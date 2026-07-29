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Savinho força transferência de £ 60 milhões para o Tottenham enquanto ponta do Manchester City busca mais tempo de jogo
Savinho mira transferência para o norte de Londres
O ponta de 22 anos surgiu como alvo principal do Tottenham, que busca reformular seu elenco após terminar em 17º lugar em duas temporadas consecutivas. Depois de ser um nome monitorado há muito tempo pela equipe de recrutamento dos Spurs, Savinho agora está forçando a transferência para se juntar a Roberto De Zerbi, de acordo com o The Sun.
O Manchester City estaria aberto à venda pelo preço certo, com as negociações girando atualmente em torno de uma avaliação de £ 60 milhões. Trata-se de uma leve queda em relação ao valor de £ 70 milhões fixado para o atacante há um ano.
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De Zerbi mira reforços para o ataque
De Zerbi tem sido enfático sobre seu desejo de reformular o elenco para transformá-lo em uma equipe mais ofensiva. O técnico italiano acredita que a velocidade natural e a criatividade de Savinho são os ingredientes perfeitos para seu sistema tático. O clube já demonstrou grande respaldo financeiro ao ex-comandante do Brighton após uma leva inicial de contratações, mas De Zerbi insiste que a atividade do Tottenham no mercado de transferências "ainda não acabou".
O Tottenham já concluiu vários acordos de alto perfil, incluindo as contratações de Sandro Tonali, vindo do Newcastle, por £100 milhões, de Mateus Fernandes, do West Ham, por £85 milhões, e do zagueiro Jan Paul van Hecke, por £52 milhões. Apesar desses gastos enormes, a diretoria segue comprometida em contratar pelo menos mais dois jogadores de ataque.
Pressão aumenta no Etihad
O contrato de Savinho no Etihad Stadium ainda tem mais três anos de duração, mas a falta de tempo de jogo se tornou um grande entrave. Na temporada passada, o ponta conseguiu apenas 14 partidas como titular em todas as competições, em uma campanha marcada por lesões. Embora tenha chegado do clube-irmão Troyes com altas expectativas após uma passagem bem-sucedida pelo Girona, ele não conseguiu desbancar estrelas já estabelecidas na escalação do Manchester City.
Também surgiu interesse do exterior, com o Milan monitorando a situação do internacional brasileiro. No entanto, o atrativo de permanecer na Premier League e jogar sob o comando de um treinador de mentalidade ofensiva como De Zerbi parece ter feito a preferência do jogador pender claramente para Londres.
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'Nova ambição' sinaliza mudança na mentalidade do clube
A postura agressiva do clube no mercado foi elogiada por jogadores experientes, incluindo Micky van de Ven, que acredita que a "nova ambição" é uma resposta necessária aos fracassos do passado. O defensor disse: "É muito bom ver que o clube fez algumas mudanças. Dá para ver que o clube tem uma nova ambição. Isso é algo realmente importante para os jogadores que estão aqui há muito tempo. A última temporada foi estressante, inaceitável da nossa parte, então deixar tudo isso para trás e entrar na nova temporada renovados significa muito."
Enquanto a equipe se prepara para os próximos amistosos contra Sydney FC e Chelsea, a integração dessas contratações de peso segue como prioridade máxima para a comissão técnica de De Zerbi.
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