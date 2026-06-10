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São punições severas que a aguardam... O que aconteceria se o Irã desistisse da Copa do Mundo?

Especiais e Opinião
República Islâmica do Irã x Nova Zelândia
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Bélgica x República Islâmica do Irã
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Após as ameaças do ministro iraniano... O que dizem os regulamentos da FIFA sobre a Copa do Mundo?

As ameaças de Ahmad Daniyamali, ministro do Esporte do Irã, de retirar a seleção de seu país das partidas da Copa do Mundo de 2026 geraram uma onda de polêmica, mas quais seriam as sanções que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) imporia caso a seleção asiática levasse adiante suas ameaças?

Diniamali declarou ao site iraniano “Varzesh3” que “as autoridades iranianas informaram à FIFA que a delegação da seleção deixará o estádio assim que ouvir slogans políticos durante as partidas”.

A seleção iraniana entra na Copa do Mundo em meio a tensões fora de campo, devido à guerra militar em curso desde fevereiro passado com os Estados Unidos, o que lançou uma sombra sobre os preparativos para a estadia e os deslocamentos da delegação iraniana.

A seleção iraniana joga no Grupo G, que conta ainda com as seleções do Egito, da Bélgica e da Nova Zelândia.

A seleção asiática estreia no grupo contra a Nova Zelândia na madrugada da próxima terça-feira, enfrenta a Bélgica na noite de 21 de junho e encerra sua participação contra a seleção egípcia na manhã do dia 27 do mesmo mês.

  • O que dizem os regulamentos da FIFA sobre a desistência?

    O artigo 6.º do Regulamento da FIFA para a Copa do Mundo de 2026 estabelece que “todas as federações membros participantes são obrigadas a disputar todas as suas partidas na Copa do Mundo de 2026 até à sua eliminação oficial da competição”.

    De acordo com o mesmo artigo, qualquer federação membro participante que desistir da competição 30 dias ou mais antes da data da primeira partida da fase final será multada em no mínimo 250 mil francos suíços pela Comissão de Disciplina da FIFA.

    Já se qualquer federação membro participante se retirar menos de 30 dias antes da data da primeira partida da fase final, será multada em não menos de 500 mil francos suíços pela Comissão de Disciplina da FIFA.

    Caso uma federação membro participante não seja admitida no torneio, seja excluída dele ou se retire após o seu início, a Comissão de Disciplina da FIFA poderá impor sanções disciplinares adicionais.

    A Comissão levará em consideração, em particular, o momento da desistência ou da exclusão, a gravidade da infração que levou à não aceitação ou à exclusão, eventuais circunstâncias atenuantes e quaisquer outras circunstâncias relevantes.

    As sanções disciplinares podem incluir a exclusão da federação membro em questão de torneios futuros da FIFA e/ou sua substituição por outra federação membro. Além disso, o Conselho da FIFA ou a comissão competente poderá decidir substituir a federação em questão por outra.

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  • Pagamento de indenizações e suspensão de bônus

    De acordo com o artigo 6º, qualquer partida que não seja disputada ou seja cancelada, exceto em casos de força maior reconhecidos pela FIFA, poderá resultar na imposição de sanções disciplinares à federação ou federações membros envolvidas pela Comissão de Disciplina.

    Além disso, o Conselho da FIFA poderá obrigar qualquer federação membro participante que desista da Copa do Mundo de 2026, ou cujo comportamento resulte na não realização ou no cancelamento de uma partida, a indenizar a FIFA, a empresa local afiliada à FIFA ou qualquer outra federação membro participante por quaisquer despesas ou danos decorrentes desse comportamento, incluindo quaisquer valores adicionais pagos pela FIFA à federação substituta.

    Além disso, a federação em questão perderá qualquer direito de receber prêmios ou receitas financeiras da FIFA ou de sua empresa local afiliada.

  • Competências da FIFA

    A Federação Internacional possui poderes absolutos para lidar com casos de exclusão de seleções do torneio.

    O regulamento estabelece que “se qualquer federação membro participante desistir e/ou for excluída da Copa do Mundo de 2026, a FIFA decidirá como lidar com a situação a seu critério exclusivo e tomará as medidas que julgar necessárias. Além disso, ela poderá substituir a federação em questão por outra”.

    Caso qualquer federação membro participante desista e/ou seja excluída antes do término da fase de grupos, os resultados de todas as suas partidas serão considerados nulos e sem efeito.

    A FIFA reserva-se o direito de cancelar, remarcar ou transferir uma ou mais partidas — ou mesmo todo o torneio — por qualquer motivo que considere adequado, a seu critério exclusivo, incluindo casos de força maior ou preocupações relacionadas à saúde, segurança ou proteção.