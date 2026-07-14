A Série A perde um de seus protagonistas da última temporada, e a Juventus, que passou de possível parte envolvida em uma negociação a espectadora interessada em outra frente, acaba, mesmo assim, saindo ganhando. Segundo informações da Sky Sport, está praticamente fechada a transferência do zagueiro Tarik Muharemovic, nascido em 2003, do Sassuolo para o Leeds. Nas últimas semanas, ele havia sido associado primeiro à Inter, em caso de saída de Alessandro Bastoni, e depois justamente à equipe da Juventus (da qual fez parte de 2021 a 2024).
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Sassuolo: o Leeds dá o passo decisivo pela contratação de Muharemovic: negócio de 40 milhões de euros, e a Juventus também pode lucrar com isso
NEGÓCIO DE 40 MILHÕES
A negociação ganhou força nos últimos dias e permitirá que o clube verde-preto, pelo qual ele disputou 63 partidas nas duas últimas temporadas e marcou 4 gols, receba nada menos que 40 milhões de euros. Uma nova oferta que permitiu à equipe comandada por Daniel Farke superar a concorrência inglesa do Bournemouth e do Sunderland, que também buscavam um zagueiro central fisicamente forte e promissor como Muharemovic. E fez com que a própria Juventus desistisse, que havia considerado trazer de volta o jogador da seleção bósnia como possível substituto de Bremer, em virtude da cláusula de 50% sobre a revenda.
A JUVENTUDE SE CONSOLA
Com o brasileiro continuando a ser uma peça potencialmente dispensável por questões orçamentárias (até 10 de agosto, a cláusula de rescisão de 58 milhões de euros pode ser exercida), o clube da Juventus não conseguiu competir com a entrada de clubes da Premier League com maior poder financeiro. Mas se consolará ao receber os 20 milhões de euros pela transferência de Muharemovic do Sassuolo para o Leeds, um valor que, de qualquer forma, é valioso para aumentar o orçamento a ser reinvestido no mercado de contratações.
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