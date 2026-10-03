Scaloni se rende a Flaco López após atacante marcar pela Argentina: “Jogador muito completo”

Artilheiro do Palmeiras na temporada, Flaco López começa a ganhar espaço também na seleção argentina. O atacante marcou seu primeiro gol pela equipe nacional na vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia, em Buenos Aires, e recebeu elogios de Lionel Scaloni após a partida.

O palmeirense entrou no segundo tempo e marcou o quarto gol argentino. Para o treinador, a capacidade de atuar em diferentes funções ofensivas faz do atacante uma peça importante para a equipe.

“Estamos felizes com o Flaco. Toda vez que ele entra, deixa sua marca. Ele sempre cria situações de gol, te dá bolas paradas. É um jogador muito completo, com boa pressão e qualidade. Ele pode jogar como primeiro atacante, segundo atacante ou até pela direita, como um falso ponta”, afirmou Scaloni.

O técnico também destacou o comportamento do jogador no dia a dia da seleção.

“Estamos contentes, sobretudo também pelo seu comportamento, que é genial”, completou.