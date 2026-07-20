Scaloni se despede da Argentina em lágrimas: “Vou conversar com a Federação; é difícil formar um grupo como este”. A despedida oficial pode ocorrer em dezembro

Mais do que a análise do desempenho contra a Espanha, na coletiva há espaço para uma reflexão sobre o que espera a Argentina no futuro próximo: a reconstrução. Provavelmente sem mais Scaloni no comando: “Vou conversar com o presidente, tenho uma ideia do que quero fazer, vou respeitar o contrato e depois veremos. A verdade é que sinto a necessidade de pensar, porque não sei se serei capaz de fazer algo tão grandioso quanto a trajetória de todos esses anos. Sou grato ao presidente por ter me dado uma oportunidade como essa, por ter ocupado essa função, ou seja, aquilo com que todos sonham. Tentamos, até o último momento, dar o nosso melhor. É justo que eu possa tirar um tempo para refletir”. Os rumores indicam que Scaloni permanecerá no cargo até o término de seu contrato, em dezembro de 2026, para então passar o bastão ao seu sucessor.