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Sarina Wiegman vê perigo à frente, apesar da vitória sobre a Islândia, e a treinadora da Inglaterra alerta que “não haverá jogo fácil” nas eliminatórias para a Copa do Mundo
Wiegman não dá a qualificação como garantida
A Inglaterra pode estar três pontos à frente da Espanha na liderança do seu grupo nas eliminatórias para a Copa do Mundo, mas Wiegman está longe de estar tranquila. Após uma vitória apertada por 1 a 0 contra a Islândia em Reykjavik, a treinadora holandesa não deixou que a comemoração fosse muito exagerada, destacando que a margem para erros no futebol internacional é cada vez menor.
Em entrevista à ITV após o apito final, Wiegman foi clara sobre o panorama atual do futebol feminino. “O mais importante é que temos 12 pontos, o que é realmente bom”, disse Wiegman. “Não há mais jogos fáceis. Não damos nada como garantido. Estamos apenas em uma posição muito boa agora, e também sabemos o quão boa é a Espanha, além do jogo contra a Ucrânia. Então, primeiro, agora, vamos ficar felizes com os seis pontos. As jogadoras voltam para seus clubes, disputam jogos muito importantes por seus clubes, e então voltamos em junho.”
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Russo comemora gol histórico em partida marcante
O momento decisivo na Islândia ficou por conta de Alessia Russo, cuja finalização precisa aos 21 minutos garantiu os três pontos. Foi uma noite histórica tanto para a jogadora quanto para o país; enquanto a Inglaterra comemorava sua 500ª partida oficial, Russo comemorava seu 30º gol pela seleção das Lionesses.
Apesar da vitória, a noite esteve longe de ser tranquila para as campeãs europeias. Após um início dominante, a Inglaterra se viu sob forte pressão durante um segundo tempo em que as anfitriãs reagiram com força. A própria Russo admitiu que a equipe teve que se esforçar ao máximo para garantir que permanecesse na liderança e assegurasse a única vaga de classificação direta do grupo, evitando assim um cenário arriscado de repescagem.
A atuação heroica de Hampton mantém o gol invicto
Enquanto Russo garantia o poder ofensivo de um lado, a goleira do Chelsea, Hannah Hampton, foi a estrela do outro. Hampton fez uma série de defesas cruciais enquanto a Islândia pressionava em busca do empate. Sua atuação recebeu muitos elogios das companheiras de equipe, que reconheceram que a vitória poderia facilmente ter escapado sem a intervenção dela.
Russo não hesitou em destacar a contribuição da goleira para a vitória. “Ela foi incrível”, disse Russo àITV. “Acabei de falar lá fora sobre os grandes momentos. Ela nos manteve na partida e apareceu três ou quatro vezes para garantir o placar sem gols e manter os três pontos. Foi fundamental, e às vezes você precisa de alguém que se destaque assim.”
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De olho no objetivo antes do confronto decisivo na Espanha
As Lionesses agora enfrentam uma pausa nas competições internacionais antes de uma sequência de dois jogos desafiadores em junho. A Inglaterra está programada para enfrentar a atual campeã da Copa do Mundo, a Espanha, em uma partida que provavelmente decidirá quem conquistará o primeiro lugar do grupo, seguida por um confronto com a Ucrânia. Wiegman está ciente de que a intensidade só aumentará à medida que o torneio no Brasil se aproxima.
Para jogadoras como Russo, o foco agora volta-se para as responsabilidades no campeonato nacional, com muito em jogo no horizonte. A atacante do Arsenal deve liderar o ataque das Gunners quando receberem o Lyon na primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões. Wiegman espera que suas estrelas retornem de seus compromissos nos clubes em boa forma e prontas para o que ela espera ser o teste mais difícil da campanha de qualificação até o momento.