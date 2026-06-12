Sassuolo aceita a demissão de Carnevali: “Agradecimentos à família Squinzi”

O U.S. Sassuolo Calcio informa que aceitou a renúncia de Giovanni Carnevali ao cargo de Diretor Executivo e Diretor Geral do clube.





Conclui-se assim uma trajetória que marcou profundamente a história do clube neroverde. Em seus treze anos à frente do clube, Giovanni Carnevali acompanhou o Sassuolo em um crescimento constante, contribuindo para consolidá-lo entre as entidades mais apreciadas do futebol italiano. Nesses anos, o clube soube aliar ambição esportiva e sustentabilidade, construindo um modelo reconhecido pela valorização de jovens talentos e pela solidez administrativa e organizacional.





O clube e a diretoria desejam expressar sua mais sincera gratidão a Giovanni Carnevali pelo profissionalismo e dedicação demonstrados ao longo de todos esses anos e desejam-lhe as melhores sorte.



