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Savinho roubado! Tottenham ultrapassa £ 300 milhões em gastos com enorme investida de £ 85 milhões no Manchester City
Garantindo o principal alvo de mercado
Segundo a ESPN, o Tottenham chegou a um acordo de até £ 85 milhões com o Manchester City para contratar o ponta Savinho. O Spurs pagará £ 75 milhões iniciais, além de outros £ 10 milhões em bônus vinculados a desempenho, encerrando uma longa perseguição que remonta ao verão passado.
O jogador de 22 anos agora passará por exames médicos antes de assinar um contrato de longo prazo no norte de Londres. Fontes também confirmam que o Tottenham segue em conversas sobre um acordo separado por Omar Marmoush, atacante do City.
- Getty Images Sport
Em busca de um novo capítulo
Savinho chegou ao Manchester City vindo do Troyes em 2024 por € 40 milhões e fez 53 jogos no total, com dois gols e 12 assistências. No verão passado, o Tottenham fracassou em uma primeira tentativa de contratar o ponta antes de ele optar por ficar e lutar por seu espaço.
No fim, ele foi titular em apenas sete partidas da Premier League durante a última temporada de Pep Guardiola no comando. Crucialmente, ele ficou fora da lista de relacionados do City para a derrota do último domingo na Community Shield contra o Arsenal, em Cardiff, enquanto as negociações avançavam.
Enorme farra de gastos no verão
A contratação de Savinho faz o gasto total do Tottenham na janela de verão ultrapassar a marca de £300 milhões. A equipe de Roberto De Zerbi reforçou pesadamente seu elenco durante a janela, trazendo Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke, além dos agentes livres Marcos Senesi, Andy Robertson e Martin Dubravka.
Ao mesmo tempo, o clube conseguiu recuperar cerca de £140 milhões com as saídas de Luka Vuskovic, Cristian Romero e Djed Spence. Essas negociações de saída astutas ajudaram a equilibrar as contas em meio à sua agressiva campanha de contratações.
- AFP
Pronto para a estreia
Com seus exames médicos iminentes, a atenção rapidamente se volta para como Savinho vai se integrar ao esquema tático de De Zerbi. O técnico está programado para falar com a imprensa na sexta-feira, antes da partida de abertura do Tottenham na Premier League, fora de casa, contra o Brentford, no sábado.
Garantir um jogador do calibre de Savinho representa uma grande demonstração de intenção enquanto o Tottenham busca começar com força. Os torcedores vão aguardar ansiosamente por sua apresentação oficial e por uma possível estreia nas primeiras semanas da campanha.
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