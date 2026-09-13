Muric 7: o travessão, raspado, o salva em finalização de Nico Gonzalez no início; depois, defende com facilidade um chute de esquerda de Koopmeiners e um de direita de Conceicao. No começo do segundo tempo, vai bem ao mandar para escanteio uma finalização de direita de Alajbegovic, repetindo a defesa no bósnio aos 60', e respondendo alguns minutos depois em chute de Douglas Luiz. Grande, no fim, a defesa em Alajbegovic.





Cinquegrano 6,5: aparece bem tanto na cobertura sobre Alajbegovic quanto no apoio pela faixa, fazendo a ultrapassagem em Berardi.





Leysen 6,5: com Idzes, divide a tarefa de marcar Kolo Muani, sem dar nada ao francês. Preciso durante toda a partida contra os atacantes, leva um amarelo no fim por falta em Woltemade.





Idzes 6,5: preciso na marcação, em relação a Leysen aparece mais também no ataque, para tentar a cabeçada nas bolas paradas. (A partir dos 81' Caleta-Car: sem nota)





Doig 6,5: se destaca com uma arrancada pela esquerda, aos 35', com a bola na rede pelo lado de fora. Partida de solidez e correria.





Thorstvedt 6: preferido a Adzic, oferece contribuição de quantidade ao meio-campo até ser substituído. (A partir dos 70' Adzic 7,5: no último suspiro, marca o gol do ex que esfria a segunda reação da Juventus: é o gol do 3 a 2, colocado no segundo pau. Há um ano, marcava com a camisa da Juventus o gol do 4 a 3 sobre a Inter no último minuto. Agora está emprestado ao Sassuolo e repete o feito contra a Juventus: para ele, um conto de fadas).





Matic 8: no meio-campo, faz valer sua experiência e sua organização contra Douglas Luiz e Koopmeiners. Sua assistência para o gol de Esposito é um toque de mestre, que depois repete com outras jogadas na fase de construção.





Lipani 5,5: junto com Thorstvedt, é um dos pulmões que permitem a Matic desenvolver sua organização. Um amarelo no começo do segundo tempo limita suas intervenções de marcação, com Aquilani o substituindo pouco depois. (A partir dos 55' Bakola 6,5: é um jogador observado pela Juventus de olho no mercado: a assistência para o gol de Bowie é preciosa).





Berardi 6: pela direita, é uma preocupação constante para a defesa da Juventus, mas também se desloca para o centro, atuando como um verdadeiro 'regista' do jogo ofensivo do Sassuolo. No fim do primeiro tempo, exige defesa de Vicario, no chão, com um chute de esquerda de longe. Repete no começo do segundo tempo, encontrando nova defesa de Vicario. Busca com frequência a tabela com Matic. (A partir dos 70' Dominguez 6: entra e faz a sua parte)





Esposito 7: atua como centroavante, com a tarefa tanto de atacar o gol quanto de abrir espaços para Berardi e Laurienté. Um chute seu da entrada da área sai por muito pouco à esquerda de Vicario. Com o passar dos minutos, e sobretudo no segundo tempo, começa a circular por toda a frente de ataque, até marcar o gol, de direita, em preciosa assistência de Matic. (A partir dos 70' Bowie 7: aparece em uma chance, mas é a mais importante: em assistência de Bakola, faz o 2 a 1.





Laurienté 6,5: partindo da esquerda da linha de ataque, trabalha muito para os companheiros, com um par de boas inversões para a faixa oposta. No segundo tempo, coloca Kalulu em dificuldade.





Téc. Aquilani 7: partida bem preparada e terminada ainda melhor, com substituições certeiras e decisivas. O aluno bate o mestre Spalletti.







