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"São só rumores" – Michael Carrick reage após Wayne Rooney pedir que o Manchester United nomeie o ex-meio-campista como técnico titular
Rooney apoia a candidatura de Carrick ao cargo no United
Os apelos para que Michael Carrick assuma o cargo de técnico do Manchester United de forma definitiva se intensificaram após a vitória de 3 a 1 sobre o Aston Villa no domingo. Rooney disse à BBC Radio 5 Live que o ex-meio-campista é a pessoa certa para liderar o clube.
“Cem por cento, ele deveria [assumir o cargo]. Eu já disse isso. Eu sabia que isso iria acontecer com Michael Carrick. Eu o conheço muito bem. Conheço seu caráter, sua personalidade”, disse ele. “Era preciso alguém com cabeça fria, mas alguém que conhecesse o clube e os jogadores precisava dar um pouco de carinho, e ele deu isso a eles. Temos visto os jogadores jogarem com mais qualidade, mais unidos como equipe, e eles parecem um time muito forte. Para mim, por que mudar? Ele tem a melhor porcentagem de vitórias de qualquer técnico do Manchester United depois de tantos jogos. Para mim, ele tem que assumir o cargo.”
- AFP
Carrick ignora especulações sobre o cargo de técnico
Apesar do elogio efusivo do maior artilheiro da história do United, Carrick se recusa a se deixar levar pelo entusiasmo. Com sete vitórias em nove jogos, o técnico interino colocou os Red Devils seis pontos à frente do Chelsea na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões.
Questionado sobre ignorar especulações futuras, ele riu. “Não há tanto barulho assim... Só é barulho se você der ouvidos”, disse ele. “Isso não me afeta nem um pouco. Estou fazendo o melhor que posso, adorando isso, e continuamos buscando mais. O que tiver que acontecer, vai acontecer.”
Fernandes brilha sob o comando do técnico interino
Um fator determinante para esse sucesso é Bruno Fernandes, que alcançou um marco histórico contra o Villa. O meia português tornou-se apenas o terceiro jogador na história do United na Premier League a registrar 100 gols e 100 assistências, ao lado de Rooney e Ryan Giggs.
Fernandes deu assistências para Casemiro e Matheus Cunha, chegando a 16 na temporada. “Bruno vem fazendo isso há muito tempo”, observou Carrick. “Nos momentos importantes, ele normalmente está presente. Talvez ele consiga quebrar o recorde de uma única temporada... Isso acontece naturalmente, mas se ele conseguir, ele criou gols para nós, então ficarei feliz.”
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O que vem a seguir para o Manchester United?
O United ocupa confortavelmente a terceira posição na Premier League, com 54 pontos em 30 partidas. Isso coloca o time em boa posição para garantir a classificação para a Liga dos Campeões, com uma vantagem de três pontos sobre o Villa, quarto colocado, e seis pontos à frente do Chelsea.
A equipe de Carrick tem oito partidas restantes no campeonato para garantir uma vaga entre os quatro primeiros. O time recebe o Leeds United, o Brentford, o Liverpool e o Nottingham Forest, além de viajar para enfrentar o Bournemouth, o Chelsea e o Sunderland, e encerrar a temporada com um confronto decisivo em Brighton.
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