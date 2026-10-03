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Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Scaloni se rende a Flaco López após atacante marcar pela Argentina: “Jogador muito completo”

Argentina
J. Lopez
L. Scaloni
Palmeiras

Atacante marcou seu primeiro gol pela atual vice-campeã do mundo e recebeu elogios do treinador argentino

Artilheiro do Palmeiras na temporada, Flaco López começa a ganhar espaço também na seleção argentina. O atacante marcou seu primeiro gol pela equipe nacional na vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia, em Buenos Aires, e recebeu elogios de Lionel Scaloni após a partida.

O palmeirense entrou no segundo tempo e marcou o quarto gol argentino. Para o treinador, a capacidade de atuar em diferentes funções ofensivas faz do atacante uma peça importante para a equipe.

“Estamos felizes com o Flaco. Toda vez que ele entra, deixa sua marca. Ele sempre cria situações de gol, te dá bolas paradas. É um jogador muito completo, com boa pressão e qualidade. Ele pode jogar como primeiro atacante, segundo atacante ou até pela direita, como um falso ponta”, afirmou Scaloni.

O técnico também destacou o comportamento do jogador no dia a dia da seleção.

“Estamos contentes, sobretudo também pelo seu comportamento, que é genial”, completou.

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    Aproveitando a oportunidade

    Flaco recebeu sua primeira convocação para a seleção argentina em agosto de 2025, para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No Mundial, disputou duas partidas e deu a assistência para Julián Álvarez marcar contra a Suíça, pelas quartas de final.

    Agora, o atacante celebrou o primeiro gol pela equipe principal e dedicou a marca à família, à mãe e ao povo de San Lorenzo, cidade onde nasceu.

    “Tento aproveitar ao máximo cada oportunidade que o treinador me dá. É um orgulho jogar pela seleção. Muito contente, por sorte o gol saiu, o primeiro e é um presente da vida”, declarou.

    Flaco aparece como uma das opções da renovação argentina, especialmente com a despedida de Lionel Messi da seleção se aproximando. O camisa 10 fará seu último jogo pela equipe no amistoso contra Benin, no dia 6.

    O atacante do Palmeiras falou sobre a convivência com Messi e lamentou a despedida.

    “Pessoalmente, tudo é novo para mim. Ao Leo, pude tê-lo por pouco tempo, mas aproveitei ao máximo. O acompanharemos e queremos que seja eterno”, disse.

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    Palmeiras de olho

    Flaco López foi um dos oito jogadores do Palmeiras convocados para os amistosos desta Data Fifa. Além dele, Giay também integra o elenco argentino e foi titular contra a Bolívia, embora tenha tido uma participação mais discreta.

    Outros seis jogadores do Verdão defendem suas seleções no período: Gustavo Gómez, Mauricio, Ramón Sosa, Jhon Arias, Emiliano Martínez e Piquerez.

    O clube ainda teve três jogadores das categorias de base convocados para a seleção brasileira sub-20: Kauan Lima, Erick Belé e Heittor.

    A Argentina volta a campo neste sábado, às 21h (de Brasília), contra Burkina Faso. Depois, no dia 6, enfrenta Benin no último compromisso de Messi pela seleção.

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