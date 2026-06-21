“Quem eu sempre gosto de ver? Mbappé. No fim das contas, ele sempre me parece o melhor. Tenho que dizer que não achava que Messi ainda pudesse jogar assim em uma Copa do Mundo. Ele estava certo, mesmo que dois dos seus três gols tenham sido marcados pelo filho de Zidane, o goleiro da Argélia. Nestes últimos dias, estou vendo muitos erros dos goleiros, não sei se por causa das bolas ou por outro motivo”.





“Messi ou Ronaldo? Ora, se você não entende isso, não entende de futebol. Messi sempre foi 70% talento e 30% dedicação; Cristiano, o contrário. Com o avanço da idade, o físico declina e só o talento pode te manter em pé. Já no Catar, há quatro anos, Cristiano não tinha se saído bem. Acho que ele deveria deixar a seleção e se concentrar no clube. Ele poderia chegar aos mil gols sem estragar o relacionamento com a torcida. É uma lei da vida: as pessoas sempre se lembram da última coisa que você fez, não de todas as outras”.





Sobre a Itália fora da Copa do Mundo: “Nada vai mudar. O problema não é o presidente da federação, são os jogadores, a maneira como são treinados. Os rapazes não driblam mais. Dão dois toques e depois jogam a bola para a lateral. Assim, você nunca melhora. E, além disso, no futebol italiano tudo mudou. Vocês sempre tiveram grandes goleiros e grandes zagueiros, mas agora para onde eles foram parar?”.