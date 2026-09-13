A seguir, as notas de Sassuolo x Juventus 3 a 2, partida válida pela quarta rodada do campeonato da Serie A 2026-27.
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Sassuolo-Juventus, as notas da CM: Zhegrova ilude, Kolo Muani é desastroso, Adzic é um sonho, Matic é um maestro. E Aquilani bate Spalletti
Sassuolo
Muric 7: o travessão lascado o salva em finalização de Nico Gonzalez no início, depois ele defende com facilidade um chute de esquerda de Koopmeiners e um de direita de Conceicao. No início do segundo tempo, vai bem ao mandar para escanteio uma finalização de direita de Alajbegovic, repetindo a intervenção sobre o bósnio aos 60', e respondendo alguns minutos depois em chute de Douglas Luiz. Grande, no fim, a defesa em Alajbegovic.
Cinquegrano 6,5: aparece bem tanto na cobertura sobre Alajbegovic quanto no apoio pela faixa, fazendo a sobreposição a Berardi.
Leysen 6,5: com Idzes divide a tarefa de marcar Kolo Muani, sem conceder nada ao francês. Preciso durante toda a partida sobre os atacantes, leva um amarelo no fim por falta em Woltemade.
Idzes 6,5: preciso na marcação, em relação a Leysen aparece mais também no ataque, tentando a cabeçada nas bolas paradas. (Aos 81', Caleta-Car: sem nota)
Doig 6,5: ganha destaque com uma arrancada pela esquerda, aos 35', com a bola na rede pelo lado de fora. Partida de substância e correria.
Thorstvedt 6: preferido a Adzic, oferece uma contribuição de quantidade ao meio-campo, até ser substituído. (Aos 70', Adzic 7,5: no último suspiro, marca o gol do ex que esfria a segunda reação da Juventus: é o gol do 3 a 2, colocado no segundo poste. Há um ano, marcava com a camisa da Juventus o gol do 4 a 3 sobre a Inter no último minuto. Agora está emprestado ao Sassuolo e repete contra a Juventus: para ele, um conto de fadas).
Matic 8: no meio-campo faz valer sua experiência e sua visão de jogo contra Douglas Luiz e Koopmeiners. Sua assistência para o gol de Esposito é um toque de mestre, que depois repete com outras jogadas na construção ofensiva.
Lipani 5,5: junto com Thorstvedt é um dos pulmões que permitem a Matic desenvolver sua visão de jogo. Um amarelo no início do segundo tempo limita suas intervenções de marcação, e pouco depois Aquilani o substitui. (Aos 55', Bakola 6,5: é um jogador observado pela Juventus pensando no mercado: a assistência para o gol de Bowie é valiosa).
Berardi 6: pela direita é uma preocupação constante para a defesa da Juventus, mas também se desloca para o centro, atuando como um verdadeiro 'regista' do jogo ofensivo do Sassuolo. No fim do primeiro tempo, exige defesa de Vicario, no chão, com um chute de esquerda de longa distância. Repete no início do segundo tempo, parando novamente em Vicario. Procura com frequência a tabela com Matic. (Aos 70', Dominguez 6: entra e faz o seu)
Esposito 7: atua como centroavante, com a tarefa tanto de atacar o gol quanto de abrir espaços para Berardi e Laurienté. Um chute seu da entrada da área sai por pouco à esquerda de Vicario. À medida que os minutos passam, e sobretudo no segundo tempo, começa a se movimentar por toda a frente de ataque, até encontrar o gol, de direita, em preciosa assistência de Matic. (Aos 70', Bowie 7: aparece em uma oportunidade, mas é a mais importante: em assistência de Bakola, marca o 2 a 1.
Laurienté 6,5: partindo da esquerda da frente de ataque, trabalha muito para os companheiros, com um par de boas viradas para o lado oposto. No segundo tempo, coloca Kalulu em dificuldade.
Téc. Aquilani 7: partida bem preparada e terminada ainda melhor, com substituições certeiras e decisivas. O aluno vence o mestre Spalletti.
JUVENTUS
Vicario 5,5: a primeira intervenção é uma saída de joelho pouco antes da meia hora, depois também sai de cabeça, no meio-campo ofensivo, se antecipando a Berardi. Ainda em Berardi, faz defesa no chão em chute de pé esquerdo do capitão do Sassuolo no fim do primeiro tempo, repetindo no começo do segundo, ao espalmar para escanteio outra finalização de canhota do camisa 10. Nos três gols do Sassuolo, a culpa é mais da defesa do que dele, mas com três gols sofridos não dá para receber nota de aprovação.
Kalulu 5: atento com Laurienté e pouco propenso a aparecer no ataque, é impreciso em alguns passes e no controle sobre Laurienté. No gol de Adzic ele não está lá, assim como os zagueiros: estavam todos à frente.
Bremer 4,5: faz valer o físico e sua capacidade de antecipação tanto sobre Esposito quanto sobre Laurienté. Junto com Kelly, é enganado por Esposito e Matic na jogada do gol do 1 a 0. Também no gol do 2 a 1 seu posicionamento não é perfeito, e depois, no 3 a 2, ele não está lá, estava à frente.
Lucumí 5,5: vai bem ao fechar em Berardi, lançado após um passe errado de Conceicao. Depois é precipitado na intervenção sobre Esposito que lhe custa o amarelo e a consequente substituição no intervalo. (A partir dos 46' Kelly 5: no gol de Esposito, junto com Bremer, deixa o atacante do Sassuolo passar).
Celik 5,5: pelo seu lado está o cliente mais difícil do Sassuolo: Berardi. Celik se antecipa bem a ele no início da partida, depois o capitão do Sassuolo começa a flutuar mais e não é fácil para o turco acompanhá-lo. Cresce no segundo tempo, com boas recuperações de bola em Berardi e Esposito. A jogada do gol do Sassuolo, porém, começa pelo seu lado.
Douglas Luiz 5,5: já tomou conta com segurança do meio-campo da Juventus, mas os passes são quase sempre apoios para o companheiro mais próximo, sem nunca assumir riscos. Valioso com algumas recuperações de bola, também tenta com um chute de direita defendido por Muric. Leva amarelo por falta em Doig.
Koopmeiners 5,5: se alterna na armação com Douglas Luiz, jogando pelo centro-esquerda do meio-campo da Juventus. Tímido e às vezes impreciso nas enfiadas. Pouco depois da meia hora tem a chance de soltar o pé esquerdo da entrada da área, mas o chute é fraco e previsível. Na volta do intervalo cai visivelmente (A partir dos 70' Sarr 5,5: entrada em um fim de jogo para esquecer para a Juventus).
Conceicao 6: no início oferece um recuo assustador que abre um contra-ataque do Sassuolo e concede uma chance a Berardi. Cresce durante o primeiro tempo e encontra espaço com velocidade e drible pela direita, mas depois o último passe nem sempre é preciso. No fim da primeira etapa se desloca para a esquerda e dali tenta com um chute de direita defendido por Muric. (A partir dos 60' Zhegrova 7,5: entra e tenta alguns lampejos, com muita ênfase e pouca objetividade. É objetivo, porém, e muito, quando aos 82' domina a bola e depois marca com um preciso chute de esquerda. Mas não para por aí: já nos acréscimos, novamente de esquerda, mas desta vez com força, encontra o gol do 2 a 2).
Nico Gonzalez 6: mal a partida começa e ele acerta o travessão com um belo chute de direita da entrada da área. Passa sempre a impressão de ser o mais perigoso da Juventus, em potencial e na prática, e seus arranques são constantes, tanto à frente quanto na recomposição. (A partir dos 60' Woltemade 5: tem a grande chance aos 84', quando sobe de cabeça, mas manda para fora).
Alajbegović 6: toca em muitas bolas e, aos 15 minutos, se livra com um lance de habilidade de pedalada dupla pela esquerda, colocando a bola na área, mas sem encontrar companheiros prontos para finalizar. Sempre que tem a bola, arranca em progressão e é difícil para os defensores do Sassuolo contê-lo. Começa o segundo tempo com um chute de direita defendido para escanteio por Muric, algo que repete aos 60', com o mesmo desfecho. Depois tenta uma terceira vez, de forma egoísta, atraindo a ira de Spalletti porque não serve Kolo Muani e Woltemade. Então, a poucos minutos do fim, depois do 1 a 1, para em grande defesa de Muric. (A partir dos 88' Oboawvoduo: sem nota).
Kolo Muani 4: começa com enorme dificuldade, como nas partidas anteriores, tanto para aparecer quanto no controle da bola: no primeiro tempo é quase um fantasma, e no segundo as coisas não mudam: está totalmente ausente.
Téc. Spalletti 5: perde o duelo com o pupilo Aquilani. A entrada de Zhegrova é acertada, a insistência em Kolo Muani nem tanto. No fim, com o 2 a 2, talvez devesse ter dito ao time para se contentar com a segunda reação conseguida, em vez de se lançar de maneira inconsequente em busca da vitória, acabando derrotado).
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