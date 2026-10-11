45+4 - Moreira recebe a bola de Estupinan na área, gira e chuta mesmo sem espaço. Muric, mais uma vez atento, defende com facilidade.





44' CHANCE - Chukwueze faz um cruzamento fechado para o meio da área, onde Ramos sobe à frente de Odenthal e cabeceia. Muric salva novamente e manda para escanteio.





43' CHANCE - Gila avança pelo campo todo e dá um passe em profundidade para Goncalo Ramos, que se desloca pela direita. O atacante corta para a esquerda e solta um chute forte, que Muric afasta para o lado com o punho.





32' CHANCE - Moreira cobra falta da direita, com efeito, em direção à primeira trave e encontra Rabiot. O cabeceio antecipa a saída de Muric, mas a bola passa pouco acima do gol.





25' LEYSEN TAMBÉM SAI DE MACA - Pulisic e Leysen disputam a bola na entrada da área do Sassuolo, e o defensor para imediatamente, gritando de dor. O atendimento médico também não consegue resolver a situação do zagueiro belga, obrigado a sair por um problema no joelho esquerdo, amparado pela equipe médica.





18' GABBIA SAI DE MACA - Gabbia se machuca e precisa ser substituído. O defensor tenta dar um carrinho para parar Laurientè, que avançava em direção ao gol, mas não acerta nem a bola nem o adversário e imediatamente para, gritando de dor. A equipe médica não consegue sequer colocá-lo de pé, e o zagueiro deixa o campo aos prantos, com a ajuda de uma maca.





12' Goncalo Ramos invade a área pela direita e cruza para o meio. Diego Moreira não alcança a bola por pouco, antecipado no último instante pela recuperação de Adzic.





4' Gabbia faz um lançamento longo em profundidade para Moreira, que dispara no limite do impedimento, mas Muric sai da área e afasta de cabeça.





0' A bola rola às 18h no Mapei Stadium, em Reggio Emilia





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