Giorgio Scalvini tem apenas 22 anos, mas já parece um veterano. Talvez porque já esteja há quatro anos no ambiente da seleção italiana ou talvez porque seja um garoto mais maduro do que a idade que tem. O certo é que sua história com a Itália, iniciada após passar por todas as categorias de base, tem sido até aqui bastante conturbada, desde a Eurocopa perdida há dois anos por causa da ruptura do ligamento cruzado a poucos dias da viagem para a Alemanha até a amarga noite de Zenica, quando viveu da tribuna a não classificação para a Copa do Mundo: “Acho que este é um ano de mudança - declarou em entrevista coletiva - no qual, ao mesmo tempo, posso aprender muito. Gostaria de estar 100% sob todos os aspectos para dar tudo pelo clube e pela seleção”.
Scalvini: "Na Turquia tomamos consciência da nossa força; contra a França veremos em que ponto estamos. Estamos positivos e corajosos"
Sua trajetória com a camisa da Itália começou justamente com Mancini, que em junho de 2022, em Mönchengladbach, o fez estrear aos 18 anos e meio no duelo da Nations League perdido por 5 a 2 para a Alemanha: “Sempre me dei muito bem com o mister, gosto da transparência com que ele me diz as coisas, além da bagagem futebolística que tem. Quando estreei, era muito jovem, não sabia bem o que poderia esperar. O que vejo agora, mesmo que estejamos só no começo, é que buscamos ter uma identidade. Mancini quer uma equipe que tente dominar a partida e nos diz para nos divertirmos”.
Em Bursa, a Itália varreu as incertezas da estreia na Liga das Nações contra a Bélgica, mostrando aquelas trocas de passes e aquele jogo relacional que haviam marcado a primeira Itália de Mancini: “A vitória sobre a Turquia nos deu a consciência de que somos uma equipe forte, que temos capacidade de jogar bem futebol e vencer. Os mais experientes estão ajudando muito nós, os jovens, e isso é muito importante, faz entender o verdadeiro espírito da Itália e da Seleção. O grupo é fantástico, estamos nos dando muito bem”. Ao lado de Bastoni, outro produto das categorias de base da Atalanta com quem foi muitas vezes comparado, o defensor recém-renovado com a Dea fez uma partida segura e sem falhas: “Jogar com a linha de quatro com Sarri me ajuda, quanto mais eu aprendo, melhor”. E aprendeu muito com gente como Chiellini e Bonucci: “São lendas do futebol, tenho sorte por ter dividido treinamentos com eles e por ainda ter Bonucci na comissão técnica”.
Na sexta-feira, em Paris, o nível vai subir, e a defesa da Itália será chamada a se desdobrar: “A França é uma equipe fortíssima, entre as melhores do mundo e, sobretudo no ataque, tem uma qualidade e uma velocidade superiores às de qualquer outra. Nós estamos positivos, corajosos. Somos a Itália e vamos tentar fazer o nosso melhor, jogando de igual para igual. Nos medir com uma equipe tão forte também é uma ótima maneira de entender em que ponto estamos”.
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