São Paulo x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista feminino 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (06), pela estreia da competição; veja como acompanhar na internet

O São Paulo recebe o Santos na noite desta terça-feira (06), às 21h (de Brasília), no Canindé, em São Paulo, pela primeira rodada do Campeonato Paulista feminino de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na fase inicial, as oito equipes se enfrentam em turno e returno. As quatro melhores colocadas avançam à semifinal, enquanto os times entre o 5º e o 8º lugares disputam a Copa Paulista Feminina. As fases semifinal e final seguem o formato eliminatório, com partidas de ida e volta. Se houver igualdade na soma dos pontos, o saldo de gols no confronto define o vencedor; caso o empate persista, a vaga será decidida nos pênaltis.

Este será o 24º duelo entre as equipes. Ao longo da história, o confronto registra equilíbrio absoluto: cada lado venceu 10 vezes, além de três empates.