Sarina Wiegman vê perigo à frente, apesar da vitória sobre a Islândia, e a treinadora da Inglaterra alerta que “não haverá jogo fácil” nas eliminatórias para a Copa do Mundo

A Inglaterra pode estar três pontos à frente da Espanha na liderança do seu grupo nas eliminatórias para a Copa do Mundo, mas Wiegman está longe de estar tranquila. Após uma vitória apertada por 1 a 0 contra a Islândia em Reykjavik, a treinadora holandesa não deixou que a comemoração fosse muito exagerada, destacando que a margem para erros no futebol internacional é cada vez menor.

Em entrevista à ITV após o apito final, Wiegman foi clara sobre o panorama atual do futebol feminino. “O mais importante é que temos 12 pontos, o que é realmente bom”, disse Wiegman. “Não há mais jogos fáceis. Não damos nada como garantido. Estamos apenas em uma posição muito boa agora, e também sabemos o quão boa é a Espanha, além do jogo contra a Ucrânia. Então, primeiro, agora, vamos ficar felizes com os seis pontos. As jogadoras voltam para seus clubes, disputam jogos muito importantes por seus clubes, e então voltamos em junho.”