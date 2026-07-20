Um final amargo após uma trajetória emocionante em uma Copa do Mundo que pretendia ser, acima de tudo, uma homenagem aos campeões de 2022 e que se transformou em mais uma jornada emocionante até o triste desfecho contra a Espanha de Yamal, Rodri e Cubarsì. A Argentina cede o cetro à nova geração em ascensão, representada pela magnífica seleção de Luis de la Fuente, e se despede de uma geração de jogadores provavelmente irrepetível. Liderada em campo pelo maior jogador de futebol do mundo, Leo Messi, e por um técnico como Lionel Scaloni, que soube transformar em um time extraordinariamente vitorioso um grupo de amigos que, além do triunfo no Catar há quatro anos, tem o mérito de ter disputado cinco finais consecutivas e conquistado duas Copas América.
Traduzido por
Scaloni se despede da Argentina em lágrimas: “Vou conversar com a Federação; é difícil formar um grupo como este”. A despedida oficial pode ocorrer em dezembro
CHORO A VELEZ
A final no MetLife Stadium, com todo o nervosismo e a tensão antes, durante e depois da partida, acaba se transformando também na despedida que o próprio técnico da Albiceleste antecipa na coletiva de imprensa pós-jogo. Dominado pelas emoções e pelos aplausos sinceros de todos os jornalistas presentes, Scaloni se deixa levar por um choro incontrolável que o impede de concluir sua entrevista coletiva. “Estou chorando porque este é realmente um grupo de guerreiros. Até os espanhóis reconheceram isso quando nos despedimos após a partida. Na minha vida, eu sonhava exatamente com isso. Agora, para continuar, são necessárias muitas coisas, sobretudo recomeçar do zero, formar novamente um grupo como este. Dificilmente será possível e isso me dói na alma”, diz ele antes de se desculpar, levantar-se e sair da sala de imprensa.
UM TÉCNICO ÚNICO
Visivelmente abalado depois de ter vivido de forma extremamente intensa cada partida e cada emoção proporcionada em campo por seus jogadores. Chegando ao ponto de nem mesmo comemorar os gols da sensacional virada na semifinal contra a Inglaterra, ou melhor, de disfarçar com sua icônica “pokerface” o turbilhão de sensações que se agitavam dentro dele. Mesmo em Lusail, em 2022, ele levou vários minutos para perceber a importância do último pênalti convertido por Montiel, que deu à Argentina o terceiro título mundial de sua história. Antes de se permitir mais um momento de lágrimas, mas de natureza diferente, ao cruzar o olhar com Paredes, tão incrédulo quanto ele.
ADEUS ANUNCIADO
Mais do que a análise do desempenho contra a Espanha, na coletiva há espaço para uma reflexão sobre o que espera a Argentina no futuro próximo: a reconstrução. Provavelmente sem mais Scaloni no comando: “Vou conversar com o presidente, tenho uma ideia do que quero fazer, vou respeitar o contrato e depois veremos. A verdade é que sinto a necessidade de pensar, porque não sei se serei capaz de fazer algo tão grandioso quanto a trajetória de todos esses anos. Sou grato ao presidente por ter me dado uma oportunidade como essa, por ter ocupado essa função, ou seja, aquilo com que todos sonham. Tentamos, até o último momento, dar o nosso melhor. É justo que eu possa tirar um tempo para refletir”. Os rumores indicam que Scaloni permanecerá no cargo até o término de seu contrato, em dezembro de 2026, para então passar o bastão ao seu sucessor.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.