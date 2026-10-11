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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Sassuolo x Milan 0 a 0 AO VIVO: Muric para Ramos duas vezes. Gabbia sai de maca, e Leysen também se machuca

Milan
Sassuolo
Campeonato Italiano
Sassuolo x Milan

Acompanhe Sassuolo x Milan, jogo válido pela 6ª rodada da Serie A 2026/2027

Encerrada a pausa para as seleções, a Serie A recomeça também para Sassuolo e Milan, que se enfrentam a partir das 18h no Mapei Stadium, em Reggio Emilia.

Após cinco rodadas, o Milan, com 11 pontos, está a apenas três da Roma, que empatou em 0 a 0 em Como, e precisa acompanhar o ritmo da Inter, que venceu o Parma e chegou aos 16 pontos. Já o Sassuolo de Aquilani, com uma vitória, acompanharia o ritmo do Napoli, alcançaria provisoriamente a Juventus e ficaria a um ponto do Milan.


SASSUOLO-MILAN 0-0

GOLS: -


  • GOLS E MELHORES LANCES

    45+4 - Moreira recebe a bola de Estupinan na área, gira e chuta mesmo sem espaço. Muric, mais uma vez atento, defende com facilidade.


    44' CHANCE - Chukwueze faz um cruzamento fechado para o meio da área, onde Ramos sobe à frente de Odenthal e cabeceia. Muric salva novamente e manda para escanteio.


    43' CHANCE - Gila avança pelo campo todo e dá um passe em profundidade para Goncalo Ramos, que se desloca pela direita. O atacante corta para a esquerda e solta um chute forte, que Muric afasta para o lado com o punho.


    32' CHANCE - Moreira cobra falta da direita, com efeito, em direção à primeira trave e encontra Rabiot. O cabeceio antecipa a saída de Muric, mas a bola passa pouco acima do gol.


    25' LEYSEN TAMBÉM SAI DE MACA - Pulisic e Leysen disputam a bola na entrada da área do Sassuolo, e o defensor para imediatamente, gritando de dor. O atendimento médico também não consegue resolver a situação do zagueiro belga, obrigado a sair por um problema no joelho esquerdo, amparado pela equipe médica.


    18' GABBIA SAI DE MACA - Gabbia se machuca e precisa ser substituído. O defensor tenta dar um carrinho para parar Laurientè, que avançava em direção ao gol, mas não acerta nem a bola nem o adversário e imediatamente para, gritando de dor. A equipe médica não consegue sequer colocá-lo de pé, e o zagueiro deixa o campo aos prantos, com a ajuda de uma maca.


    12' Goncalo Ramos invade a área pela direita e cruza para o meio. Diego Moreira não alcança a bola por pouco, antecipado no último instante pela recuperação de Adzic.


    4' Gabbia faz um lançamento longo em profundidade para Moreira, que dispara no limite do impedimento, mas Muric sai da área e afasta de cabeça.


    0' A bola rola às 18h no Mapei Stadium, em Reggio Emilia


    AQUI, TODAS AS INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E A NARRAÇÃO MINUTO A MINUTO

  • SASSUOLO X MILAN: FICHA TÉCNICA

    Sassuolo-Milan 0-0


    Gols: -


    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen (27' Odenthal), Doig; Bakola, Matic, Adzic; Berardi, Esposito, Lauriente.

    Reservas: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Skjellerup, Dominguez, Obrador, Lipani, Thorstvedt, Cinquegrano, Sulemana.

    Técnico: Aquilani.


    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, Gabbia (17' De Winter), Pavlovic, Estupinan; Musah, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; Ramos.

    Reservas: Bouyer, Torriani, Loftus Cheek, Diawara, Modric, Hutchinson, Tomori, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Terracciano F., Cisse, Camardo.

    Técnico: Amorim.


    Árbitro: Fourneau

    Cartões amarelos: Estupinan (M), De Winter (M)

    Expulsos: -

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