A seguir, as notas de Sassuolo x Juventus 3 a 2, partida válida pela quarta rodada do campeonato da Serie A 2026-27.
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Sassuolo-Juventus, as notas da CM: Zhegrova ilude, Kolo Muani é desastroso, Adzic brilha, Matic é um maestro. E Aquilani bate Spalletti
Sassuolo
Muric 7: o travessão, raspado, o salva em finalização de Nico Gonzalez no início; depois, defende com facilidade um chute de esquerda de Koopmeiners e um de direita de Conceicao. No começo do segundo tempo, vai bem ao mandar para escanteio uma finalização de direita de Alajbegovic, repetindo a defesa no bósnio aos 60', e respondendo alguns minutos depois em chute de Douglas Luiz. Grande, no fim, a defesa em Alajbegovic.
Cinquegrano 6,5: aparece bem tanto na cobertura sobre Alajbegovic quanto no apoio pela faixa, fazendo a ultrapassagem em Berardi.
Leysen 6,5: com Idzes, divide a tarefa de marcar Kolo Muani, sem dar nada ao francês. Preciso durante toda a partida contra os atacantes, leva um amarelo no fim por falta em Woltemade.
Idzes 6,5: preciso na marcação, em relação a Leysen aparece mais também no ataque, para tentar a cabeçada nas bolas paradas. (A partir dos 81' Caleta-Car: sem nota)
Doig 6,5: se destaca com uma arrancada pela esquerda, aos 35', com a bola na rede pelo lado de fora. Partida de solidez e correria.
Thorstvedt 6: preferido a Adzic, oferece contribuição de quantidade ao meio-campo até ser substituído. (A partir dos 70' Adzic 7,5: no último suspiro, marca o gol do ex que esfria a segunda reação da Juventus: é o gol do 3 a 2, colocado no segundo pau. Há um ano, marcava com a camisa da Juventus o gol do 4 a 3 sobre a Inter no último minuto. Agora está emprestado ao Sassuolo e repete o feito contra a Juventus: para ele, um conto de fadas).
Matic 8: no meio-campo, faz valer sua experiência e sua organização contra Douglas Luiz e Koopmeiners. Sua assistência para o gol de Esposito é um toque de mestre, que depois repete com outras jogadas na fase de construção.
Lipani 5,5: junto com Thorstvedt, é um dos pulmões que permitem a Matic desenvolver sua organização. Um amarelo no começo do segundo tempo limita suas intervenções de marcação, com Aquilani o substituindo pouco depois. (A partir dos 55' Bakola 6,5: é um jogador observado pela Juventus de olho no mercado: a assistência para o gol de Bowie é preciosa).
Berardi 6: pela direita, é uma preocupação constante para a defesa da Juventus, mas também se desloca para o centro, atuando como um verdadeiro 'regista' do jogo ofensivo do Sassuolo. No fim do primeiro tempo, exige defesa de Vicario, no chão, com um chute de esquerda de longe. Repete no começo do segundo tempo, encontrando nova defesa de Vicario. Busca com frequência a tabela com Matic. (A partir dos 70' Dominguez 6: entra e faz a sua parte)
Esposito 7: atua como centroavante, com a tarefa tanto de atacar o gol quanto de abrir espaços para Berardi e Laurienté. Um chute seu da entrada da área sai por muito pouco à esquerda de Vicario. Com o passar dos minutos, e sobretudo no segundo tempo, começa a circular por toda a frente de ataque, até marcar o gol, de direita, em preciosa assistência de Matic. (A partir dos 70' Bowie 7: aparece em uma chance, mas é a mais importante: em assistência de Bakola, faz o 2 a 1.
Laurienté 6,5: partindo da esquerda da linha de ataque, trabalha muito para os companheiros, com um par de boas inversões para a faixa oposta. No segundo tempo, coloca Kalulu em dificuldade.
Téc. Aquilani 7: partida bem preparada e terminada ainda melhor, com substituições certeiras e decisivas. O aluno bate o mestre Spalletti.
JUVENTUS
Vicario 5,5: a primeira intervenção é uma saída de joelho pouco antes da meia hora, depois também sai de cabeça, no meio-campo ofensivo, se antecipando a Berardi. Novamente em Berardi, faz defesa no chão em um chute de canhota do capitão do Sassuolo no fim do primeiro tempo, repetindo depois no início do segundo tempo, espalmando para escanteio outra finalização de canhota do camisa 10. Nos três gols do Sassuolo, a culpa é mais da defesa do que dele, mas com três gols sofridos não dá para dar nota suficiente.
Kalulu 5: atento contra Laurienté e pouco propenso a apoiar no ataque, é impreciso em alguns passes e na marcação de Laurienté. No gol de Adzic ele não está lá, assim como os zagueiros: estavam todos à frente.
Bremer 4,5: faz valer o físico e sua capacidade de antecipação tanto sobre Esposito quanto sobre Laurienté. Junto com Kelly, é enganado por Esposito e Matic na jogada do gol do 1 a 0. Também no gol do 2 a 1 seu posicionamento não é perfeito, e depois no 3 a 2 ele não está lá, estava à frente.
Lucumí 5,5: vai bem ao fechar em Berardi, lançado por um passe errado de Conceicao. Depois é precipitado na intervenção sobre Esposito, que lhe custa o cartão amarelo e a consequente substituição no intervalo. (A partir dos 46' Kelly 5: no gol de Esposito, junto com Bremer, deixa o atacante do Sassuolo passar).
Celik 5,5: pelo seu lado está o cliente mais difícil do Sassuolo: Berardi. Celik se antecipa bem a ele no início da partida, depois o capitão do Sassuolo começa a circular mais e para o turco não é fácil acompanhá-lo. Cresce no segundo tempo, com boas recuperações de bola sobre Berardi e Esposito. A jogada do gol do Sassuolo, porém, se desenvolve a partir do seu lado do campo.
Douglas Luiz 5,5: já tomou conta com segurança do meio-campo da Juventus, mas os passes são quase sempre apoios para o companheiro mais próximo, sem nunca se arriscar. Valioso com algumas recuperações de bola, também tenta com um chute de direita defendido por Muric. Leva amarelo por falta em Doig.
Koopmeiners 5,5: se alterna na armação com Douglas Luiz, jogando pelo centro-esquerda do meio-campo da Juventus. Tímido e às vezes impreciso nas verticalizações. Pouco depois da meia hora tem a chance de soltar sua canhota da entrada da área, mas o chute é fraco e previsível. Na etapa final cai visivelmente (A partir dos 70' Sarr 5,5: entra em um fim de jogo para ser esquecido pela Juventus).
Conceicao 6: no início oferece um recuo assustador que abre um contra-ataque do Sassuolo e concede uma chance a Berardi. Cresce durante o primeiro tempo e encontra espaço em velocidade e drible pela direita, mas depois o último passe nem sempre é preciso. No fim da primeira etapa se desloca para a esquerda e dali tenta com um chute de direita defendido por Muric. (A partir dos 60' Zhegrova 7,5: entra e tenta alguns lances, com muita ênfase e pouca objetividade. É objetivo, porém, e muito, quando aos 82' domina a bola e depois marca com uma precisa finalização de canhota. Mas não para por aí: já nos acréscimos, novamente de canhota, mas desta vez com força, encontra o gol do 2 a 2).
Nico Gonzalez 6: mal começa o jogo e acerta o travessão com um belo chute de direita da entrada da área. Sempre dá a ideia de ser o mais perigoso da Juventus, potencialmente e na prática, e suas arrancadas são constantes, tanto à frente quanto na recomposição. (A partir dos 60' Woltemade 5: tem a grande chance aos 84', quando sobe de cabeça, mas manda para fora).
Alajbegović 6: toca muitas bolas e, aos 15 minutos, se livra com um lance de habilidade em pedalada dupla pela esquerda, colocando a bola na área, sem porém encontrar companheiros prontos para finalizar. Assim que recebe a bola, arranca em progressão e, para os defensores do Sassuolo, é difícil segurá-lo. Começa o segundo tempo com um chute de direita defendido para escanteio por Muric, algo que repete aos 60', com o mesmo resultado. Depois tenta uma terceira vez, de forma egoísta, atraindo a ira de Spalletti porque não serve Kolo Muani e Woltemade. Depois, a poucos minutos do fim, após o 1 a 1, para em grande defesa de Muric. (A partir dos 88' Oboawvoduo: sem nota).
Kolo Muani 4: começa com enorme dificuldade, como nas partidas anteriores, tanto para se fazer encontrar quanto no controle da bola: no primeiro tempo é quase um fantasma, e na etapa final as coisas não mudam: está totalmente ausente.
Téc. Spalletti 5: perde o duelo com o pupilo Aquilani. A entrada de Zhegrova é certeira, a insistência em Kolo Muani nem tanto. No fim, com o 2 a 2, talvez devesse ter dito ao time para se contentar com a segunda reação conseguida, em vez de se lançar de maneira inconsequente em busca da vitória, acabando derrotado).
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