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Adzic Juventus InterGetty Images

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Sassuolo acerta com a Juventus por Adzic: ultrapassagem definitiva sobre o Cagliari pelo talento montenegrino

Sassuolo

Vasilije Adzic está muito perto de se despedir da Juventus: o jogador montenegrino, de fato, está a um passo de se transferir para o Sassuolo.

A ultrapassagem veio justamente na última curva: o Sassuolo dá o talento montenegrino Vasilije Adzic ao técnico Alberto Aquilani. O clube neroverde fez uma verdadeira investida pelo jogador de 2006 e, em 24 horas, passou à frente do Cagliari, que vinha trabalhando havia dias na operação com a Juventus.

  • DETALHES E FORMATO

    Justamente nestes minutos, o Sassuolo acertou os últimos detalhes com a Juventus para um negócio que será oficializado nas próximas horas. Adzic chega à Emília por empréstimo com opção de compra e recompra a favor da Juventus. Uma boa oportunidade para crescer depois da última temporada, com 10 jogos e 1 gol marcado contra a Inter.

    • Publicidade

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