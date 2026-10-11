Sassuolo e Milan se enfrentam às 18h em uma partida que pode ter grande importância para os dois clubes na classificação. De um lado, o Milan de Amorim tenta alcançar Inter e Lazio e pode igualar a Roma em pontos. Do outro, o Sassuolo pode igualar o Napoli em pontos e reduzir a distância para o Milan na disputa por vagas nas competições europeias. Por isso, a equipe de arbitragem, comandada por Michael Fourneau, estará sob grande pressão. Santoro e Meraviglia estarão na sala do VAR, em Lissone. O Calciomercato relata os lances mais discutidos da partida.



