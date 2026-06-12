Sassuolo aceita a demissão de Carnevali: “Agradecemos à família Squinzi”. Chega Aquilani

Giovanni Carnevali se despede assim: “Após 13 anos, deixo um clube que considero meu lar. Gostaria de agradecer à família Squinzi, à Veronica e ao Marco, que depositaram confiança em mim e me deram a oportunidade de viver uma experiência humana e profissional única. Agradeço ao presidente, ao clube em todos os seus setores e aos torcedores por esses anos repletos de emoções. Esta é uma sociedade que sempre considerei como uma família, com valores importantes nos quais se baseou o passado, se baseia o presente e se construirá o futuro. O Sassuolo continuará sendo uma parte importante da minha vida e da minha trajetória profissional. Desejo a todos um futuro repleto de satisfações e novos sucessos”.





Veronica Squinzi, Diretora Executiva da Mapei e Vice-presidente do Sassuolo, declara: “Agradecemos a Giovanni Carnevali por tudo o que nos deu e ensinou nestes treze anos de colaboração com nossa família e nossa equipe, desejando-lhe novas realizações profissionais. Começa para o Sassuolo uma nova era, mas baseada na continuidade garantida por uma diretoria que acredita firmemente no projeto e por um grupo de profissionais que, todos os dias, contribuem para tornar este clube um modelo de futebol sustentável".



