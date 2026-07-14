Sassuolo: o Leeds dá o passo decisivo pela contratação de Muharemovic: negócio de 40 milhões de euros, e a Juventus também pode lucrar com isso

A negociação ganhou força nos últimos dias e permitirá que o clube verde-preto, pelo qual ele disputou 63 partidas nas duas últimas temporadas e marcou 4 gols, receba nada menos que 40 milhões de euros. Uma nova oferta que permitiu à equipe comandada por Daniel Farke superar a concorrência inglesa do Bournemouth e do Sunderland, que também buscavam um zagueiro central fisicamente forte e promissor como Muharemovic. E fez com que a própria Juventus desistisse, que havia considerado trazer de volta o jogador da seleção bósnia como possível substituto de Bremer, em virtude da cláusula de 50% sobre a revenda.