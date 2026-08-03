Justamente nestes minutos, o Sassuolo acertou os últimos detalhes com a Juventus para um negócio que será oficializado nas próximas horas. Adzic chega à Emília por empréstimo com opção de compra e recompra a favor da Juventus. Uma boa oportunidade para crescer depois da última temporada, com 10 jogos e 1 gol marcado contra a Inter.