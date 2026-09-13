Muric 7: o travessão lascado o salva em finalização de Nico Gonzalez no início, depois ele defende com facilidade um chute de esquerda de Koopmeiners e um de direita de Conceicao. No início do segundo tempo, vai bem ao mandar para escanteio uma finalização de direita de Alajbegovic, repetindo a intervenção sobre o bósnio aos 60', e respondendo alguns minutos depois em chute de Douglas Luiz. Grande, no fim, a defesa em Alajbegovic.





Cinquegrano 6,5: aparece bem tanto na cobertura sobre Alajbegovic quanto no apoio pela faixa, fazendo a sobreposição a Berardi.





Leysen 6,5: com Idzes divide a tarefa de marcar Kolo Muani, sem conceder nada ao francês. Preciso durante toda a partida sobre os atacantes, leva um amarelo no fim por falta em Woltemade.





Idzes 6,5: preciso na marcação, em relação a Leysen aparece mais também no ataque, tentando a cabeçada nas bolas paradas. (Aos 81', Caleta-Car: sem nota)





Doig 6,5: ganha destaque com uma arrancada pela esquerda, aos 35', com a bola na rede pelo lado de fora. Partida de substância e correria.





Thorstvedt 6: preferido a Adzic, oferece uma contribuição de quantidade ao meio-campo, até ser substituído. (Aos 70', Adzic 7,5: no último suspiro, marca o gol do ex que esfria a segunda reação da Juventus: é o gol do 3 a 2, colocado no segundo poste. Há um ano, marcava com a camisa da Juventus o gol do 4 a 3 sobre a Inter no último minuto. Agora está emprestado ao Sassuolo e repete contra a Juventus: para ele, um conto de fadas).





Matic 8: no meio-campo faz valer sua experiência e sua visão de jogo contra Douglas Luiz e Koopmeiners. Sua assistência para o gol de Esposito é um toque de mestre, que depois repete com outras jogadas na construção ofensiva.





Lipani 5,5: junto com Thorstvedt é um dos pulmões que permitem a Matic desenvolver sua visão de jogo. Um amarelo no início do segundo tempo limita suas intervenções de marcação, e pouco depois Aquilani o substitui. (Aos 55', Bakola 6,5: é um jogador observado pela Juventus pensando no mercado: a assistência para o gol de Bowie é valiosa).





Berardi 6: pela direita é uma preocupação constante para a defesa da Juventus, mas também se desloca para o centro, atuando como um verdadeiro 'regista' do jogo ofensivo do Sassuolo. No fim do primeiro tempo, exige defesa de Vicario, no chão, com um chute de esquerda de longa distância. Repete no início do segundo tempo, parando novamente em Vicario. Procura com frequência a tabela com Matic. (Aos 70', Dominguez 6: entra e faz o seu)





Esposito 7: atua como centroavante, com a tarefa tanto de atacar o gol quanto de abrir espaços para Berardi e Laurienté. Um chute seu da entrada da área sai por pouco à esquerda de Vicario. À medida que os minutos passam, e sobretudo no segundo tempo, começa a se movimentar por toda a frente de ataque, até encontrar o gol, de direita, em preciosa assistência de Matic. (Aos 70', Bowie 7: aparece em uma oportunidade, mas é a mais importante: em assistência de Bakola, marca o 2 a 1.





Laurienté 6,5: partindo da esquerda da frente de ataque, trabalha muito para os companheiros, com um par de boas viradas para o lado oposto. No segundo tempo, coloca Kalulu em dificuldade.





Téc. Aquilani 7: partida bem preparada e terminada ainda melhor, com substituições certeiras e decisivas. O aluno vence o mestre Spalletti.







