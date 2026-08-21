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사비뉴 (Savinho)Getty Images

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Savinho roubado! Tottenham ultrapassa £ 300 milhões em gastos com enorme investida de £ 85 milhões no Manchester City

Mercado da bola
Savinho
Tottenham
Manchester City
Premier League

O Tottenham acertou um acordo de até £ 85 milhões com o Manchester City para contratar o ponta Savinho. O jogador de 22 anos passará por exames médicos antes de assinar um contrato de longo prazo no norte de Londres.

  • Garantindo o principal alvo de mercado

    Segundo a ESPN, o Tottenham chegou a um acordo de até £ 85 milhões com o Manchester City para contratar o ponta Savinho. O Spurs pagará £ 75 milhões iniciais, além de outros £ 10 milhões em bônus vinculados a desempenho, encerrando uma longa perseguição que remonta ao verão passado.

    O jogador de 22 anos agora passará por exames médicos antes de assinar um contrato de longo prazo no norte de Londres. Fontes também confirmam que o Tottenham segue em conversas sobre um acordo separado por Omar Marmoush, atacante do City.

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  • Aston Villa FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Em busca de um novo capítulo

    Savinho chegou ao Manchester City vindo do Troyes em 2024 por € 40 milhões e fez 53 jogos no total, com dois gols e 12 assistências. No verão passado, o Tottenham fracassou em uma primeira tentativa de contratar o ponta antes de ele optar por ficar e lutar por seu espaço.

    No fim, ele foi titular em apenas sete partidas da Premier League durante a última temporada de Pep Guardiola no comando. Crucialmente, ele ficou fora da lista de relacionados do City para a derrota do último domingo na Community Shield contra o Arsenal, em Cardiff, enquanto as negociações avançavam.

  • Enorme farra de gastos no verão

    A contratação de Savinho faz o gasto total do Tottenham na janela de verão ultrapassar a marca de £300 milhões. A equipe de Roberto De Zerbi reforçou pesadamente seu elenco durante a janela, trazendo Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke, além dos agentes livres Marcos Senesi, Andy Robertson e Martin Dubravka.

    Ao mesmo tempo, o clube conseguiu recuperar cerca de £140 milhões com as saídas de Luka Vuskovic, Cristian Romero e Djed Spence. Essas negociações de saída astutas ajudaram a equilibrar as contas em meio à sua agressiva campanha de contratações.

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  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    Pronto para a estreia

    Com seus exames médicos iminentes, a atenção rapidamente se volta para como Savinho vai se integrar ao esquema tático de De Zerbi. O técnico está programado para falar com a imprensa na sexta-feira, antes da partida de abertura do Tottenham na Premier League, fora de casa, contra o Brentford, no sábado.

    Garantir um jogador do calibre de Savinho representa uma grande demonstração de intenção enquanto o Tottenham busca começar com força. Os torcedores vão aguardar ansiosamente por sua apresentação oficial e por uma possível estreia nas primeiras semanas da campanha.

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