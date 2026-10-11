Sassuolo e Milan se enfrentam às 18h em uma partida que pode ter grande importância para os dois clubes na classificação. De um lado, o Milan de Amorim tenta alcançar Inter e Lazio e pode igualar a Roma em pontos. Do outro, o Sassuolo pode igualar o Napoli em pontos e reduzir a distância para o Milan na disputa por vagas nas competições europeias. Por isso, a equipe de arbitragem, comandada por Michael Fourneau, estará sob grande pressão. Santoro e Meraviglia estarão na sala do VAR, em Lissone. O Calciomercato relata os lances mais discutidos da partida.
Sassuolo x Milan, análise da arbitragem em tempo real: De Winter e Ramos caem na área e pedem dois pênaltis. Laurienté corre o risco de ser expulso. Faltam dois cartões amarelos, para Musah e Bakola
A DESIGNAÇÃO COMPLETA
FOURNEAU
PALERMO – ROSSI L.
4º árbitro: CHIFFI
VAR: SANTORO
AVAR: MERAVIGLIA
O COMENTÁRIO DE MARELLI
Este foi o comentário de Marelli sobre os dois lances: "A entrada de Laurienté em Gila foi feia. Nesse caso, deixaram o jogo seguir, mas faltou o cartão amarelo, porque não houve velocidade de impacto entre a sola do pé do atacante e Gila. Já o puxão de Caleta Car em Ramos é uma questão de avaliação em campo."
52' LAURIENTÈ CORRE RISCO DE EXPULSÃO
Laurienté arranca em direção ao gol e, com um domínio no ar, passa por Gila, que depois o para. Na disputa, o ponta francês faz uma entrada muito perigosa e derruba o zagueiro espanhol. O VAR interrompe o jogo e revisa o lance, mas decide não intervir para expulsar Laurienté.
52': Caleta Car segura Ramos longe da bola.
Gonçalo Ramos cai na área, longe da bola, e pede pênalti. A bola seguia para o lado esquerdo do campo, onde estava Moreira, mas, no meio da área e longe da jogada, o zagueiro segura e derruba o atacante português. O árbitro e os assistentes mandam o jogo seguir, mas o risco foi altíssimo. O VAR não intervém nesses casos por se tratar de um lance de cabeça.
45+8' DE WINTER PEDE PÊNALTI
De Winter se posiciona na área após um rebote de escanteio e cai ao entrar em contato com Van der Brempt. Fourneau entende que não houve falta no contato entre a perna do ex-defensor do Como e a do zagueiro do Milan. O VAR impede o reinício do jogo na primeira paralisação, mas considera o lance regular ou sem motivo para intervenção. Checagem concluída, e nada muda.
45+3 CARTÃO AMARELO PARA DE WINTER
Chukwueze perde a bola, e Laurienté pode arrancar em profundidade. Após dois dribles, De Winter se vê obrigado a segurá-lo e derrubá-lo para impedir o contra-ataque. Cartão amarelo de praxe.
41' CARTÃO AMARELO PARA ESTUPINAN
Rabiot perde a bola de forma desastrosa e obriga Estupinan a parar Berardi com falta. Puxão e cartão amarelo inevitável, o primeiro da partida.
40' MOREIRA CORRE O RISCO DE LEVAR CARTÃO AMARELO
Provocado antes por Van der Brempt, Moreira deixa a bola de lado e derruba o lateral do Sassuolo com um tranco de corpo. O jogador cai no chão e bate a cabeça. Fourneau não considera o lance faltoso, mas o risco foi altíssimo.
31' FALTOU UM CARTÃO AMARELO PARA BAKOLA
Ao tentar conter Gila, Bakola pisa no calcanhar do adversário com as travas da chuteira. Falta clara, marcada por Fourneau, que também nesse lance adota um critério brando e não mostra o cartão amarelo. A advertência era cabível.
2': faltou cartão amarelo para Musah
Faltou um cartão amarelo para Yunus Musah. O meio-campista do Milan chega atrasado e comete falta em Bakola, interrompendo um possível contra-ataque do Sassuolo. Fourneau opta pelo diálogo, mas o cartão estava previsto na regra.
Este foi o comentário de Marelli: "Mesmo estando no começo, essa entrada era para cartão amarelo por atrevimento"
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