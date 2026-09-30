Scalvini: "Na Turquia tomamos consciência da nossa força; contra a França veremos em que ponto estamos. Estamos positivos e corajosos"

Em Bursa, a Itália varreu as incertezas da estreia na Liga das Nações contra a Bélgica, mostrando aquelas trocas de passes e aquele jogo relacional que haviam marcado a primeira Itália de Mancini: “A vitória sobre a Turquia nos deu a consciência de que somos uma equipe forte, que temos capacidade de jogar bem futebol e vencer. Os mais experientes estão ajudando muito nós, os jovens, e isso é muito importante, faz entender o verdadeiro espírito da Itália e da Seleção. O grupo é fantástico, estamos nos dando muito bem”. Ao lado de Bastoni, outro produto das categorias de base da Atalanta com quem foi muitas vezes comparado, o defensor recém-renovado com a Dea fez uma partida segura e sem falhas: “Jogar com a linha de quatro com Sarri me ajuda, quanto mais eu aprendo, melhor”. E aprendeu muito com gente como Chiellini e Bonucci: “São lendas do futebol, tenho sorte por ter dividido treinamentos com eles e por ainda ter Bonucci na comissão técnica”.



