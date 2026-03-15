"São só rumores" – Michael Carrick reage após Wayne Rooney pedir que o Manchester United nomeie o ex-meio-campista como técnico titular

Os apelos para que Michael Carrick assuma o cargo de técnico do Manchester United de forma definitiva se intensificaram após a vitória de 3 a 1 sobre o Aston Villa no domingo. Rooney disse à BBC Radio 5 Live que o ex-meio-campista é a pessoa certa para liderar o clube.

“Cem por cento, ele deveria [assumir o cargo]. Eu já disse isso. Eu sabia que isso iria acontecer com Michael Carrick. Eu o conheço muito bem. Conheço seu caráter, sua personalidade”, disse ele. “Era preciso alguém com cabeça fria, mas alguém que conhecesse o clube e os jogadores precisava dar um pouco de carinho, e ele deu isso a eles. Temos visto os jogadores jogarem com mais qualidade, mais unidos como equipe, e eles parecem um time muito forte. Para mim, por que mudar? Ele tem a melhor porcentagem de vitórias de qualquer técnico do Manchester United depois de tantos jogos. Para mim, ele tem que assumir o cargo.”