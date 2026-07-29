A postura agressiva do clube no mercado foi elogiada por jogadores experientes, incluindo Micky van de Ven, que acredita que a "nova ambição" é uma resposta necessária aos fracassos do passado. O defensor disse: "É muito bom ver que o clube fez algumas mudanças. Dá para ver que o clube tem uma nova ambição. Isso é algo realmente importante para os jogadores que estão aqui há muito tempo. A última temporada foi estressante, inaceitável da nossa parte, então deixar tudo isso para trás e entrar na nova temporada renovados significa muito."

Enquanto a equipe se prepara para os próximos amistosos contra Sydney FC e Chelsea, a integração dessas contratações de peso segue como prioridade máxima para a comissão técnica de De Zerbi.