados para a pausa internacional de novembro.
Para a Turquia, a derrota a deixa na lanterna da tabela, sem somar pontos, diante da perspectiva de rebaixamento para a Liga B. Apesar de ter mostrado lampejos de qualidade e reagido para empatar o placar, a equipe de Montella acabou sendo superada pela maior profundidade do elenco da Itália e pela eficiência nas bolas paradas.
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