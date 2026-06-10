São punições severas que a aguardam... O que aconteceria se o Irã desistisse da Copa do Mundo?

As ameaças de Ahmad Daniyamali, ministro do Esporte do Irã, de retirar a seleção de seu país das partidas da Copa do Mundo de 2026 geraram uma onda de polêmica, mas quais seriam as sanções que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) imporia caso a seleção asiática levasse adiante suas ameaças?

Diniamali declarou ao site iraniano “Varzesh3” que “as autoridades iranianas informaram à FIFA que a delegação da seleção deixará o estádio assim que ouvir slogans políticos durante as partidas”.

A seleção iraniana entra na Copa do Mundo em meio a tensões fora de campo, devido à guerra militar em curso desde fevereiro passado com os Estados Unidos, o que lançou uma sombra sobre os preparativos para a estadia e os deslocamentos da delegação iraniana.

A seleção iraniana joga no Grupo G, que conta ainda com as seleções do Egito, da Bélgica e da Nova Zelândia.

A seleção asiática estreia no grupo contra a Nova Zelândia na madrugada da próxima terça-feira, enfrenta a Bélgica na noite de 21 de junho e encerra sua participação contra a seleção egípcia na manhã do dia 27 do mesmo mês.